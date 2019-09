Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Letzten Donnerstag um 19 Uhr fielen weite Teile der IT des Uniklinikums aus. Über 24 Stunden - bis zum späten Freitagabend - waren Patientendaten, Befunde und Medikationspläne nur eingeschränkt zugänglich. Die RNZ traf am Mittwoch den Krisenstab - und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie kam es zur Störung? An den riesigen Datenspeichern des Klinikums - Hunderte Festplatten - wurde ein Software-Update gemacht. Eigentlich Routine - doch danach ließ sich ein Teil der Speicher nicht mehr hochfahren. Der Grund: 96 Festplatten eines bestimmten Typs waren nicht kompatibel mit dem Update. "Das war auch für den Hersteller ein unbekannter Fehler", so Klinik-IT-Chef Oliver Reinhard.

Wie wirkte sich die Störung auf den Stationen aus? Da nur Teile des Speichers betroffen waren, waren die Folgen sehr unterschiedlich. Während manche Stationen fast normal arbeiteten, konnten andere nicht auf Daten wie Laborwerte oder Röntgenbilder zugreifen. Die Technik selbst, etwa MRTs oder Geräte im Labor, funktionierte zwar - die Befunde konnten aber nicht von allen Kliniken abgerufen werden.

Wie reagierte die Uniklinik? Die IT-Experten kontaktieren am Donnerstag um 19 Uhr den Hersteller des Speichersystems, der zwei Techniker schickte. In den nächsten 24 Stunden wurde an der Behebung des Fehlers gearbeitet. Dazu mussten die 96 Festplatten identifiziert und ausgetauscht werden. Am Freitag um 7.30 Uhr wurde der Krisenstab einberufen - und stellte fest: Der Routinebetrieb war nicht aufrecht zu erhalten. "Wir entschieden, in einen Notfallversorgungsmodus zu gehen", so Prof. Erik Popp, Sektionsleiter Notfallmedizin.

Nur noch Not-OPs wurden durchgeführt, geplante OPs und Untersuchungen zunächst abgesagt. Man informierte die Rettungsleitstelle und per PC-Schirm-Laufband die Mitarbeiter. Der Krisenstab kam alle zwei Stunden zusammen. Am Freitag gegen 20 Uhr konnten die ausgefallenen Teile wieder gestartet werden, samstags gegen 12 Uhr lief fast alles im Regelbetrieb.

Wie wurde auf den Stationen gearbeitet? Meist wurde das Personal verstärkt, um das Mehr an Dokumentation und Absprache zu bewältigen. Notfälle wurden handschriftlich aufgenommen. Einige Stationen führten Papierlisten für Daten, die nicht mehr automatisch einliefen - etwa von Infusions- und Spritzenpumpen. Die Radiologie konnte arbeiten - die Kliniken aber nicht auf die Befunde zugreifen. "Die Kollegen mussten herkommen oder anrufen", so Radiologie-Chef Prof. Hans-Ulrich Kauczor.

Dasselbe im Zentrallabor: Alles lief - doch keine Station hatte Zugriff. "Wir haben ein Callcenter eingerichtet und Infozettel in den Kliniken verteilt", so der Direktor der Inneren Medizin I und Zentrallabor-Chef Prof. Peter Nawroth. In der Intensivmedizin wiederum gibt es noch analoge Übergabezettel. "Die Nachtdienste gingen erst, als die Übergabe komplett war", so Klinik-Direktor Prof. Markus Weigand.

Waren Patienten in Gefahr? Alle sagen: Nein. Pflegedirektor und Krisenstab-Chef Edgar Reisch: "Die Sicherheit jedes einzelnen Patienten war zu jeder Zeit gewährleistet." Und Weigand sagt: "Bei einem andauernden Ausfall hätten wir auch über lange Zeit noch Notfälle versorgen können."

Gingen Daten verloren? Nein. Alle Daten sind auf den miteinander verzweigten Festplatten mehrfach gespiegelt. Daher war nach dem Ausfall alles wieder zugänglich.

Welche Lehre zieht das Uniklinikum? "Wir haben enorm viel gelernt", sagt Prof. Nawroth. "Schlagworte wie die ,papierlose Klinik’ sind zu kurz gegriffen." Ein ähnliches Fazit zieht IT-Chef Reinhard: "Patientendaten sollten weiterhin auch autark verfügbar sein." Ähnlich sieht es Pflegedirektor Reisch: "Die Digitalisierung ist richtig und wichtig - aber wir müssen einen stärkeren Wert auf Backups legen."