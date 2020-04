Von Heiko Wacker

Heidelberg. Mit dem neuen Auto in den Frühling starten: So hatte es auch der Käufer eines Suzuki geplant – bis Corona zum bestimmenden Tagesthema wurde. Und flux stand das Auto beim Händler in Karlsruhe, während die Papiere bereits in Heidelberg waren. Den Wagen mal eben zulassen, um ihn mit den neuen Nummernschildern abzuholen, das ging nun nicht mehr, die zuständige Behörde war für den Besucherverkehr geschlossen. Immerhin gibt es jetzt auch in Heidelberg einen Ausweg: online. Den ersten Versuch wagte am 8. April der stolze Suzuki-Besitzer.

"Ich war tatsächlich neugierig auf das Verfahren, das ja auch eine Entlastung der Mitarbeiter der Zulassungsstelle während der Krise sein sollte", meint der Altstadtbewohner, der über profunde IT-Kenntnisse verfügt. Trotzdem habe ihn das Prozedere gut zweieinhalb Stunden gekostet. "Bislang war es online bereits möglich, Autos außer Betrieb zu setzen und wieder zuzulassen. Jetzt können Privatpersonen zusätzlich Standard-Zulassungsvorgänge wie Namens- und Adressenänderungen, Umschreibungen oder Neuzulassungen online vornehmen", erklärt die Stadt Heidelberg hierzu.

Der Suzuki bekam am vergangenen Freitag seine Zulassung, und zwar per Post: Lohn der Mühe des Besitzers, der einen Ausweis mit Onlinefunktion besitzt, und zur Gelassenheit rät. "Viel Fingerspitzengefühl und Glück braucht es, um den Ausweis auszulesen. Wir haben mit drei verschiedenen Handys getestet, hier ging es um Millimeter." Seinen Humor hat er behalten: "Wenn die Bank zur Überweisung gerne hätte, dass man eine photoTAN auf dem Display des Mobiltelefons mit eben diesem abfotografiert, dann schrammen die Nerven auf Grundeis."

Dennoch absolvierte er das Verfahren erfolgreich, weist aber insbesondere auf eine Hürde hin: "Mein wichtigster Tipp vorab ist, darauf zu achten, dass die eTIN des Versicherers exakt auf den Namen auf dem Ausweis ausgestellt ist. Mein zweiter Vorname war beim Versicherer nicht eingetragen. Hier musste eine neue eTIN vergeben werden."

Letzten Endes trudelten am Freitag die Plaketten für die Nummernschilder in der Altstadt ein, der Suzuki darf auf die Straße: "Laut Zulassungsstelle war ich wohl der Allererste, der das Verfahren online durchgezogen hat", meint der Besitzer schmunzelnd. Ob man das Angebot nutzt, das bleibt jedem selbst überlassen. Und auch unser Gesprächspartner rät: "Angesichts des freundlichen und schnellen Service in der Heidelberger Zulassungsstelle wäre mein wichtigster Tipp, schlicht dort vorbeizugehen, so es die Zeiten zulassen." Denn ein freundliches Lächeln, das gibt es eben online noch nicht. Die Stadt teilt unterdessen mit, dass die Zulassungsstelle im ADAC-Gebäude in der Pleikartsförster Straße 116 und die Bürgerämter in den Stadtteilen wieder den Service anbieten.

Info: Über www.heidelberg.de/formulare > "Online-Service Kfz und Parkausweise" gelangt man auf das Portal der Zulassungsstelle.