Von Werner Popanda

Heidelberg-Kirchheim. Was ist das nur, an dem die rot-weißen Absperrketten befestigt sind? Sie halten die Kunden in der Kirchheimer Metzgerei Bolz auf Abstand zu den Wurst- und Fleischerzeugnissen – und damit zu den Mitarbeitern, die auch in der Corona-Krise stets freundlich bleiben. Auf Freundlichkeit legt man seit 108 Jahren im Familienunternehmen in der Schwetzinger Straße wert. Neuerdings eben auch auf Abstand. Nur beim Bezahlen können die Kunden etwas näherkommen. Das Geld allerdings wird auf Tabletts befördert, genau wie die Geldkarten.

Die Absperrketten hängen übrigens an Kinderkleiderständern, verrät Gaby Bolz, die mit ihrem Ehemann Bernd die Firma in vierter Generation führt. Diese habe ihr Vater selbst hergestellt. Aber warum so viele? "Wenn er etwas gemacht hat, dann in Serie, also nicht nur ein Kinderbett, sondern gleich zwei, und nicht nur einen Kinderkleiderständer, sondern gleich mehrere", so Gaby Bolz.

Überhaupt ist dann, wenn man die alltäglich notwendigen Einkäufe vor Ort erledigt, jede Menge zu erfahren über die aktuelle Befindlichkeit in Kirchheim in Zeiten der Corona-Krise. Etwa bei den Kirchheimer Bäckern, wo auch penibel darauf geachtet wird, dass nicht zu viele Kunden gleichzeitig den Verkaufsraum betreten und die, die sich dort befinden, sich nicht zu nahekommen.

Beim großen Discounter an der Ecke von Pleikartsförster und Albert-Saur-Straße warten gelegentlich Menschen vor der Tür. So lange, bis ein Kunde seinen Einkauf erledigt hat und den Supermarkt verlässt. Beim anderen großen Discounter am Heuauer Weg wird der Zugang zwar auch kontrolliert, doch hier gibt es als Extra vom immer gut gelaunten Kontrolleur Desinfektionsmittel für die Hände. Obendrein desinfiziert er selbst regelmäßig die Griffstangen der Einkaufswagen. Dass in beiden Discountern vor den Kassen Bodenmarkierungen zur Einhaltung des Abstands mahnen, ist selbstverständlich.

Auch auf dem freitäglichen Kirchheimer Wochenmarkt lässt sich bei gerade einmal zwei Händlerständen noch gut der empfohlene Sicherheitsabstand wahren. Foto: Popanda

In Kirchheim spielt in diesen Tagen auch das Wetter eine große Rolle. In den Schrebergärten rund um Kirchheim wird nicht nur nach Herzenslust und voller Eifer gewerkelt und geschafft, sondern auch nach Herzenslust und voller Eifer gespielt. Eine schöne Sache, wenn sich die Kleinen im Familienkreis austoben können. Auch eine schöne Sache wäre es, bei strahlendem Sonnenschein und frühsommerlicher Wärme im Kreis von Freunden und guten Bekannten im Grünen Gegrilltes und das eine oder andere kühle Getränk zu genießen. Die Spielenden und Feiernden, sollte man sie antreffen, darauf hinweisen, dass sich das Ganze mit dem Ausnahmezustand nicht vereinbaren lässt, sollte man allerdings nur dann, wenn man gerne Schimpfwörter hört.

Durchweg Positives zu hören ist in Kirchheim auf jeden Fall von der Evangelischen Bonhoeffergemeinde. Denn diese hat eine Hilfeplattform aus der Taufe gehoben, für die nahezu überall vor Ort geworben wird. "Wir sind ganz beeindruckt, wie viele Menschen ihre Hilfe anbieten und wie groß die Bereitschaft zur Unterstützung ist", zieht Pfarrerin Christiane Bindseil eine erste Zwischenbilanz.

Bei den Anrufen, die sie bei den Senioren im Stadtteil machten, "hören wir oft, dass Hilfe sich auch von selbst organisiert, von Familie oder Nachbarn". Das sei wunderbar, doch "merken wir nichtsdestotrotz, wie der Bedarf mit der Zeit größer wird", so Bindseil. Zum Beispiel bekämen immer mehr Senioren, die nicht mehr im Seniorenzentrum zu Mittag essen können, das Essen jetzt aus dem Mathilde-Vogt-Haus von Ehrenamtlichen gebracht.

Es sei im Moment eine "besondere Herausforderung", erklärt Bindseil, zu den Menschen Kontakt zu halten, die wie die Senioren überwiegend auch nicht digital vernetzt seien. "Wir sind angewiesen auf viele helfende Hände, die zum Beispiel Briefe austragen", so die Pfarrerin. Auch hierzu seien dankenswerterweise viele Menschen bereit. "Wir sind gut aufgestellt, wenn jetzt der Hilfebedarf immer größer wird", ist sich Bindseil sicher.