Heidelberg. (rnz/rl) Die Kampagne "#andersbechern" der Stadt Heidelberg macht auf Alternativen zum Einwegbecher aufmerksam. Mit dem Pfandbecher-System des Anbieters "reCup" sollen Konsumenten ihren "Coffee to go" ressourcenschonender genießen können. 21 Kaffeeanbieter im Stadtgebiet hatten sich bereits an der Kampagne gegen Einwegbecher beteiligt. Nun schließen sich vier weitere Cafés dem System an. Das teilte die Stadt Heidelberg am Dienstag mit.

Dabei handelt es ich um die "Cube Mensa" auf dem SRH Campus in Wieblingen sowie das "Friedrich", das "Café Romantik" Altstadt und "Tee Gschwendner" in der Altstadt.

Info: Wo man in Heidelberg "anders bechern" kann, zeigt die Openstreetmap-Becherkarte. Sie listet alle Standorte in Heidelberg, an denen Kaffee im Mehrwegbecher angeboten wird, ob im mitgebrachtem Becher, mit eigenem Pfandsystem oder im "Recup".

Das "Recup"-System: Für 1 Euro Pfand gibt es den Kaffee zum Mitnehmen im Mehrwegbecher. Dieser kann bei allen teilnehmenden Cafés wieder abgegeben oder neu befüllt werden. Die Heidelberger Mehrwegbecher können bei Recup-Partnern in ganz Deutschland eingetauscht werden.