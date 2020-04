Heidelberg. (ani) Aufgrund der Corona-Krise sind in Heidelberg viel weniger Menschen auf den Straßen unterwegs als üblich – und das merken auch die Anbieter von elektronischen Tretrollern. In Heidelberg ist das die Firma "Tier", die nun auf die dramatisch gesunkene Nachfrage nach den E-Rollern reagiert hat: "Wir haben das Angebot von 600 auf 200 Roller in Heidelberg reduziert", berichtet ein Pressesprecher auf RNZ-Anfrage.

In Italien, Österreich, der Schweiz und in Frankreich wurde der Geschäftsbetrieb unterdessen komplett eingestellt. Nur noch in Deutschland, Schweden, Finnland und Norwegen kann man weiter E-Roller nutzen, um von A nach B zu kommen. Mehr noch: Hier startet "Tier" ein neues Programm, um die "Helden des Alltags in der Corona-Krise zu unterstützen", wie der Pressesprecher erklärt.

"Heroes" (deutsch: Helden) heißt das. Durch das Programm werden etwa an Krankenhauspersonal, Supermarkt- und Apotheken-Angestellte, aber auch an Polizisten oder Feuerwehrleute Freifahrten mit den E-Tretrollern vergeben. Wer davon Gebrauch machen möchte und in einem dieser Berufe arbeitet, kann sich unkompliziert im Internet anmelden unter http://www.tier.app/de/heroes/.

Wo immer möglich, platzieren zudem die "Tier"-Teams in allen deutschen Städten zusätzliche E-Roller vor Krankenhäusern und anderen Knotenpunkten.

Im April sollte "Tier" in Heidelberg Konkurrenz von einem weiteren Anbieter von E-Scootern bekommen: Die irische Firma "Zeus" kündigte im Februar an, mit 400 weiteren E-Rollern in der Stadt auf den Markt zu gehen. Doch nun hat "Zeus" seinen Geschäftsbetrieb ebenfalls aufgrund der weltweiten Ausbreitung des Coronavirus vorerst eingestellt. Auf der Internetseite des Unternehmens heißt es aktuell nur noch: "Wir freuen uns, anzukündigen, dass Zeus Scooters in Heidelberg im Jahr 2020 auf den Markt gehen werden."