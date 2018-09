Heidelberg. (bik) Mehr als die Hälfte aller krebskranken Patienten braucht eine Strahlentherapie, oft auch in Kombination mit Operation und Chemotherapie. Welch riesigen Fortschritte die Medizintechnik in den vergangenen Jahren gemacht hat und wie die moderne Strahlentherapie ganz individuell eingesetzt werden kann, zeigt Prof. Jürgen Debus, der Ärztliche Direktor der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie der Universität Heidelberg, bei "Medizin am Abend" von Universitätsklinikum und RNZ. Sein Thema am Mittwoch, 19. September, 19 Uhr, im Hörsaal der Kopfklinik: "Mit Hightech gegen Krebs".

Noch vor 30 Jahren brauchte ein Computer tagelang, um ein Bestrahlungsprogramm für einen Patienten auszurechnen. Das passiere heute innerhalb von Sekunden, sagt Debus. Und erst die hohe Präzision moderner Geräte wie dem Linearbeschleuniger ermöglicht etwa die Bestrahlung von Hirntumoren auf eine Weise, dass gleichzeitig empfindliche Gewebestrukturen außerhalb des Tumors geschont werden.

Debus wird nicht nur die Funktion der einzelnen Bestrahlungsgeräte, über die das Universitätsklinikum verfügt, darstellen und Abläufe im Film vorführen. Er wird auch zeigen, wohin die Entwicklung geht nach der individuellen, dreidimensional angepassten, immer präziser werdenden Strahlung und den vierdimensionalen Programmen, die dem angepeilten Tumor folgen, auch wenn Herzschlag und Atmung den Körper bewegen.

Der nächste Schritt führt, so Debus, von der Geometrie zur Biologie: Zusätzlich molekulare Analysen werden noch genauer als die Bilder zeigen, wie sich ein Tumor verhält. Debus: "Da tut sich derzeit viel im Bereich der Forschung, aber das ist bei der Behandlung noch keine Routine." Tröstlich scheint jedenfalls, dass die Mediziner eine hohe Heilungsrate zumindest dann mit ihren Strahlen erreichen, wenn ein Tumor noch keine Metastasen gebildet hat. Und das Ziel bleibt laut dem Klinikdirektor immer, die Strahlenintensität bei der Behandlung so weit wie möglich zu verringern, um Nebenwirkungen zu vermeiden.