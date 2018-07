Von Holger Buchwald

Heidelberg. Lange diskutierten die Stadt- und Bezirksbeiräte über Formulierungen und Details in der Aufgabenstellung. Doch nun endlich geht der Masterplanprozess Neuenheimer Feld in seine entscheidende Phase. Bereits in vier Tagen werden vier internationale Planungsteams damit loslegen, konkrete Vorschläge für den Wissenschaftscampus im Neckarbogen und seine verkehrliche Erschließung zu erarbeiten. Einstimmig gab der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause den Weg dafür frei.

Es geht um nichts Geringeres als um die Quadratur des Kreises: Die Situation für die 15.000 Beschäftigten und rund 14.000 Studenten im Neuenheimer Feld soll verbessert und gleichzeitig die Kliniken mit allein 240.000 ambulant behandelten Patienten im Jahr schneller erreichbar sein.

Zudem sollen der Universität und den wissenschaftlichen Einrichtungen Entwicklungsperspektiven aufgezeigt, aber auch das Naherholungsgebiet Handschuhsheimer Feld und die landwirtschaftlichen Flächen ebenso wie das Naturschutzgebiet Altneckar in Wieblingen geschützt werden. Es ist eine Aufgabe, an der sich die Stadt- und Bezirksbeiräte in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten aufgerieben haben.

Die vier Planungsteams mit Erfahrungen in der Campus-Entwicklung sollen es also nun mit dem notwendigen Blick von außen richten. Bevor der Gemeinderat ihnen aber endgültig diese Aufgabe zuwies, wurde am Dienstagabend noch einmal emotional über das Thema diskutiert. Denn nach der gemeinsamen Bezirksbeiratssitzung von Handschuhsheim, Neuenheim, Wieblingen und Bergheim hatten die Stadtteilvertreter einige Änderungsanträge formuliert.

Und auch die SPD wartete mit einem neuen Vorschlag auf: Bei der Ausarbeitung der Konzepte sollten die Stadt- und Landschaftsplaner den "Masterplan 100 Prozent Klimaschutz" und die "Agenda 2030" der Stadt Heidelberg prioritär berücksichtigen.

Nicht nur in diesem Punkt bat Oberbürgermeister Eckart Würzner die Stadträte, ihre Anträge noch einmal zu entschärfen. Wenn der Umweltschutz noch stärker gewichtet werden sollte als die Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Einrichtungen oder die Lösung der verkehrlichen Probleme, verstoße dies in seinen Augen gegen die mit dem Land und der Universität getroffene Rahmenvereinbarung und könnte in seinen Augen den Masterplanprozess zum Scheitern bringen. Nach einer Sitzungsunterbrechung einigte sich der Gemeinderat schließlich darauf, dass der Klimaschutz und die "Agenda 2030" selbstverständlich mit berücksichtigt werden sollten.

Ein Problem sah Würzner auch darin, dass die Bezirksbeiräte vorschlugen, dass der zukünftige Flächenbedarf von Gartenbau, Landwirtschaft und Naturschutz im Planungsgebiet gleichberechtigt berücksichtigt wird. Dies könne die Universität so interpretieren, dass der Gemeinderat das bereits bestehende Baurecht im Gewann "Hühnerstein" infrage stellt.

"Auch das widerspricht der Rahmenvereinbarung", warnte Würzner. Somit könnten Universität und Land den gemeinsamen Masterplanprozess mit der Stadt aufkündigen.

Auch dieser Punkt wurde am Ende entschärft. Nur bei zwei in seinen Augen kritischen Änderungsanträgen konnte sich der Oberbürgermeister nicht durchsetzen: Zum einen ging es um die Auswahl des Expertengremiums, das die Konzeptentwürfe der Planungsteams bewerten woll.

Als lokaler Fachvertreter wählten die Stadträte neben Michael Braum, geschäftsführender Direktor der Internationalen Bauausstellung, auch noch mit 25 zu 20 Stimmen Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognose-Institut in das Gremium. Er gilt bei den Befürwortern einer neuen Neckarquerung als vorbelastet, da er seit Jahrzehnten in der Kommunalpolitik mitmischt.

Richtig Bauchschmerzen hat Würzner damit, dass die Stadträte ebenfalls mit knapper Mehrheit die Zeit, in der die Büros ihre Konzepte ausarbeiten dürfen, verdoppelt hat. Das könnte bedeuten, dass der Masterplan nicht bereits Ende 2019, sondern ein bis zwei Jahre später steht. Denn dann komme es zu Kollisionen mit dem Kommunalwahlkampf im nächsten Jahr.

Da bei der letzten Wahl die Hälfte der Stadträte neu gewählt worden sei, könnte sich die Entscheidung über die Vorentwürfe wegen der notwendigen Einarbeitungszeit bis zum Ende des nächsten Jahres hinziehen. "Das kann das Masterplanverfahren zum Kippen bringen."