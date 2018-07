Von Holger Buchwald

Heidelberg. Der Masterplanprozess für das Neuenheimer Feld geht in seine entscheidende Phase: Vier Bürogemeinschaften sollen ab August bis ins Frühjahr nächsten Jahres konkrete Konzepte erarbeiten. Um das, was Stadt-, Landschafts- und Verkehrsplaner untersuchen sollen, gab es am Donnerstagabend im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss aber eine emotionale Debatte. Grüne, GAL, SPD, Bunte Linke sowie Die Linke/Piraten stellten neun Änderungsanträge.

Hintergrund > Vier Planungsbüros sollen Entwürfe für den Masterplan erarbeiten. > Kerstin Höger (Zürich) arbeitet mit der IBV Hüsler AG und den "Antón & Ghiggi"-Landschaftsarchitekten zusammen. Sie hat bereits verschiedene Campusplanungen umgesetzt, beispielsweise in Singapur und Kopenhagen. > Ferdinand Heide (Frankfurt) arbeitet ebenfalls mit einer ganzen Reihe anderer Büros [+] Lesen Sie mehr > Vier Planungsbüros sollen Entwürfe für den Masterplan erarbeiten. > Kerstin Höger (Zürich) arbeitet mit der IBV Hüsler AG und den "Antón & Ghiggi"-Landschaftsarchitekten zusammen. Sie hat bereits verschiedene Campusplanungen umgesetzt, beispielsweise in Singapur und Kopenhagen. > Ferdinand Heide (Frankfurt) arbeitet ebenfalls mit einer ganzen Reihe anderer Büros zusammen. Er hat unter anderem den Campus Hohenheim und Frankfurt Westend weiterentwickelt. > Das Büro ASTOC (Köln) mit seinem Architekten Markus Neppl ist für Stadtplanungsamtschefin Annette Friedrich deshalb interessant, weil er für seinen Karlsruher Masterplan die Innenstadt mit betrachtete. > Das Büro C.F. Møller (Dänemark) mit seinem Architekten Julian Weyer bringt zum Beispiel mit der Kopenhagener Business School Erfahrungen mit, wie die Kommunikation auf einem Campus gestärkt werden kann.

[-] Weniger anzeigen

Die Grundlage: Vom 4. bis zum 21. Mai konnten die Bürger ihre Vorschläge zur Aufgabenstellung einreichen. 1184 mal machten Heidelberger und andere Nutzer des Neuenheimer Feldes davon Gebrauch. Die Hälfte der Anregungen zu den Themenblöcken Städtebau, Mobilität, Freiraumgestaltung und Technische Infrastruktur wurde online abgegeben, die andere über das Forum, in dem mehr als 80 Interessenvertreter sitzen. "Wir haben jetzt ganz viel Wissen angehäuft", freut sich Annette Friedrich, Leiterin des Stadtplanungsamtes. Nichts davon gehe verloren, auch wenn nicht alle Vorschläge in den Text eingearbeitet werden konnten. Friedrich verspricht aber, dass die Planungsbüros alle Vorschläge als eine Art Nachschlagewerk an die Hand bekommen. Insgesamt sollen es mehr als 2000 Seiten sein. Die ersten Ideenskizzen werden frühestens im September vorgestellt und mit der Öffentlichkeit diskutiert. Die Anregungen sollen dann in die vertieften Entwürfe eingearbeitet werden. "Wir brauchen Visionen mit Entwicklungsperspektiven", betonte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Ein wichtiger Bestandteil des ganzen Prozesses ist ein umfassendes Verkehrsmodell, das mit der modernen Software der PTV Group erstellt wird. Damit könne genau erfasst werden, wer aus welchen Städten und Gemeinden mit welchen Verkehrsmitteln nach Heidelberg kommt und welche Wege er hier zurücklegt, heißt es.

Die Streitpunkte: Die Befürworter einer Straßenbahn ärgern sich über einige Punkte in der Aufgabenstellung. So steht in dem Text, den die Auftraggeber, also Stadt, Land und Universität, ausgearbeitet haben, dass das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim vom 11. Mai 2016 berücksichtigt werden müsse. Damit wäre in den Augen vieler Räte eine Straßenbahn durch den Campus im Masterplan ausgeschlossen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Planungsbüros explizit aufgefordert werden, einen Ausbau des Klausenpfades und den Bau einer fünften Neckarquerung zu prüfen. Die Straßenbahn ist in dem Textentwurf aber nicht genannt. Christoph Rothfuß (Grüne) und Irmtraud Spinnler (SPD) forderten zudem, dass das Thema Naturschutz, insbesondere der Schutz des Handschuhsheimer Feldes und des Naturschutzgebietes Alt-Neckar in Wieblingen, in den Vertragstext aufgenommen werden. Doch Würzner hingegen befürchtete, dass mit solch einer Formulierung eine fünfte Neckarbrücke nicht untersucht werden könne. "Das wäre eine dramatische Einschränkung und widerspricht der Rahmenvereinbarung, dass wir offen diskutieren und allein auf Sachebene ohne Denkverbote entscheiden wollen."

Der Kompromiss: Stadtplanungsamtschefin Friedrich gelang es, die Gemüter zu beruhigen. Nach einer längeren Sitzungsunterbrechung schwächte die Koalition aus Grünen, SPD, Bunte Linke, Linke und Piraten ihren gemeinsamen Antrag etwas ab. So werden nun alle strittigen Verkehrsprojekte - von der Brücke bis zur Tram - als möglicher Untersuchungsgegenstand für die Planungsbüros aufgelistet.

Allerdings setzten sie sich in einem Punkt durch: So sollen die vier Büros für die einzelnen Phasen des Planungsateliers nun sechs bis zwölf Wochen Zeit bekommen - also die doppelte Zeit wie ursprünglich vorgesehen. Dadurch könnte der Gemeinderat nicht - wie ursprünglich geplant - schon im Januar, sondern erst im Frühjahr oder Frühsommer 2019 darüber entscheiden, welche Konzepte weiterverfolgt werden sollen. Mit knapper Mehrheit von acht zu sechs Stimmen votierte der Ausschuss für diesen Antrag. Würzner ärgerte sich im Anschluss über die zeitliche Verzögerung. Auf diese Weise könne der Masterplan erst 2023 und nicht schon 2020 beschlossen werden. Christoph Rothfuß (Grüne) widersprach dem am Rande der Sitzung: "Es geht um wenige Wochen."

Der Beschluss zur Aufgabenstellung wurde am Ende einstimmig gefällt.

So geht es weiter: Wenn der Gemeinderat am 24. Juli über die Aufgabenstellung für die Planungsbüros entscheidet, beginnt am 1. August die Phase der Planungsateliers. Dann werden endlich konkrete Vorschläge für das Neuenheimer Feld erarbeitet und mit der Öffentlichkeit diskutiert.