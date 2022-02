Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ein gemeinsamer Kompromiss für die Campus-Entwicklung im Neuenheimer Feld scheint auf den Weg gebracht: Die Synthese der beiden vorliegenden Entwicklungsentwürfe soll den Masterplanungs- und Beteiligungsprozess abschließen. Diesem Anliegen von Stadt, Land und Universität als Projektträger stimmten jetzt die Bezirksbeiräte Bergheim und Neuenheim als erste Gremien mit großer Mehrheit zu.

"Es ist eine Annäherungsgeschichte geworden mit einer tragfähigen Basis, um in die Bebauungsplanverfahren einzusteigen", hatte Annette Friedrich als Leiterin des Stadtplanungsamts vor den Abstimmungen für eine Zustimmung geworben. Während des gesamten Masterplanprozesses in den vergangenen Jahren – vor vier Jahren hat die Bürgerbeteiligung begonnen – haben ursprünglich vier Planungsteams 22 Entwürfe vorgelegt. Die letzten beiden der am Ende ausgewählten Büros Astoc und Höger liegen jetzt ziemlich nah beieinander.

Die Eckdaten dieser Synthese: Es soll ein kompakter Campus mit einer Innenentwicklung vor einer Außenentwicklung werden (mit dem Gebiet Hühnerstein als langfristige Bauflächenreserve), mit kurzen Wegen und guter Orientierungsmöglichkeit. Der Autoverkehr soll von der Straße "Im Neuenheimer Feld" in den Norden verlagert werden – auf eine neue Erschließungsstraße südlich des Technologieparks. Außerdem sind ein Straßenbahnring sowie ein feinmaschiges Netz an Fuß- und Radwegen im gesamten Campusgebiet geplant.

Zum Neckarufer hin bleiben Passagen von 60 Meter als freie Flächen. Eine "naturverträgliche" Fuß- und Radbrücke nach Wieblingen über den Neckar südlich des Tiergartenschwimmbads schlägt zumindest das Büro Höger vor. An strategisch günstigen Knotenpunkten am Rand des Campus sollen Mobilitäts- und Logistik-Hubs geschaffen werden. Bei der Verkehrsanbindung zum Stadtgebiet und in die Region gibt es noch Klärungsbedarf, ebenso bei den Plänen zur Klimaneutralität und Energiekonzeption.

Auch der lokale Experte im Masterplanprozess, Dieter Teufel vom Umwelt- und Prognose-Institut (UPI), zeigte in beiden Bezirksbeiratssitzungen Verständnis dafür, dass Stadt, Land und Uni das Verfahren nun beenden wollten. Mit der Bürgerbeteiligung und im Wettbewerb der Planungsteams sei ein Kompromiss gefunden worden. "Nun muss das auch mal umgesetzt werden." Allerdings mit Nachbesserungen in einigen Bereichen wie bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes oder der Lage und Größe der künftigen Klinikstandorte. Diskutieren könne man auch noch über die Lage und Höhe der Gebäude auf dem Campus.

Als "politisches Armutszeugnis und Verschlechterung für unseren Stadtteil" bezeichneten einige Bezirksbeiräte und auch Stadtteilvereinsvertreter in Bergheim die Ergebnisse. Es fehle der große Entwurf zur Entlastung des Verkehrs. Dass trotz der Zunahme der Campus-Bruttogrundflächen um 75 Prozent der Autoverkehr im Entwurf von Astoc um 400 Fahrzeuge am Tag und bei Höger um mehr als 1000 zurückgehe, sei zwar positiv, reiche aber nicht. Ob da der Bau der Fuß- und Radbrücke überhaupt noch sinnvoll sei, fragten einige Bezirksbeiräte. "Schließlich ist ja schon eine am Wehrsteg beschlossen."

Jo-Hannes Bauer (GAL) brachte umfangreiche Änderungsanträge zu der Verwaltungsvorlage ein, wenngleich er mit der Vorlage "im Prinzip" einverstanden war. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ließ darüber Punkt für Punkt abstimmen, obwohl Bauers Antrag den Beiräten nicht schriftlich vorlag – was viel Zeit kostete und auch für Verwirrungen sorgte. Die meisten Punkte erhielten letztlich keine Zustimmung.

In Neuenheim war es ein Änderungsantrag von Frieder Rubik (GAL), der für Diskussionen sorgte. Als "Feinjustierung" bezeichnete er ihn. Im Fokus standen hier neben der Verkehrsbelastung die Herausforderungen für das Erreichen der Heidelberger Klimaziele. Nicht nur Bezirksbeirat Tilman Segler (FDP) kritisierte Rubiks Antrag, weil der massive Veränderungen vorsehe und nicht Feinjustierungen. "Damit wird der Kompromiss verspielt", so Segler. Auch David Esders von den Grünen sprach sich dagegen aus. "In der Summe sehe ich in diesen kleinteiligen Änderungen keinen Mehrwert für eine erneute Diskussion." Er beantragte eine En-bloc-Abstimmung, worüber Bürgermeister Wolfgang Erichson abstimmen ließ.

Rubiks Antrag wurde abgelehnt. Für Schwung in der Debatte sorgte noch Anja Boto Rodriguez (CDU). Einmal wieder sprach sie an, ob die Fuß- und Radbrücke nicht auch für den Öffentlichen Nahverkehr und für Rettungsfahrzeuge geprüft werden sollte. Was nicht nur Sebastian Klassen (SPD) ärgerte. "Geht es hier wieder um die Fünfte Neckarquerung? Das haben wir doch schon durch."