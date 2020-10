Nils Schröpfer

Heidelberg. Erst in der Hauptstraße, nun auch im Schulunterricht: Seit dem gestrigen Montag gilt landesweit eine Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen und damit auch in Heidelberg. Dadurch will die Landesregierung den rapide steigenden Infektionszahlen entgegenwirken. Doch wie kommt die Maßnahme an? Die RNZ hörte sich an der Johannes-Kepler-Realschule im Stadtteil Neuenheim um.

Vanessa geht in die siebte Klasse und findet: "Es ist eine Gewöhnungssache. Selbst wenn man kurz etwas trinken möchte, muss man nun auf eine Pause warten. Trotzdem ist die Maßnahme sinnvoll." Für die Schüler der Kepler-Realschule war der Montag bereits der zweite Tag mit Maske. Denn schon seit Freitag gilt dort auf dem gesamten Schulgelände eine Maskenpflicht. Nur in kurzen Pausen kann der Mundschutz zum Essen und Trinken abgesetzt werden. "Die Maske stört schon ein bisschen. Es ist schwieriger, sich zu konzentrieren und die Anderen zu verstehen", meint Elia, der in die achte Klasse geht. Er findet: Die Maßnahme ist übertrieben. Und damit ist er nicht allein. Auch Albin ist der Meinung: "Die Abstandsregeln von vorher reichen aus. Bisher gab es wenige Coronafälle an unserer Schule." Insgesamt gehen die Schülermeinungen aber auseinander. So erklärt etwa Burkat, der in die sechste Klasse geht: "Ich trage die Maske tatsächlich sogar schon länger." Er findet: "Wegen der Ansteckungsgefahr könnte man aber auch über Onlineunterricht nachdenken."

Die Maskenpflicht gilt ab einer landesweiten Sieben-Tages-Inzidenz von über 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Ausgenommen sind Grundschüler. Sie werden noch ohne Maske unterrichtet. Auch im Sportunterricht muss kein Mundschutz getragen werden. Allerdings soll der Unterricht möglichst kontaktfrei stattfinden, das bedeutet zum Beispiel: Es darf kein Fußball gespielt werden.

Da die Fallzahlen momentan jedoch weiter steigen, müssen sich Lehrkräfte und Schulleiter vielleicht doch mit dem Thema Onlineunterricht auseinandersetzen. "Die Schüler brauchen den Kontakt zu uns und zu ihren Mitschülern. Da ist die Maske der nötige Kompromiss. Für mich selbst stellt sie kein Problem dar", erklärt Stefan Klinga der als Rektor der Schule auch selbst unterrichtet. Dennoch ist er optimistisch. Auf eine weitere Phase im Onlineunterricht sei man mittlerweile besser vorbereitet. "Wir müssen unseren Beitrag leisten, damit die Fallzahlen niedrig bleiben", meint auch Alex Stiehl, der Sport und Naturwissenschaften unterrichtet. "Ich muss dann eben ein bisschen lauter reden", sagt er. Dasselbe gilt auch für den Musik- und Englischlehrer Benedikt Völker: "Die Maske im Unterricht zu tragen, ist definitiv gewöhnungsbedürftig." Onlineunterricht möchte er aber auf keinen Fall. "Die Schüler brauchen klare Strukturen und Abläufe. Da ist der Unterricht mit Maske dann doch einfacher zu handhaben", so Völker.

Strengere Maßnahme erfordern allerdings auch härteres Durchgreifen. Das hält auch die Schulsozialarbeiterin Dagmar Hasenbein-Schröpfer für ein Problem. "Es kann dazu kommen, dass man strengere Verfahren einleiten muss, falls Schüler die Masken verweigern", erklärt sie. Deswegen möchte sie verhindern, dass sich die Situation zuspitzt. "Gerade jetzt ist es wichtig, Gespräche zu führen, damit wir gut mit der Situation zurechtkommen." Auch der Schulleiter sieht diese "gesellschaftliche Herausforderung", wie er sagt. "Oft wird es zu einem Problem, dass Schüler, Lehrer und Eltern die Situation anders wahrnehmen und angehen. Da wir alle in derselben Lage sind, sollten wir aber zusammenarbeiten", meint Klinga. Offensichtlich sehen das auch Lehrkräfte und Schulleiter anderer Schulen so. Volker Nürk jedenfalls, geschäftsführender Schulleiter der Heidelberger Gymnasien, meint: "Aufgrund der Infektionslage ist die Maßnahme auf jeden Fall angemessen. In anderen Bundesländern hat die Maskenpflicht im Unterricht auch funktioniert."