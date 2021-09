Von Arnd Janssen

Heidelberg. Eine Gestalt im gelben Ganzkörperanzug liegt im Gras im Garten des "Hauses am Wehrsteg". Die Beine sind übereinandergeschlagen, die Arme bizarr vom Körper gestreckt. Der Kopf zuckt vor und zurück. Die Pose erinnert an einen zappelnden Fisch, der auf dem Trockenen liegt. Plötzlich fühlt der "Fisch" Wasser, strampelt sich mit kräftigen Arm- und Beinzügen ins rettende Nass zurück.

Etwa 15 Zuschauer schauen der Performance gebannt zu, ein Radfahrer hält kurz an und starrt den am Boden liegenden Künstler an. Kurz darauf macht er mit der Hand den "Scheibenwischer" und rauscht ab, dabei entfährt ihm: "Das ist doch komplett gestört." Kunst dieser Art ist nicht jedermanns Sache und doch lässt die Darbietung freien Interpretationsspielraum zu.

Mit "Lost Bodies – Urban Encounters" waren am Wochenende sechs Tänzer und Tänzerinnen an verschiedenen Orten in der Stadt vertreten, um in kurzen Einzelperformances nach der langen coronabedingten Schließung der Clubs und Tanzstudios wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Organisiert hat die Aktion "Inter-Actions" unter der Leitung von Choreograf Edan Gorlicki. "Ich habe eine körperliche Choreografie entwickelt, die auf Improvisation basiert und die Tänzer sollen auf die Situation reagieren, auf Geräusche, beispielsweise auf einen umherflatternden Schmetterling", erklärte Gorlicki das Konzept. Der Ganzkörperanzug soll die Identität der Tänzer verdecken, es geht einzig allein um Körpersprache. "Sie fokussieren sich auf Impulse ihres Körpers, die Performance beschreibt eine Art Reise, die für jeden Zuschauer eine andere Bedeutung entfaltet", führte der Israeli weiter aus.

Die Orte der Darbietungen – Karlstorbahnhof, Fensterplatz oder Kunstverein – sind Orte der sozialen Begegnung und die Zuschauer waren eingeladen, diese Orte und die Tanzeinlagen nach eigenem Gusto abzulaufen, ähnlich einem Stadtbummel, daher der Titel: "Urban Encounters".

Eine Performance fand auch am Völkerkunde-Museum statt. Eine Frau im lila Anzug bewegt sich zu über einen Lautsprecher eingespielten Umgebungsgeräuschen einer Straßenszene. Mal scheint sie eine Leiter hochzusteigen, dann tritt sie unsicher um sich und kratzt sich am Kopf. Später setzt sie sich auf den Boden, ihre Hände fassen um den Hals und der Kopf zuckt qualvoll zurück. In einer anderen Szene reibt sie sich ausführlich die Hände mit imaginärer Seife ab, bearbeitet dann den restlichen Körper. Die Interpretation bleibt erneut dem Zuschauer überlassen.

Das Visuelle ist aber nur ein Teil der Darstellung: "Die Menschen werden beim Zuhören unterstützt, die Geräuschsphären füllen die Situation aus", erklärte Sarah Thöle von "Inter-Actions". "Wir waren zwei Wochen mit dem Rad von einer Spielstätte zur anderen unterwegs", so Thöle, denn: das Proben vor Ort ist essenziell, um sich in die Situation einzufühlen.

Im Garten des Kunstvereins in der Hauptstraße wartet anschließend ein Tänzer im pinken Anzug auf die Rundgänger. Er zeigt vollen körperlichen Einsatz und bewegt sich wie ein Olympia-Athlet: Er klettert, rudert oder biegt seinen drahtigen Körper wie ein Diskus-Werfer. Am Ende ist er in seinem Anzug schweißgebadet und die Zuschauer klatschen beeindruckt Beifall.

Info: Ab Ende September sind Fotos von den Proben der Schauspieler, aufgenommen von Alexander Ehhalt, im Stadtgebiet zu sehen. Eine weitere Fotoausstellung beschließt das dreiteilige Projekt und ist ab dem 8. Oktober für zehn Tage am "Haus am Wehrsteg" zu sehen.