Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Lockdown dauert an. Ein Ende der Pandemie? Es ist noch nicht in Sicht. Aus verschiedenen Branchen mehren sich deshalb die Hilferufe. Jetzt melden sich auch die Kultur- und Kreativschaffenden aus dem Dezernat 16 zu Wort. In einem offenen Brief wenden sie sich an Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann höchstselbst.

"Wir machen uns große Sorgen", heißt es im Brief, unterschrieben von rund 30 Heidelberger Künstlern und Kreativen. Denn: "Der zweite Lockdown trifft neben Gastronomie und Tourismus erneut die schwer angeschlagene Kulturbranche, den Veranstaltungsbetrieb sowie die Klein- und Kleinstunternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft." Gerade diese Unternehmen hätten es in der Krise schwer, sich Gehör in der Öffentlichkeit zu verschaffen. Deshalb ist das auch ein Anliegen des offenen Briefes: endlich gehört zu werden.

Das Bewusstsein für die enormen Herausforderungen im Kulturbetrieb wachse zwar in der Gesellschaft. Nur: "Die Konzentration im öffentlichen Diskurs liegt auf dem kulturellen Gut, das hier verloren geht. Dies aber ist eine verengte Sicht, denn wir sprechen hier nicht nur von Kultur und Tradition im ,Land der Dichter und Denker‘, sondern von einem bedeutsamen Wirtschaftsfaktor." 226.618 Erwerbstätige in 30.621 Unternehmen waren etwa im Jahr 2017 in der Kultur- und Kreativwirtschaft allein in Baden-Württemberg aktiv. Der Gesamtumsatz: rund 24,4 Milliarden Euro.

Auch in Heidelberg ist diese Branche ein bedeutender Wirtschaftszweig – und sie ist zu Hause im Dezernat 16 in Bergheim. Wie wichtig das Zentrum ist und was es für die Stadt bedeutet – das weiß vor allem Philipp Eisele, der Zentrumsmanager. "Viele erfolgreiche Start-ups haben bei uns angefangen, sind zu groß geworden fürs Dezernat, aber haben sich trotzdem in Heidelberg verwurzelt und sind mit ihren Unternehmen geblieben." Frizle-Spätzle etwa. "Sie haben eine alte Metzgerei in Ziegelhausen gekauft", erklärt Eisele. Von dort aus wird nun der Spätzle-Teig produziert in Kombination mit der Verpackung, die direkt als Spätzlepresse dient. Ein Erfolgsprodukt: Frizle-Spätzle gibt es mittlerweile in fast jedem großen Supermarkt in Heidelberg.