Von Birgit Sommer

Heidelberg. Zu viel Raum, zu wenige Gläubige? Was in den evangelischen Kirchengemeinden Heidelbergs zu schmerzlichen Einschnitten führen kann, das können die Katholiken ein bisschen lockerer sehen. Es gibt keine harten Vorgaben der Kirchenleitung. Dennoch haben sich die Katholiken in jüngster Zeit ebenfalls ihre Liegenschaften angeschaut. "Manchmal muss man von der grünen Wiese aus denken: Was würden wir heute für unsere Bedürfnisse bauen?", formulierte Daniela Seehaus, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Kirchen allerdings, das ist für Dekan Joachim Dauer klar, stehen nicht zur Disposition.

Ein Pilotprojekt in Wieblingen ist auf den Weg gebracht: Die Kirche St. Bartholomäus aus den 50er-Jahren wird für 2,5 Millionen Euro umgebaut, die Gemeinderäume dabei in den Sakralraum integriert. Bis Weihnachten 2019 soll das Gebäude fertig sein. "Das wird ästhetisch sehr ansprechend", ist Dekan Joachim Dauer überzeugt. Finanziert wird es zu etwa gleichen Teilen von der Kurpfälzischen Kirchenschaffnei, dem Erzbistum und der Stadtkirche. Das Gemeindehaus aus den 60er-Jahren wird abgerissen, der Kindergarten bekommt hier sein Außengelände. Über einen Verkauf der alten Kirche von 1750 im Ortszentrum spricht die Kirche gerade mit der Thadden-Schule. Das Wieblinger Pfarrhaus ist gut genutzt, mit Dekanatsbüro, Kirchenbuchamt, Pfarramt und ökumenischer Nachbarschaftshilfe.

In zwölf Pfarreien inklusive der Nachbarstadt Eppelheim gibt es jeweils Kirchen und Gemeinderäume für die rund 40.000 Katholiken - außer auf dem Emmertsgrund, wo von beiden Konfessionen die Kapelle des "Augustinum" genutzt wird. Die meisten Gebäude entstanden in den 60er- und 70er Jahren, als nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil Aufbruchstimmung in der Kirche herrschte. Energiesparen und Barrierefreiheit waren damals keine Option für die Bauherren. Die Gläubigen trafen sich in vielen Gruppen und Chören, im Eppelheimer Gemeindehaus half die Kegelbahn bei der Finanzierung mit. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es nicht mehr. "Das Freizeitverhalten hat sich geändert", sagt Pfarrer Johannes Brandt, der im Stiftungsrat der Katholischen Kirche für die Liegenschaften zuständig ist.

An die katholische oder die evangelische Kirche gebunden ist nur noch etwas mehr als die Hälfte der Heidelberger. 400 treten laut Dekan Dauer jedes Jahr aus der katholischen Kirche aus, allerdings werden auch 350 Kinder getauft. Unter den Tausenden Bahnstadt-Bewohnern zahlen vielleicht noch 1600 Arbeitnehmer auch Kirchensteuer. Der "Halt" in der Bahnstadt gehört schon zu beiden Kirchen, in Patrick-Henry-Village, so Brandt, haben sie der Stadt signalisiert, dass sie auch die Chapel künftig gemeinsam nutzen wollen.

Bei der Kirche St. Paul auf dem Boxberg hat die ökumenische Nutzung nicht geklappt, die evangelische Kirche hat ein neues Lukaszentrum errichtet. St. Paul aus den 70er Jahren - Brandt: "Ein wunderbarer Sakralraum" - hat derzeit schon Probleme mit dem Flachdach.

Bei der Jesuitenkirche in der Altstadt mit Pfarrhaus und Haus der Begegnung hat die Katholische Kirchenschaffnei die Renovierungen gestemmt. St. Laurentius in Schlierbach und St. Raphael in Neuenheim sind gut in Schuss. In Ziegelhausen befinden sich Kirche, Pfarrhaus und Pfarrzentrum seit 20 Jahren unter einem Dach und sind auch "mit Veranstaltungen ausgelastet", wie Pfarrer Brandt erklärt. In Handschuhsheim liegt das Gemeindehaus von St. Vitus direkt neben dem Seniorenheim St. Michael. Wenn dieses irgendwann saniert wird, weil inzwischen Einbettzimmer vorgeschrieben sind, dann will man dort laut Dekan Dauer gemeinsam Neues schaffen.

St. Bonifatius in der Weststadt, St. Albert in Bergheim und St. Michael in der Südstadt haben sich vor über drei Jahren zur Gemeinde "Philipp Neri" zusammengeschlossen. Das Sozialzentrum St. Elisabeth und der Kindergarten in der Südstadt wurden neu gebaut. Gemeinderäume und Pfarrhaus fielen weg. Wie St. Michael mit seiner Zeltarchitektur alternativ nutzbar gemacht werden könnte - das ist laut Pfarrer Brandt jetzt eine "Hausaufgabe". Bei der großen St. Albert-Kirche wurde mit einem Kinder- und Familienzentrum ein pastoraler Akzent gesetzt, auch gibt es alternative Gottesdienstangebote wie den After-Work-Tanzgottesdienst. St. Bonifatius hat seinen Gemeindesaal in der Hildastraße. Neue Überlegungen braucht es dazu nicht.

"Bei der Rohrbacher Johanneskirche schwebt uns ein ähnliches Modell vor wie in Wieblingen", erklärte Dekan Joachim Dauer. Die Kirche besitzt noch ein Grundstück nebenan, sodass man Gemeinderäume ein- oder auch anbauen könnte. Was passt, soll eine Machbarkeitsstudie klären. Das Gemeindehaus an der Rathausstraße - eigentlich die ehemalige Rohrbacher Kirche - wird jedenfalls als nicht mehr zeitgemäß angesehen. Im Pfaffengrund gelten das Gemeindehaus als zu groß, der Kindergarten als sanierungsbedürftig. Man denkt daran, durch Umbau oder Neubau beides zu verzahnen. In Kirchheim steht ein großes Gemeindehaus aus den 70er Jahren. Dazu müssen die Katholiken Überlegungen anstellen. "Wir können nicht untätig bleiben", weiß Pfarrer Johannes Brandt.