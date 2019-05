Heidelberg. (RNZ/mare) Alles Klima in Heidelberg: Es ist das bestimmende Thema im Moment in der Stadt am Neckar. In der Stadthalle diskutieren Politiker und Verbände über Wege aus der Krise. Draußen machen die Menschen Radau. Blockieren die Theodor-Heuss-Brücke. Ziehen vom Ebert-Platz zum Karlsplatz. Und besetzen einfach mal die Hauptstraße.

Wie auch immer, das Thema treibt die Leute um. So auch in den sozialen Netzwerken. Auf der RNZ-Facebook-Seite diskutieren die Menschen darüber, applaudieren den Demonstranten, kritisieren sie oder nehmen es mit einem Augenzwinkern. Die Reaktionen im Überblick:

"Ich hörte, die Klimanotstandsstadt Heidelberg will den Marktplatz vorm Rathaus in 'Gretchen-Thunberg-Platz' umbenennen", schreibt ein Leser launisch. Dem "Fridays for Future"-Bezug stellen auch andere User her: "Jetzt schon am Donnerstag ... aha", lautet ein Kommentar. "Heute ist Donnerstag 🤔" ein anderer. "Kann man schon mal Durcheinander kommen, bei dem kühlen regnerischem Wetter der vergangenen Tage 😁", gibt ein User die augenzwinkernde Antwort. Weitere ähnliche Kommentare: "Auch donnerstags ist das Thema aktuell ..." oder "Man kann sich ja mal vertun".

Doch das Thema wird nicht nur mit Humor gesehen. Diese Leserin unterstützt die meist jungen Demonstranten: "Finde ich gut und wichtig, dass es Aktivitäten anlässlich der aktuellen Klimakonferenz in Heidelberg gibt. Wir zeigen, dass wir dem Thema gegenüber nicht gleichgültig sind." Ihr Fazit: "Respekt."

Eine Debatte hat sich darum entwickelt, ob die Schüler tatsächlich wissen, warum sie eigentlich auf die Straße gehen. "Oh Mann, wissen die Kinder eigentlich was sie da tun ...", fragt ein Nutzer. Er meint: "Ein Zehnjähriger ist warum gesetzlich minderjährig? Weil er beeinflussbar ist und sich seiner Handlung nicht bewusst ist ..." Die Replik lässt nicht lange auf sich warten. "Aber die meisten da sind älter als 10 und es schadet nicht, wenn auch schon ein 10-Jähriger weiß, das man respektvoll mit der Natur und seiner Umwelt umgehen sollte", entgegnet eine Leserin.

Auf die Erwiderung, dass die meisten aber noch nicht volljährig seien, schreibt dieser User: "Und deswegen schließt man gleich alle unter 18-Jährigen von jeder politischen und sozialen Debatte aus? Oder wo ziehen Sie da die Grenze?" Und was sei mit Studenten und Oberstuflern? "Sind diese dann auch alle beeinflusst und indoktriniert?" Die Antwort: "Einfach mal über den Greta Zirkus nachdenken, recherchieren und nochmal nachdenken."

Einen anderen Punkt hat eine weitere Leserin ausgemacht: "Wenn man die älteren Begleiter (ob sie erwachsen sind, weiß ich nicht) sieht, erkennt man sofort, in welchem politischen Lager man sie zu suchen hat."

Ein wenig Lustig über die Demonstranten wird sich auch gemacht: "Können die ohne Mundschutz noch atmen, wir haben Klimanotstand .... gähn 😒"

Und schließlich darf auch dieses Thema nicht unerwähnt bleiben: die Neckarwiese. "Und anschließend wird die Neckarwiese vermüllt?", zweifelt diese Nutzerin an der Integrität der jungen Demonstranten. Sie erhält aber Kontra: "Dieses Gegenargument hört man hier aber auch jedes mal", schreibt ein Leser. Ja, die Neckarwiese sei immer nach der Abiturfeier grauenhaft verschmutzt. "Man vergleiche das aber einmal beispielsweise mit dem Zustand der Stadt nach einer Silvesternacht."

Wie unterschiedlich die Meinungen zu dem Thema auch aussehen, eines ist klar: Kalt lässt das Klima keinen.