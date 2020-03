Annette Lohmann ist ebenfalls in Quarantäne – mit ihrem Freund, der am Montag erfuhr, dass auch er mit Covid-19 infiziert ist. Foto: privat

Von Hans Böhringer

Was bedeutet es, zum Stillstand zu kommen? Letzte Woche gab es viel Bewegung im Leben von Annette Lohmann, denn da war sie mit ihrem Freund und einer Gruppe beim Skifahren. In Tirol. Ihr Freund habe sich ein wenig erkältet gefühlt, sich aber nichts dabei gedacht – schließlich sei das beim Skifahren nicht ungewöhnlich, meint Lohmann.

Seltsam sei es ihr hingegen vorgekommen, dass der Skibetrieb trotz Krise einfach weiterlief. Bis Freitag, 13. März. Denn als Tirol als Risikogebiet eingestuft wurde, seien sie zu ihrem Studienort Heidelberg "geflohen", um nicht im Urlaubsort festzustecken. Alle Mitglieder der Gruppe begaben sich in freiwillige Quarantäne, Lohmann ging mit ihrem Freund in seine Weststädter Wohngemeinschaft, die er noch mit einer Mitbewohnerin teilt, statt in ihre eigene. Der Freund, bis dahin der einzige der Gruppe mit Symptomen, ging in die Klinik zum Corona-Test. Am Montag kam das Ergebnis: positiv. Ab da war diese Wohngemeinschaft unter amtlicher Quarantäne. Ab da war Stillstand.

"Am Anfang fanden wir das ziemlich lustig", meint Lohmann: "Die amtliche Quarantäne hat aber den Unterschied gemacht – da hieß es dann: Jetzt darfst du gar nicht mehr hinaus." Ob sie sich selbst angesteckt hat, weiß sie nicht. Den Test müsse sie nicht machen, solange sie keine Symptome entwickle, erklärt sie. "Ich habe Angst davor, Symptome zu bekommen, weil sich dann die Quarantäne noch einmal verlängern würde", sagt Lohmann: "Das Ganze geht jetzt erst eine halbe Woche. Ich kann mir vorstellen, dass es in einer Woche schon richtig nervt."

Während sich ganz Deutschland auf den Stillstand zubewegt, gibt es einige Menschen, die wie in einer Art Zeitkapsel aus der Zukunft berichten können, was vielleicht auf uns zukommt. Für Åshild Østmann ist es Tag zwölf in Quarantäne. "Es ist wie ein sehr, sehr langer Sonntag", sagt die Medizinstudentin und lacht. Sie scheint nicht betrübt, obwohl sie seit dem 6. März allein in ihrer Studentenwohnung im Neuenheimer Feld sitzt. Eigentlich gebe es noch zwei Mitbewohner, sagt Østmann, die seien aber nicht da: "Das ist gut, dann kann ich die Küche nutzen. Sonst müsste ich den ganzen Tag in meinem Zimmer sitzen." Ein wenig langweilig sei die Quarantäne, meint sie, aber mit Serien, Telefonaten und Büchern gehe das schon – "eigentlich okay" sei es bisher gewesen. Sorgen machen ihr hingegen "administrative Sachen", denn als Erasmus-Studentin aus Norwegen wisse sie nicht, wie es weitergehe. Ihre Heimatuniversität in Oslo habe sie bereits aufgefordert, zurückzukommen. Die Universität Heidelberg habe ihr geraten, den Erasmus-Aufenthalt später fortzusetzen, erzählt Østmann. Wie sie aber nach Ende der Quarantäne nach Norwegen komme, sei ungewiss.

Åshild Østmann strahlt, obwohl sie positiv auf das Coronavirus getestet worden ist und seit 6. März in Quarantäne sitzt. Foto: privat

Zunächst war Østmann nur als Kontaktperson in Quarantäne, sie hatte am letzten Februarwochenende eine Freundin in Innsbruck besucht, die kurz darauf positiv auf Corona getestet wurde. Østmanns erster Test am 7. März war negativ, aber noch während sie auf die Ergebnisse wartete, bekam sie Fieber und Kopfschmerzen und wurde eine Woche später erneut getestet: positiv. Inzwischen gehe es ihr wieder gut, berichtet sie. Für den nächsten Test käme jemand diese Woche bei ihr vorbei, sagt sie hoffnungsvoll: "Der muss negativ sein. Wenn ein zweiter Test nach 24 Stunden auch negativ ist, dann darf ich hinaus."

Anfangs sei das Essen ein Problem gewesen, berichtet Østmann, inzwischen bringe eine Bekannte ihr etwas vorbei. "Physische Aktivität fehlt mir", sagt sie, "besonders jetzt, bei schönem Wetter". Wenigstens scheine die Sonne auch in ihr Zimmer. Was ihr hier fehlt? "Ein Puzzle", sagt sie und lacht: "Wenn ich gewusst hätte, dass ich in Quarantäne komme, hätte ich eins gekauft."

Ein Puzzle hat Annette Lohmann bereits bestellt, zusammen mit den anderen hat sie auch eine Filmliste angelegt und sich Gerichte überlegt, die man kochen könnte. Essen sei kein Problem, sagt sie, Freunde unterstützten sie. Sonst beschäftige sie sich mit ihren Hausarbeiten, zuhause sei sie zwar unproduktiver als in der Bibliothek, aber zum Glück hätten sich die Dozenten mit den Fristen sehr kulant gezeigt. Für alle sei das eben eine außergewöhnliche Situation, meint Lohmann: "Es ist echt abgefahren, dass man so was mal erlebt – keine Freiheit." Am schwierigsten ist für sie der Mangel an Bewegung, doch am Tag zuvor habe sie Yoga gemacht, heute werde sie Cardio-Training versuchen, erklärt Annette Lohmann.