Von Micha Hörnle

Heidelberg. Kann man überhaupt noch eine Chance haben, wenn man mehr als die Hälfte des Lebens obdachlos, arbeitslos und ohne Perspektive war? Ja, man kann, und Markus Schmitt macht es vor. Der 43-Jährige hat auf den ersten Blick ein ziemlich verpfuschtes Leben hinter sich. Doch nun hat er wieder einen Job und fasste damit neuen Lebensmut. Da hat jemand das eigentlich Unmögliche geschafft. Aber Schmitt ist kein Mann großer Worte.

Er hat ein bisschen Glück gehabt, sich vor allem aber wieder am Riemen gerissen - und ein bisschen half auch ein neues Programm gegen Langzeitarbeitslosigkeit, das Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor einem guten Jahr auf den Weg gebracht hat. Die Idee: Das Jobcenter finanziert Arbeitgebern die Stellen für Langzeitarbeitslose auf vier Jahre, die ersten beiden Jahre zu 100 Prozent, danach sinkt die Förderung um zehn Prozentpunkte. Bei seiner Sommerreise Mitte August traf der Berliner Minister auf Schmitt - und ließ sich seine Geschichte erzählen.

In Schmitts ersten Jahren sah alles relativ normal aus: Er wuchs in Laudenbach auf, machte seinen Hauptschulabschluss und schließlich schloss er auch seine Ausbildung zum Forstwirt ab. Im ersten Jahr seiner Ausbildung, da war er 16, verunglückten seine Eltern tödlich, er nahm dann einen Kredit für einen Wohnungsumbau auf, doch dann wurde er entlassen: "Mit 21 Jahren hatte ich das Haus und alles verloren, dann ging es bergab", resümiert Schmitt lakonisch.

Der Verlust seiner Eltern und seines Zuhauses traumatisierte den jungen Mann derart, dass er keine feste Stelle mehr fand. Erst kam er bei Freunden und seiner Großmutter unter, dann begann die lange Zeit des "Rumreisens", wie er es nennt. Seit 2003 hatte er keine feste Wohnung mehr, vier Jahre lebte er auf der Straße, dann kam er eineinhalb Jahre im Wichernheim unter, schließlich beim Verein "Obdach". Irgendwie plätscherte so das Leben vor sich hin: Ab und an machte er schwarz einige kleine Aushilfsjobs, er traf Freunde, schaute viel fern, und schließlich hatte er auch noch elf Jahre eine Partnerin, die Anfang 2016 an Drogen- und Alkoholmissbrauch starb. Da schien es endgültig um Schmitt geschehen zu sein.

Doch dann hatte Schmitt Glück, wie er es selbst nennt: Er war wieder einmal schwarzgefahren und musste im März 2018 Sozialstunden in der Heidelberger Waldorfschule ableisten, als Aushilfe im Garten. Als er hier am Wieblinger Ortsausgang zum ersten Mal ankam, wusste er sofort: "Das ist es!" Er musste sich nach 21 Jahren wieder daran gewöhnen, dass er morgens aufstehen muss ("Das war zunächst schwer für mich"), aber Schmitt hatte Blut geleckt. Im September 2018 stellte ihn die Schule über die Heidelberger Dienste als Ein-Euro-Jobber an, am 24. April schließlich - das Datum kennt Schmitt genau - wurde er bis Ende 2022 auf vier Jahre übernommen.

Die Heidelberger Dienste, die sich um Beschäftigung für Langzeitarbeitslose kümmern, hatten den entscheidenden Tipp gegeben. Denn aus eigenen Mitteln hätte sich die freie Schule niemals die Stelle eines zweiten Gärtners leisten können, wie Schmitts Vorgesetzter Andreas Hein-Fischer berichtet: "Dafür gab es in unserem Budget keine Stelle." Nur Heils Förderprogramm hatte Schmitts Jobwunder möglich gemacht. Hein-Fischer sagt: "Was nach 2022 kommt, wissen wir natürlich nicht, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass Schmitt bei uns bleibt."

Dessen Reich sind die weitläufigen Außenanlagen der Waldorfschule, die bis an die Gemarkungsgrenze von Edingen reichen: Er mäht die Wiese, stutzt die Bäume und Sträucher, außerdem ist er als Hausmeister sowieso "Mädchen für alles", schließlich hat die Waldorf-Schule acht Gebäude zu unterhalten. Das tut der Schule gut - und auch Schmitt: "Mein Leben hat sich total geändert, ich bin körperlich viel fitter. Man bekommt Zuspruch und wird dafür geschätzt, was man so macht." Und auch Hein-Fischer ist voll des Lobes: "Er ist sehr motiviert, freundlich, offen und sehr flexibel - kurz: was sich alle wünschen. Man kann das kaum glauben angesichts der Brüche in seinem Leben."

Und Schmitt wundert sich auch ein bisschen über sich selbst: "Das war die Wende in meinem Leben, ich hätte nicht gedacht, dass es so ausgeht." Und auf einmal hat er, nach langen Jahren Einsamkeit, wieder mit Menschen zu tun. Als Minister Heil vor zweieinhalb Monaten in Heidelberg war, sagte Schmitt: "Zum Glück bin ich damals schwarzgefahren!" Das muss er nun nicht mehr, denn die Waldorfschule bezahlt ihm die Jahreskarte für den Bus. Auch Waldorf-Geschäftsführer Stephan Götte ist mit Schmitt "sehr zufrieden" und Heils neues Förderinstrument "hilft uns sehr".

Doch noch läuft nicht alles rund in Schmitts Leben: Momentan bewohnt er mit einem anderen ehemals Wohnungslosen eine kleine Wohnung in Wieblingen, aber er würde gerne eigene vier Wände haben. Das große Hindernis ist sein treuer Gefährte Blacky: "Eine Ein-Zimmer-Wohnung reicht mir, aber der Hund muss mit, denn von dem würde ich mich nie trennen", sagt der Hausmeister resolut. Während seiner Arbeit ist Blacky bei Nachbarn untergebracht. Und so hat Schmitt eigentlich nur zwei Wünsche an sein weiteres Leben: "Dass ich hierbleiben kann und dass jemand anruft und sagt, er hätte eine Wohnung für mich." Und ansonsten steht er morgens gerne auf und freut sich aufs Schaffen.

Seit dem Besuch des Arbeitsministers wurde Schmitt zu einem kleinen Medienstar: Zwei Fernsehteams waren schon da und interviewten einen, der es aus eigener Kraft und mit einem geeigneten Förderprogramm geschafft hat. Nur die SPD profitiert von der Erfolgsgeschichte nicht so recht: Schmitt ist Heil durchaus dankbar - aber dessen Partei wählt er trotzdem nicht.