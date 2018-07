Heidelberg. (tt) Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Wenn bei einem Brand noch Personen in einer Wohnung oder einem Haus vermisst werden, muss es schnell gehen. Denn wer zu viel der gefährlichen Brandgase einatmet, kann daran sterben. Genau dieses Szenario stellten am gestrigen Freitag angehende Berufsfeuerwehrleute aus Freiburg auf dem Uniplatz dar. Mit ihren 40 Kilo schweren Atemschutzgeräten auf dem Rücken verschafften sie sich Zugang zu einem eigens dafür aufgebauten "Wohnzimmer" und suchten darin nach einer Person. Erschwert wurde diese Übung dadurch, dass die Feuerwehrleute durch eine Folie auf ihren Atemschutzgeräten praktisch nichts erkennen konnten und sich alles ertasten mussten.

Während auf dem Uniplatz die Wehrleute in ihrer Spezialkleidung schwitzten, war es für die Taucher der Berufsfeuerwehr Heidelberg im Tauchcontainer auf dem Bismarckplatz deutlich angenehmer. Sie stellten im mit Wasser gefüllten Container die Suche nach Vermissten in Gewässern nach. Beim Verkehrssicherheitstag in der Bahnstadt zeigte der Grundlehrgang der Berufsfeuerwehr Karlsruhe derweil das Vorgehen bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Zum Mitmachen lud das Experimentarium der Jugendfeuerwehr auf dem Karlsplatz ein. Auf spielerische Art und Weise wird dort an 15 Stationen das nachempfunden, was Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit erleben und welchen Herausforderungen sie sich dabei stellen. Bei einem Knobelspiel muss man etwa die Bedeutung von verschiedenen Gefahrgutsymbolen benennen, an einer anderen Station wird eine Mehlstaub-Explosion gezeigt.

Und auch die Freunde von alten Feuerwehrautos kamen auf ihre Kosten: Die Oldtimer waren auf dem Kornmarkt und dem Marktplatz ausgestellt. Ein ehemaliges Fahrzeug aus Heidelberg hatte einen Ehrenplatz auf dem Uniplatz: Die alte Drehleiter "DL 37", die Heidelberg 1990 seiner Partnerstadt Bautzen schenkte und die heute vom Feuerwehrförderverein Bautzen gepflegt wird. Stadtbrandmeister Uwe Bender übergab für die Unterhaltung gestern eine Spende über 2500 Euro an die Kollegen aus Bautzen.

Bei einem Symposium in der Neuen Universität gaben am Freitag zudem EU-Kommissar Günther Oettinger, der Zukunftsforscher Ulrich Eberl und Jochen Freese, Leiter der Unfallforschung der Daimler-AG, über "Denkanstöße" für die Feuerwehr der Zukunft.