Heidelberg. (shy) Die Anwohner der Neckarwiese sind maximal genervt vom nächtlichen Lärm, die Besucher möchten dort feiern – das führt zu Spannungen. Nun hat die Stadt mitgeteilt, dass ihr aktuell rund zehn Beschwerden von Anwohnern vorliegen. Zur Stunde ist das Problem also wieder einmal akut und der Leidensdruck groß.

"Heidelberg unternimmt viel dafür, die Interessen beider Seiten zu wahren – also natürlich auch Anwohner vor Lärmbelästigungen zu schützen", erklärt eine Stadtsprecherin. Konkret sei der kommunale Ordnungsdienst in den vergangenen Jahren personell aufgestockt worden; er ist auf der Neckarwiese gemeinsam mit der Polizei verstärkt im Einsatz. Die Mitarbeiter sprechen Personen an, die beispielsweise zu laut Musik hören, und wollen so direkt vor Ort für eine Verbesserung der Situation sorgen.

Als weitere Maßnahme finden laut Stadtsprecherin Schwerpunkteinsätze der Polizei auf der Neckarwiese statt. Zusätzlich wurden im Bereich der Uferstraße Poller installiert, die ein "Wildparken" verhindern sollen. Es gab ferner mehrere Runde Tische mit Beteiligung von Vertreterinnen und Vertretern verschiedener Interessengruppen und Vereinen sowie der Neuenheimer Bürgerschaft. Und: Es wurde eine Beleuchtung an der Neckarwiese installiert.

Konsequent schreite der kommunale Ordnungsdienst gegen Ruhestörungen ein, so die Sprecherin. So sei am Freitag, 5. Juli, gemeinsam mit Beamten des Polizeireviers Nord sowie mit Kräften der Sicherheitspartnerschaft von 23 Uhr bis kurz nach Mitternacht die gesamte Neckarwiese geräumt worden. Rund 500 Personen wurden aufgefordert, die Grünfläche umgehend zu verlassen.

In der Nacht von vergangenem Samstag auf Sonntag wurde die Wiese dann erneut geräumt. "Zwischen halb eins und eins waren noch etwa 200 bis 300 Menschen vor Ort", erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle später auf RNZ-Nachfrage. "Das hat offenbar nicht allen gefallen, irgendjemand hat noch den Streifenwagen mit wasserfestem Edding beschmiert", berichtet der Polizeisprecher. Die Stadt teilte außerdem mit, dass die Wiese jederzeit erneut geräumt werden könne, "sollte sich die Gefahrenlage zuspitzen".

Seit vorletzter Woche seien die Nachtschichtzeiten des Ordnungsdienstes wieder verlängert worden, um auch zu später Stunde auf der Neckarwiese Präsenz zu zeigen, so die Stadtsprecherin. Die Stadt habe auf der vergangenen Sitzung der Sicherheitspartnerschaft im Polizeipräsidium Mannheim darauf gedrungen, dass auch die polizeiliche Präsenz auf der Neckarwiese erhöht wird. Die Stadt teilte außerdem mit, dass neben dem Veranstaltungsverbot auf der Neckarwiese laut Corona-Verordnung des Landes auch das Veranstaltungsverbot der Neckarvorlandsatzung greift, das Veranstaltungen – so auch Tanzveranstaltungen – dort grundsätzlich untersagt.

Ein Zusammenkommen im Rahmen einer zufälligen Ansammlung sei auf der Neckarwiese weiterhin möglich, das koordinierte Treffen zu Tanzveranstaltungen mit Veranstaltungscharakter jedoch nicht erlaubt.

