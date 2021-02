Heidelberg. (hob) Heidelberg ist im Corona-Jahr 2020 noch sicherer geworden. Das geht aus der Kriminalstatistik hervor, die das Polizeipräsidium Mannheim am Dienstag veröffentlichte. Damit hält die erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre an. Mit 13.367 Straftaten verzeichnete die Polizei im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 982 Fälle und ein Minus von 6,7 Prozent. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 4,9 Prozentpunkte auf das sehr gute Niveau von 65,9 Prozent an. Die Häufigkeitsziffer, also die Anzahl der Straftaten pro 100.000 Einwohner sank um 672 auf 8445 und liegt damit erstmals seit Jahren deutlich unter 9000.

Besonders dürfen sich die Heidelberger freuen, dass die Straftaten, die das Sicherheitsgefühl beeinflussen, stark zurückgegangen sind: Es gab "nur" noch 95 Einbrüche in der Stadt, der tiefste Stand seit 15 Jahren. Einen positiven Trend gibt es auch beim Rückgang der Straftaten im öffentlichen Raum. Einzig die Internetkriminalität ist um 12 Prozent gestiegen. Aber auch in diesem Deliktfeld bewegt sich Heidelberg im Mittel des gesamten Zuständigkeitsbereichs des Polizeipräsidiums.