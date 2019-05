Von Maria Stumpf

Heidelberg. Für ein Recht auf Stadt mit öffentlichem Raum, für eine Stadt als sozialer Ort: Die Bunte Linke Heidelberg versteht sich seit ihrer Gründung im Jahr 2004 als ein Bündnis für Demokratie, Solidarität, Umwelt und Frieden. "Wir sind anders als die anderen. Wir sind die Ermöglicher und Mitmacher."

Hilde Stolz zeigt sich selbstbewusst bei der Vorstellung des Programms zur Kommunalwahl am 26. Mai. Zusammen mit Arnulf Weiler-Lorentz vertritt sie als Stadträtin die Interessen der Wählerinitiative im Gemeinderat. "Wir wollen diese zwei Mandate auf jeden Fall halten und freuen uns über ein drittes."

Hintergrund 1.Dr. Arnulf Weiler-Lorentz, Arzt i.R., Jg. 1942, Weststadt 2.Hildegard Stolz, Dipl.-Ingenieurin, Jg. 1962, Weststadt 3.Birgit Müller-Reiss, Historikerin, Jg. 1955, Handschuhsheim 4. Vera Glitscher-Bailey, Dipl.-Über- setzerin, Jg. 1955, Weststadt 5. Joachim Guilliard, IT-Berater, Jg. 1958, Rohrbach 6.Else Becke, [+] Lesen Sie mehr 1.Dr. Arnulf Weiler-Lorentz, Arzt i.R., Jg. 1942, Weststadt 2.Hildegard Stolz, Dipl.-Ingenieurin, Jg. 1962, Weststadt 3.Birgit Müller-Reiss, Historikerin, Jg. 1955, Handschuhsheim 4. Vera Glitscher-Bailey, Dipl.-Über- setzerin, Jg. 1955, Weststadt 5. Joachim Guilliard, IT-Berater, Jg. 1958, Rohrbach 6.Else Becke, Malerin/Fotografin, Jg. 1951, Wieblingen 7.Karin Weber, Verkehrsingenieurin i.R., Jg. 1951, Rohrbach 8.Ali Elci, IT-Berater, Jg. 1970, Weststadt 9.Marion Weber, kaufm. Angestellte, Jg. 1961, Bergheim 10.Sylvie Brou, Sekretärin, Jg. 1979, Handschuhsheim 11.Dr. Marcus Götz, Dipl.-Physiker, Jg. 1967, Neuenheim 12.Hassan Pourmoafi, IT-Systemkauf- mann, Jg. 1960, Kirchheim 13.Maria Funke, Sonderschullehre- rin/Hausfrau, Jg. 1954, Altstadt 14.Roswitha Claus, Exportkauffrau i.R. Jg. 1948, Neuenheim 15.Klaus Thiery, Arzt, Jg. 1954, Weststadt 16.Anna Maria Rothkopf, Sekretärin i.R., Jg. 1939, Neuenheim 17.Brigitte Henkel, Rentnerin, Jg. 1948, Handschuhsheim 18.Georg Klein, Dipl.-Biologe, Jg. 1963, Südstadt 19.Sebahat Demiren-Dönmez, Hausfrau, Jg. 1962, Bergheim 20.Heidi Flassak, Dipl.-Sozial- pädagogin i.R., Jg. 1953, Weststadt 21.Peter Bretthauer, Rentner, Jg. 1943, Weststadt 22.Jakob Müller, Student, Jg. 1996, Weststadt 23.Nera Vukovic-Bringezu, Dipl.- Psychologin, Jg. 1955, Altstadt 24.Elmar Bringezu, Orchestermusiker i.R., Jg. 1944, Altstadt 25.Heinz Delvos, IT-Manager i.R., Jg. 1948, Neuenheim 26.Anna Elisabeth Müller, Berufs- schullehrerin, Jg. 1959, Wieblingen 27.Dieter Strommenger, Lehrer i.R., Jg. 1951, Altstadt 28.Sylvia Schneider, Physiothera- peutin, Jg. 1952, Weststadt 29.Helmut Frosch, Linguist i.R., Jg. 1944, Altstadt 30.Anton Kobel, Gewerkschafts- sekretär i.R., Jg. 1946, Rohrbach 31.Orhan Akkaba, Berufsbetreuer, Jg. 1962, Rohrbach 32.Olaf Mödinger, Dipl.-Informa- tiker, Jg. 1965, Südstadt 33.Birgit Vey-Hegemann, Sekretärin, Jg. 1953, Handschuhsheim 34.Gerda Trautmann-Dadnia, Rechts- anwältin, Jg. 1954, Südstadt 35.Doris Schraube, MTA, Jg. 1957, Handschuhsheim 36.Wolfgang Seelig, Rentner, Jg. 1953, Bahnstadt 37.Dr. Henning Madsen, Kieferortho- päde, Jg. 1962, Neuenheim 38.Stefan Schöbel, Buchhändler, Jg. 1951, Rohrbach 39.José Andrés Romera-Garcia, Soft- wareentwickler, Jg. 1958, Rohrbach 40.Karl Heinrich Duncker, Doku- mentar, Jg. 1953, Kirchheim 41.Claudia Köber, Altenpflegerin, Jg. 1955, Weststadt 42.Wolfgang Gallfuß, Rentner, Jg. 1950, Weststadt 43.Melanie Steiert, Hochschul- sekretärin, Jg. 1959, Weststadt 44.Dr. Susanne Mayer-Himmelheber, Buchhändlerin i.R., Jg. 1946, Altstadt 45.Ian Bailey, Lektor, Jg. 1959, Weststadt 46.Andreas Stolz, Elektroingenieur, Jg. 1957, Weststadt 47.Renate Kraus, Erziehungswissen- schaftlerin, Jg. 1960, Rohrbach 48.Monika Ober-Jung, Gymnasial- lehrerin, Jg. 1954, Weststadt

[-] Weniger anzeigen

Denn nur die Bunte Linke habe das Alleinstellungsmerkmal, Politik zu machen ohne persönliche Ambitionen: "Wir streben keine Karriere in irgendwelchen Gremien an", sagt Stolz. Die Bunte Linke verstehe sich als "lockeres Bündnis von Einzelpersonen und Gruppen." Weiler-Lorentz bringt es auf den Punkt: "Unsere Leute sind Projektarbeiter."

Die Bunte Linke ist tief verwurzelt in den linken Kreisen der Stadtgesellschaft, die Mitwirkung an der politischen Willensbildung auf verschiedenen politischen Ebenen ist systemimmanent. Sei es beim Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), bei der globalisierungskritischen Organisation "Attac", der Initiativen "Weststadt sagt ja!" und "Stolpersteine" oder dem Bündnis Bürgerbeteiligung Masterplan Neuenheimer Feld und dem "AK Asyl": "Gegen die Arroganz der Macht, für einen sozialen Ausgleich, eine praktische Solidarität und eine Umweltpolitik, die eine dauerhafte Entwicklung der Welt erlaubt."

So steht es in der Satzung, so wird es gelebt: "Deshalb nehmen wir auch an Wahlen auf kommunaler Ebene teil", begründet Stolz. "Denn wir machen unabhängig ohne Fraktionszwang Sachpolitik", ergänzt Birgit Müller-Reiss.

Und so skizziert sie zusammen mit Stolz, Weiler-Lorentz, Vera Glitscher-Bailey und Joachim Guilliard das, worauf es ihnen ankommt: Die Grenzen des Wachstums erkennen und die Grünzonen der Stadt für den Klimaschutz erhalten, Wohnen, Arbeiten und Verkehr in ein Gleichgewicht bringen und bei den Konversionsflächen "keine Jahrhundertchance vergeben". Geflüchtete sollten nicht als Bedrohung, sondern als Bereicherung für eine offene Stadtgesellschaft gesehen werden und "Kultur braucht eben nun mal Vielfalt", betonen sie.

"Die Stadt muss endlich anfangen, über ihre Grenzen hinaus zu denken und erkennen, dass Klimaschutz, Verkehrspolitik und soziokulturelle Teilhabe als Daseinsvorsorge für alle Bürger in einem globalen Zusammenhang steht", meint Glitscher-Bailey und die anderen nicken. Auch deshalb stehe die Bunte Linke grundsätzlich für eine intensive Beteiligung der Bürger an stadtpolitischen Entscheidungen, ergänzt Hilde Stolz.

Zum Beispiel mit der Einbeziehung der Bezirksbeiräte in die Haushaltsberatungen der Stadt oder dass der Gemeinderat mit einem Viertel seiner Mitglieder - nicht nur durch Mehrheitsbeschluss - sachkundige Bürger zur Beratung zuziehen kann.

Inhaltlich sieht Stadträtin Stolz die Bunte Linke im Gemeinderat oft an der Seite der Partei "Die Linke" oder bei den Grünen. "Aber wir sind offen für alle. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ein Mitte-Links-Bündnis in der Stadtpolitik meist recht gut funktioniert."