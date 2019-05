Diese sieben Studenten könnten es in den Gemeinderat schaffen (v.l.): Janis Mampel (Heidelberger), Zara Kiziltas (Die Linke), Johanna Meseck (Heidelberg in Bewegung), Jasmin Becker (CDU), Rahel Amler (Grüne), Maria Boerner (SPD) und Dennis Nusser (FDP). Foto: Rothe

Von Katharina Kausche und Denis Schnur

Heidelberg. Knapp 40.000 Menschen studieren in Heidelberg, im Gemeinderat spiegelt sich das kaum wieder. Doch die 65 studentischen Kandidaten auf den Kommunalwahllisten (Artikel rechts) wollen das ändern. Die besten Chancen dazu dürften diese sieben haben. Denn sie stehen bei ihren Listen jeweils auf einem der zehn ersten Plätze.

Johanna Meseck (HIB), Platz 2

Die angehende Psychologin Johanna Meseck hat von allen Studenten den besten Listenplatz ergattert und damit Chancen auf einen Einzug in den Gemeinderat. "Es kann alles passieren", sagt die 23-Jährige selbstbewusst, auch wenn sich kaum abschätzen lässt, wie gut "Heidelberg in Bewegung" abschneiden wird. Die SRH’lerin hat bereits zwei Start-ups gegründet, darunter das Sozialunternehmen "Sindbad", das Geflüchtete als Köche beschäftigt. Kein Wunder, dass eines ihrer Herzensthemen im Gemeinderat die Unterstützung von Start-ups wäre: "Hier gibt es viele junge Menschen mit vielen Ideen." Die müsse man motivieren, zu gründen. "Vor allem Social Start-ups sollte die Stadt unterstützen - etwa mit Bürgschaften."

Zara Kiziltas (Die Linke), Platz 4

Sollte Zara Kiziltas gewählt werden, wäre sie erstmal ein halbes Jahr weg - sie absolviert ein Erasmus-Semester in Manchester. Ihr Stuhl im Gemeinderat würde natürlich nicht leer bleiben, Sarah-Sophia Kindsvogel würde nachrücken. "Das ist nicht optimal, aber ein halbes Jahr ist auch schnell vorbei", sagt die 20-jährige Lehramtsstudentin. "Ich sehe das als Chance, in linke Parteien in England reinzuschnuppern und neue Impulse mitzubringen." Danach will sie "noch sehr lange" in Heidelberg bleiben. "Ich komme aus einem Dorf und habe das Gefühl, dass man in Heidelberg aufblühen kann", sagt Kiziltas. Diese Chance, hier "aufzublühen", sollen alle haben. Sie stehe für Feminismus und Antirassismus. "Mein Ziel ist es, dass Heidelberg zur ,Sanctuary City’, also Zufluchtsstadt, wird."

Dennis Nusser (FDP), Platz 5

Dennis Nusser führt mit seinen 22 Jahren bereits seinen zweiten Wahlkampf in Heidelberg. 2017 war er Bundestagskandidat der FDP. Dass ihn deshalb viele Heidelberger kennen, könnte dem Student der Amerikanistik helfen. "Es ist durchaus möglich, dass ich einziehe", denkt er selbst. Schließlich seien vier Sitze das Ziel der Liberalen - dann müsste er nur einen Parteikollegen "überholen". Sollte er das schaffen, sei für ihn klar, dass er definitiv in Heidelberg bleibt: "Ich schreibe jetzt meine Bachelorarbeit und kann danach den Master hier machen." Im Gemeinderat will er sich für Schlierbach stark machen: "Bislang ist unser Stadtteil dort nicht vertreten und das ist ein riesengroßes Problem."

Hintergrund Als die Studi-Liste in den Stadtrat zog So viele Studenten in der Stadt - und doch kaum studentische Vertreter im Gemeinderat. Daran stören sich nicht nur die jungen Kandidaten der Listen, sondern schon ihre Vorgänger vor 25 Jahren: Bei der Gemeinderatswahl 1994 zog eine eigene Studi-Liste ins Rathaus ein. Sie wurde gegründet, weil die Studenten das Gefühl hatten, ihre [+] Lesen Sie mehr Als die Studi-Liste in den Stadtrat zog So viele Studenten in der Stadt - und doch kaum studentische Vertreter im Gemeinderat. Daran stören sich nicht nur die jungen Kandidaten der Listen, sondern schon ihre Vorgänger vor 25 Jahren: Bei der Gemeinderatswahl 1994 zog eine eigene Studi-Liste ins Rathaus ein. Sie wurde gegründet, weil die Studenten das Gefühl hatten, ihre Anliegen würden im Gemeinderat vernachlässigt - allen voran die Einführung eines Semestertickets. Und tatsächlich hatte die Liste Erfolg: 3,8 Prozent der Stimmen konnte sie erzielen, genug für einen Sitz im Stadtrat. Der ging an Jutta Göttert, die jedoch nach drei Jahren nach Madagaskar ging, um ihre Diplomarbeit über Agroforstwirtschaft zu schreiben. Für sie rückte Christian Weiss in den Gemeinderat nach. Bei der Wahl 1999 trat die Studi-Liste nicht noch mal an, stattdessen ging sie in der Grün-Alternativen Liste auf. Weiss zog als deren Kandidat erneut ein und blieb bis 2010 Stadtrat (nach der Trennung von GAL und Grünen 2008 für die Grünen).

Rahel Amler (Grüne), Platz 9

Obwohl sie bei den Grünen "nur" auf Platz 9 steht, dürfte Rahel Amler von allen Studenten wohl die besten Chancen haben, in den Gemeinderat einzuziehen. Dort will sie sich vor allem um Klimathemen kümmern: "Ich bin von Haus aus Verkehrspolitikerin", sagt die 23-Jährige, die sich etwa für eine Seilbahn ins Neuenheimer Feld ausspricht. Neben ihrem Psychologie-Studium engagiert sich Amler unter anderem schon als Verkehrsreferentin des Sturas. Deshalb hat sie auch keine Angst vor dem Stress, sollte sie gewählt werden: "Ich hab aktuell auch schon genug zu tun", lacht sie. Nur würde sie dann wohl ihren Master nicht in Regelstudienzeit absolvieren.

Jasmin Becker (CDU), Platz 10

Bei Jasmin Becker steht im Studium Klassische Archäologie und Kunstgeschichte nur noch die Masterarbeit aus. Die musste für den Wahlkampf pausieren. Ihr Studium ist bald zu Ende. Doch Becker zieht es danach nicht in eine andere Stadt, sie will bleiben. "Ich bin hier verwurzelt", sagt die 29-Jährige. In der Kommunalpolitik engagiert sie sich bereits mehrere Jahre, seit 2015 im Bezirksbeirat Rohrbach. Besonders beim Thema Sperrzeiten möchte sie sich im Gemeinderat einbringen. Sie setzt sich für Moonliner durch die Altstadt ein. "Dann würden wir den Lärmpegel in den Griff bekommen, weil niemand über die Hauptstraße zum Bismarckplatz laufen müsste."

Maria Boerner (SPD), Platz 10

Dass Maria Boerner nach ihrem Studium wegzieht wie viele Kommilitonen, ist für die 23-jährige Politikstudentin eine absurde Vorstellung: "Heidelberg ist mein Zuhause geworden, ich lebe hier mit meinem Mann. Ich bleibe auf jeden Fall." Und sie will sich hier engagieren: "Inklusion ist für mich das wichtigste Thema. Ich habe das Gefühl, dass zu oft über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird." Sie war in der Schule selbst auf Inklusion angewiesen und hat Erfahrung mit dem Thema. "Da ist wahnsinnig viel zu tun." Sollte sie es nicht in den Gemeinderat schaffen, hat Boerner einen Plan B: "Ich kandidiere auch für den Beirat von Menschen mit Behinderungen."

Hintergrund Jeder neunte Kandidat studiert Drei Studenten saßen zu Beginn der Legislaturperiode 2014 im Gemeinderat: Jeweils einer für die SPD, die CDU und die Grünen. Nach der Wahl am Sonntag dürften es kaum mehr werden - auch wenn etwa jeder fünfte Heidelberger Einwohner studiert. Denn die Parteien und Wählervereinigungen haben zwar insgesamt 11,3 Prozent aller Listenplätze (und [+] Lesen Sie mehr Jeder neunte Kandidat studiert Drei Studenten saßen zu Beginn der Legislaturperiode 2014 im Gemeinderat: Jeweils einer für die SPD, die CDU und die Grünen. Nach der Wahl am Sonntag dürften es kaum mehr werden - auch wenn etwa jeder fünfte Heidelberger Einwohner studiert. Denn die Parteien und Wählervereinigungen haben zwar insgesamt 11,3 Prozent aller Listenplätze (und damit jeden neunten) an Studenten vergeben - die allermeisten stehen jedoch auf recht aussichtslosen Posten. So finden sich nur zwölf der insgesamt 65 studentischen Kandidaten auf einem der ersten zehn Listenplätze, womit die Quote hier nur noch bei zehn Prozent liegt. Und diese Kandidaten finden sich zum allergrößten Teil auch bei den eher kleineren Gruppierungen wie "Heidelberg in Bewegung" (vier Studenten unter den ersten zehn Plätzen), der "Linken" (zwei) oder der FDP (zwei) - die bislang nicht mehr als zwei Sitze im Gemeinderat innehatten. Blickt man die gesamten Listen, sieht man große Unterschiede: Den mit Abstand größten Anteil an Studentinnen und Studenten auf der Liste hat "Die Linke" mit 14 von 48 Kandidaten, es folgen die CDU und "Die Partei" (jeweils neun), die FDP (acht) und "Heidelberg in Bewegung" (sieben). Nur jeweils einen Studenten aufgestellt haben dagegen die Grün-Alternative Liste sowie die "Bunte Linke".

Janis Mampel (Heidelberger), Platz 10

Schon in der Oberstufe wurde Janis Mampel von einem Lehrer gefragt, ob er nicht für den Gemeinderat kandidieren wolle. Richtig ernst wurde die Idee 2017, als ihn Stadträtin Larissa Winter-Horn auf eine Kandidatur ansprach. "Ich bin sehr heimatverbunden. Mir war klar, dass ich in der Stadt bleibe und mich politisch engagiere." Seinen Bachelor in Jura hat er schon in der Tasche, bald beginnt der Master. "Das ist viel auf einmal, aber das Arbeitspensum ist stemmbar", sagt er. Außerdem sei er Realist. "Mit meinem Listenplatz ist die Wahrscheinlichkeit für einen Einzug nicht ganz so hoch." In der Kommunalpolitik wolle er sich "so oder so engagieren". Der Bezirksbeirat wäre sein nächstes Ziel. Sein Thema: Infrastruktur in Heidelberg. "Wir brauchen mutige, innovative Konzepte."