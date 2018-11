Von Birgit Sommer

Heidelberg. Der "Koch des Jahres 2019" ist ein prestigeträchtiger Titel. 18 Profis aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol, ausgewählt aus 120 Bewerbungen, wollen ihn haben. Das zweite Vorfinale findet am 19. November in der Halle 02 statt, und drei junge Talente aus der Region wurden ausgewählt, sich mit ihrem Drei-Gänge-Menü vor einer internationalen Jury aus Spitzenköchen zu behaupten: Stephan Haupt, Marco Raudenbusch und Namo Wrede. Sie treten zusammen mit Mario Aliberti (Brühl), Lena König (Berlin) und Dominik Sato (Thun, Schweiz) an. Die beiden Sieger kämpfen dann mit vier anderen Kollegen im Oktober 2019 auf der weltgrößten Ernährungsmesse Anuga in Köln um den Titel und um Preisgelder in Höhe von 10.000 Euro. Veranstalter ist die spanische Unternehmensgruppe Grupo Caterdata.

Stephan Haupt ist Chef in der Schlossküche. Foto: Rothe

Marco Raudenbusch (28): Er hat schon richtig lecker gekocht, zum Beispiel 2013 in der Heidelberger "Herrenmühle". Und dabei auch mal alte Gastro-Regeln über den Haufen geworfen, einen Küchenstil gepflegt, den er selbst als unkompliziert und gleichzeitig experimentell bezeichnet. Jetzt hat er was ganz anderes vor: Raudenbusch lässt sich zwei Jahre lang bei der Lebensmittelüberwachung im Landratsamt in Wiesloch zum Lebensmittelkontrolleur ausbilden. Dem leidenschaftlichen Koch hatte seine Freundin klar gemacht, dass sein Job nicht familienfreundlich ist. Und dass er im Alter ganz bestimmt zu anstrengend wird. Jetzt kocht der Küchenmeister nur noch hobbymäßig oder genießt die Lasagne seiner Freundin. Das Heimspiel "Koch des Jahres" in Heidelberg wollte er sich allerdings nicht entgehen lassen. Sein Menü muss er gut organisieren, etwa Komponenten verwenden, die eine Reifezeit brauchen. Und er nimmt auch rechtzeitig Urlaub für die Vorbereitungen. Dabei assistiert ihm Mona Schmid, die "rechte Hand" von Robert Rädel auf dem Kohlhof.

Wenn er sich beschreiben soll, fallen Marco Raudenbusch drei Worte ein: hilfsbereit, chaotisch, müde. Wie bitte? "Ich könnte immer und überall schlafen", sagt er, "ich bin eher der gemütliche Typ."

Marco Raudenbusch wird Lebensmittelkontrolleur. Foto: Pfeifer

Namo Wrede (25): Als sich der Heidelberger vor drei Jahren an der SAT1-Veranstaltung "The Taste" beteiligte und ganz schön weit kam, meinte er hinterher: "Nie wieder." Doch jetzt ließ er sich zur Teilnahme überreden, wenn der Wettbewerb schon in seiner Heimatstadt ausgerichtet wird. Und er will sein Restaurant "Chambao" im Gespräch halten. Schließlich hat er mit ihm noch viel vor.

Wredes wichtigste Station war die Küche im Europäischen Hof in Heidelberg, seinen Lehrling Gjerd Ameti von damals holt er sich als Assistenten beim Wettbewerb dazu. Als Chef des "Chambao" hat er nicht allzu viel Zeit zum Üben. Er versucht, die einzelnen Komponenten des Menüs während der Arbeitszeiten zu kochen und sie vielleicht mal auf die Tageskarte zu setzen. Seinen Stil bezeichnet er selbst als "anders". Er kombiniert schon mal bekannte regionale Produkte mit Exotischem. Oder er verwandelt das Lieblingsessen aus der Kindheit auf verrückte Weise. Ein Chaot, wie er selbst findet? "Ich bin jedenfalls nicht der klassische, cholerische Chef, sondern einer, der motiviert." Seine Leute sollen Standard und Linie halten, aber er verlangt vielmehr Kochen mit Herz und Emotion. Da kann die Soße heute ein bisschen anders schmecken als gestern, und wenn 200 Teller aus der Küche kommen, werden sie auch nicht mehr unbedingt mit drei Kresseblättchen dekoriert. "Viele Köche sagen, das kann man nicht machen", erklärt Wrede, "aber ich sehe das anders und erkläre es auch den Gästen."

Stephan Haupt (30): Seit 2017 ist er Küchenchef in der Michelinstern-gekrönten "Scharffs Schlossweinstube" und verpasste vor zwei Jahren nur knapp den Titel "Patissier des Jahres". Neuer Wettbewerb, neues Glück für den gebürtigen Rheinhessen, der auch schon im Mannheimer Sterne-Restaurant "Marly" kochte? Seine Teilnahme sieht er ganz locker. Urlaub nehmen zum Üben kann Haupt jedenfalls nicht. Dafür assistiert ihm sein Vorgänger in der Schlossweinstube, Johannes Steiger, der inzwischen als Food & Leverage Manager arbeitet. Dass er sich als ruhig und genau beschreibt, ist für einen Mann der gehobenen Gastronomie ideal. Genauigkeit und Perfektion - das muss man auf jedem Teller sehen und schmecken. Und ruhig? "Die Zeit, als der Küchenchef in der Küche rumgeschrien hat, ist vorbei", sagt Haupt. In seiner Ausbildung gab es das noch. Doch er macht es anders: "Bevor ich platze, gehe ich aus der Küche raus."