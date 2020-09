Von Denis Schnur

Heidelberg. Es wird die erste Demonstration, die seit März durch Heidelberg zieht – oder genauer gesagt: die ersten beiden. Denn Fridays for Future und United Colors of Change laden am morgigen Freitag im Rahmen eines globalen Klimastreik-Tages gemeinsam zu gleich zwei Demonstrationen und einer großen Abschlusskundgebung ein. Warum die Klimaschutzbewegung gemeinsam mit der antirassistischen Gruppe, die in Heidelberg von den Organisatoren der "Black Lives Matter"-Kundgebungen gegründet wurde, protestiert und wie die Initiativen mit den Corona-Regeln umgehen, erklären die Sprecherinnen Leonie Baumgarten-Egemole (21) und Line Niedeggen (23) im Gespräch mit der RNZ.

Ihre Bewegungen haben unabhängig voneinander die größten Demonstrationen in der jüngeren Geschichte Heidelbergs auf die Beine gestellt. Wieso tun Sie sich jetzt zusammen?

Baumgarten-Egemole: Weil die Themen zusammengehören: Die Klimakrise ist durch und durch rassistisch. Die Menschen, die am wenigsten zum Klimawandel beitragen, sind die, die am stärksten betroffen sind. Das sind nun mal vor allem Bewohnerinnen und Bewohner des Globalen Südens. Diesen Menschen müssen wir eine Stimme geben.

Niedeggen: Wir wollen klarmachen, dass es nicht reicht, irgendwann in der Zukunft Emissionen einzusparen. Unter dem Klimawandel leiden schon jetzt Menschen – aber halt nicht hier. Wenn wir das Problem nicht bei der Wurzel packen, werden wir nie Klimagerechtigkeit erreichen, sondern nur Wohlfühlklimaschutz, wie wir ihn in Heidelberg kennen.

Hintergrund > Die Demonstrationen starten beide am Freitag, 25. September, um 15 Uhr. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz und an der Stadtbücherei können sich je 400 Menschen treffen, um gemeinsam zur Neckarwiese zu ziehen, wo sie zeitversetzt ankommen [+] Lesen Sie mehr > Die Demonstrationen starten beide am Freitag, 25. September, um 15 Uhr. Auf dem Friedrich-Ebert-Platz und an der Stadtbücherei können sich je 400 Menschen treffen, um gemeinsam zur Neckarwiese zu ziehen, wo sie zeitversetzt ankommen sollen. > Die Abschlusskundgebung, zu der man auch direkt kommen kann, beginnt um 17 Uhr an der Neckarwiese. Dort halten Vertreter verschiedener Gruppen Ansprachen, Musik kommt von Mal Élevé, Shelly Philipps, Bruder Bender und ok.danke.tschüss. dns

[-] Weniger anzeigen

Und von der gemeinsamen Aktion erhoffen Sie sich mehr Teilnehmer?

Baumgarten-Egemole: Ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie eng die Themen verknüpft sind. Deshalb denke ich schon, dass wir verschiedene Zielgruppen ansprechen.

Niedeggen: Unsere Klimastreiks waren bisher sehr weiß, akademisch geprägt und privilegiert – mit dem Anspruch, eine gesamtgesellschaftliche soziale Bewegung zu sein, wollen wir das ändern. Dazu gehört, gegen strukturelle Diskriminierung aktiv zu werden.

Aber ist FFF nicht auch deshalb so erfolgreich, weil Sie sich bisher auf ein Thema konzentriert haben?

Niedeggen: Wir haben uns von Anfang an als antirassistisch definiert, uns aber natürlich auf das Klimathema konzentriert. Das hat sicher auch zu unserem Erfolg beigetragen. Es gibt schon seit Jahrzehnten Klimakämpfe in der ganzen Welt, die aber vielleicht hier nicht so präsent waren, weil sie nicht von kleinen weißen Mädchen vor dem Parlament geführt wurden. Außerdem wird auch in der Berichterstattung über unsere Streiks rassistische Unterdrückung reproduziert – wenn zum Beispiel mit Vanessa Nakate die einzige nichtweiße FFF-Aktivistin beim Davos-Gipfel von einer Nachrichtenagentur aus dem Foto geschnitten wird. Das können wir nicht hinnehmen.

Baumgarten-Egemole: Wir stehen als United Colors of Change in engem Austausch mit Menschen aus den Regionen, die am meisten vom Klimawandel betroffen sind, weil sie etwa von dort nach Deutschland gekommen sind. Und gerade ihnen sollten wir endlich zuhören.

Am Freitag wird weltweit für Klimagerechtigkeit protestiert. Gibt es den Schulterschluss von FFF und antirassistischen Gruppen überall?

Niedeggen: Bei dem Streik wird endlich der Schwerpunkt auf die internationale Solidarität gelegt. Den Tag haben wir auch auf Wunsch der Menschen ausgewählt, die in besonders vom Klimawandel betroffenen Regionen leben. In anderen Städten arbeiten auch FFF-Ortsgruppen mit antirassistischen Initiativen zusammen. Aber ich glaube, gemeinsam organisierte Demos gibt es sonst kaum – da sind wir mit die Ersten.

Baumgarten-Egemole: Tatsächlich war das auch gar nicht so einfach, die Demo gemeinsam zu organisieren, da wir doch verschiedene Menschen ansprechen und in unseren Gruppen haben. Aber wir haben es geschafft, eine Brücke zu bauen, da es für uns viel wichtiger ist, die Klimabewegung endlich von einer anderen Seite zu beleuchten.

Ebenfalls nicht so einfach ist es, während einer Pandemie eine Demo zu organisieren. Wie soll die ablaufen?

Niedeggen: Das stimmt, das hat uns viel Mühe gekostet. Eigentlich wollten wir – wegen Corona – drei kleine Demozüge anmelden, das Ordnungsamt wollte uns dagegen nur eine stationäre Kundgebung an der Neckarwiese erlauben. Dort hätten wir aber nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die dem Thema gebührt. Die zwei kleineren Züge sind nun ein Kompromiss. Außerdem müssen die Teilnehmenden Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

An beiden Startpunkten – Stadtbücherei und Friedrich-Ebert-Platz – dürfen sich nur jeweils 400 Menschen treffen. Was passiert mit dem vierhundertersten?

Baumgarten-Egemole: Wir werden Bereiche mit Flatterband absperren und unsere Ordnerinnen und Ordner werden schauen, dass es nicht zu voll wird. Wenn mehr Menschen kommen, bitten wir sie, direkt zur Abschlusskundgebung an der Neckarwiese zu gehen. Dort ist Platz genug für alle.