Heidelberg. Im Frühjahr 2019 hat Heidelberg den Klimanotstand ausgerufen – und vor ziemlich genau zwei Jahren mit dem Klimaschutzaktionsplan auch Maßnahmen beschlossen. Was seitdem passiert ist, was noch ansteht und warum er sich bei dem Thema über die Grünen im Gemeinderat ärgert, erläutert Oberbürgermeister Eckart Würzner im Interview.

Herr Würzner, wann wird Heidelberg klimaneutral?

Wenn ich Wünsche äußern dürfte, wäre ich froh, wenn wir das meiste bis 2030, 2035 auf den Weg bringen. Wir werden das dann in großen Bereichen erreicht haben – etwa in der Fernwärme – aber nicht in allen, weil wir nicht überall so eingreifen können, wie wir uns das wünschen.

Das waren Ihre Wünsche. Und bis wann ist es realistisch?

Ich glaube, wir können das bis 2040 schaffen. Das ist immer noch sehr ambitioniert, aber wir bekommen gerade mehr Rückenwind vom Bund und der EU.

Wie sehr hilft das, was die neue Ampel-Koalition vorgelegt hat?

Es sind gute Ansätze dabei, allerdings ist noch vieles vage. Vor allem bei der Stromerzeugung. Um Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen klimaneutral zu betreiben, brauchen wir künftig viel mehr Strom aus erneuerbaren Energien. Wir müssen bundesweit viel mehr Anlagen bauen. Da ist gerade Baden-Württemberg bislang schlecht. Es kann auch nicht sein, dass Genehmigungsverfahren dann sieben Jahre dauern. Der Bund muss Möglichkeiten schaffen, Anlagen schneller zu genehmigen. Der Koalitionsvertrag ist in diesem Punkt zu unkonkret.

Hintergrund > Der Klimaschutzaktionsplan, den der Gemeinderat am 21. November 2019 beschlossen hat, umfasst 30 Maßnahmen, durch die Heidelberg zügig klimaneutral werden soll. So sollen etwa Neubauquartiere so angelegt sein, dass sie mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Altbauten sollen dagegen [+] Lesen Sie mehr > Der Klimaschutzaktionsplan, den der Gemeinderat am 21. November 2019 beschlossen hat, umfasst 30 Maßnahmen, durch die Heidelberg zügig klimaneutral werden soll. So sollen etwa Neubauquartiere so angelegt sein, dass sie mehr Energie erzeugen als verbrauchen. Altbauten sollen dagegen deutlich schneller saniert werden. Die Fernwärme soll bis 2030 CO2-neutral sein, ebenso wie die Stromversorgung durch die Stadtwerke. Dazu sollen etwa neue Solaranlagen mit einer Leistung von 25 Megawatt errichtet werden. Die Fahrgastzahlen in Bus und Bahn sollen um 20 Prozent steigen – durch Sonderbuslinien, mehr Job-Tickets, kostenlosen ÖPNV am Wochenende und höhere Parkgebühren. In Kantinen sowie auf Festen soll die Bewirtung auf regionales und Bio-Essen umgestellt werden. > Zwei Gutachten bescheinigen dem Aktionsplan jedoch eine relativ geringe Wirksamkeit. Das Institut für Energie- und Umweltforschung rechnete aus, dass alle Maßnahmen, die den Verkehrsbereich nicht betreffen, zusammen höchstens eine Reduktion des stadtweiten CO2-Ausstoßes um 14 Prozent bewirken. Im Verkehrsbereich könnte laut dem Umwelt- und Prognose-Institut im allerbesten Fall nochmal derselbe Anteil eingespart werden. dns

Sie könnten ja in Heidelberg anfangen. Steht "Drei Eichen" als Standort für Windkraft noch zur Debatte?

Nein. Das benachbarte EMBL hat in einem Gutachten dargelegt, dass die Interferenz die hochempfindlichen Geräte stören würde. In dem Fall müssen wir akzeptieren, dass es dort nicht geht.

Und in der Stadt gibt es keine andere Option?

Eigentlich nicht. Wir schauen jetzt in bisherige Gutachten, was man neu diskutieren könnte – mit Blick auch auf die Solarenergie. Denn wir werden demnächst unterschiedliche Strompreise in Deutschland bekommen. Im Norden wird der Strom billiger wegen der dort verfügbaren Windkraft, im Süden wird er teurer. Dadurch rechnen sich dann im Süden Standorte für Öko-Strom, die bisher nicht wirtschaftlich waren. Wir brauchen diesen Ausbau dringend, um eine Abwanderung energieintensiver Betriebe in Richtung Küste zu verhindern.

Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat den Klimaschutzaktionsplan beschlossen. War das der erhoffte große Wurf in Richtung Klimaneutralität?

Es war ein weiterer wichtiger Schritt. Wir können auf einen über 20 Jahre alten Prozess aufbauen. Wir haben vor zwölf Jahren die klimaneutrale Bahnstadt beschlossen, die ist heute gebaut. Heidelberg war eine der ersten Städte, die die Fernwärme konsequent ausgebaut hat. Die können wir jetzt auf grüne Wärme umstellen. Das machen wir schon mit dem Holzheizkraftwerk und dem neuen Wärmespeicher. Das sind enorme Investitionen – und da machen wir weiter. Nächstes Projekt sind die riesigen Luftwärmepumpen, die wir gerade im Pfaffengrund errichten.

Das sind Dinge, die man schon vor 2019 auf den Weg gebracht hatte. Was ist seitdem passiert?

Wir haben etwa über die Stadtwerke einen Großauftrag erteilt für einen Wind- und Solarpark in der Größenordnung von 25 Megawatt. Das sind 60 Fußballfelder an Solarfläche. Dafür haben wir uns mit 20 Stadtwerken bundesweit zusammengeschlossen. Nur so kriegen wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen.

Und in Heidelberg?

Wir sind dabei, die Geothermie in der Region zu entwickeln. Es laufen die Planungen für ein oder zwei große Flusskraftwerke in Heidelberg. Unsere Stadtwerke versorgen alle Privatkunden ausschließlich mit grünem Strom. Kantinen stellen um auf gesünderes und klimafreundlicheres Essen. Mit PHV entsteht ein Stadtteil, der von der Nahrungsproduktion bis zum Leben im Stadtteil Modellcharakter hat. Und wir haben unsere Förderprogramme nachgeschärft. Sie bekommen bei uns nahezu alles gefördert – von der Photovoltaik-Anlage bis zur Elektro-Ladesäule und der Altbaumodernisierung.

Die wohl wichtigste Klimaschutzmaßnahme...

Genau! Die Altbausanierung ist nicht so chic wie eine Solaranlage, aber sie ist enorm wichtig. Wir müssen unsere Sanierungsrate erhöhen. Sie liegt derzeit bei 1,5 bis 1,8 Prozent aller Gebäude pro Jahr. Das müssen mindestens drei Prozent werden. Da haben wir auch schon viel gemacht: Unsere Energieagentur hilft als eine der ältesten Agenturen bundesweit ganz konkret bei Sanierungsvorhaben. Wir geben in Heidelberg außerdem zusätzlich zu den Bundeskreditprogrammen direkt Cash-Money zur Altbausanierung.

Führt das dazu, dass die Sanierungsquote hier höher ist als in anderen Städten?

Ja! Aber von den drei Prozent sind wir weit entfernt. Wir müssen deshalb schauen, dass wir auch unsanierte Gebäude klimaneutral versorgen. Wenn man da eine Wärmepumpe baut und grünen Strom liefert, ist das auch klimaneutral.

Die zweite große Baustelle ist der Verkehrsbereich ...

Auch da haben wir viel auf den Weg gebracht. Etwa die Radschnellwege in die Region, die wir als lokale Ergänzung zum Radschnellweg des Landes nach Mannheim planen. Denn dieses Modell dauert wegen der Genehmigung ebenfalls zu lange.

Und die lokalen gehen schneller?

Ja. Wir haben ja schon gute Radwege, die aber nicht durchgängig sind. Etwa zur SAP in Walldorf – da gibt es sehr gute Feldwege, fast kreuzungsfrei. Insider und Rennradfahrer wie ich kennen das. Es gibt ein paar kritische Stellen, die müssen entschärft werden. Ich bin für pragmatische Lösungen. Ich finde: Ein guter Radweg in wenigen Monaten ist hilfreicher als ein perfekter Radweg in zehn Jahren. Ausbauen kann man die Wege später immer noch.

Und was ist mit dem innerstädtischen Radverkehr?

Das Radwegenetz wird jedes Jahr verbessert. Und wir möchten den notwendigen Individualverkehr soweit wie möglich über die Hauptachsen führen, denn ganz ohne Autos geht es nicht. Das schafft die Möglichkeit, in ganz vielen Straßen die Angebote für Radfahrer weiter zu verbessern bis hin zu Vorrangstraßen.

Zwei Verkehrsprojekte drohen jedoch zu scheitern: Der Finanzausschuss hat den Gratis-ÖPNV am Wochenende ausgebremst, die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren steht auf der Kippe. Was bedeutet die Blockade für den Nulltarif?

Ich finde erstmal gut, dass alle die Idee unterstützen. Der Gemeinderat hatte die Pläne für die Adventswochenenden mit dem Haushalt ja bereits im Frühjahr fast einstimmig beschlossen. Es ging jetzt nur um eine Mittelerhöhung. Da bin ich enttäuscht von denen, die den Klimaschutz für sehr bedeutsam halten. Die sollten bei solchen Beschlüssen mitgehen. Das hat mich sehr gefuchst.

Aber nicht nur Grüne, SPD und Bunte Linke waren dagegen. Auch Wissenschaftler sagen, dass kostenloser ÖPNV eine ineffiziente Maßnahme sei.

Natürlich muss man das Angebot verbessern, das bringt am meisten. Das machen wir in Heidelberg ja auch seit Jahren. Aber wir müssen auch Lust machen auf den ÖPNV. Und wir müssen gerade denen ein positives Signal senden, die ein geringes Einkommen haben und die besonders belastet sind. Deswegen finde ich die Entscheidung von großen Teilen des Gemeinderates – gerade der Grünen – so schwierig. Die Gebühren für das Anwohnerparken erhöhen zu wollen und gleichzeitig den kostenlosen ÖPNV auszubremsen, fördert nicht gerade die Akzeptanz.

Sie wollen Zuckerbrot und Peitsche nur gleichzeitig gemeinsam beschließen?

Ich bin im Grundsatz auch dafür, die Gebühren für das Anwohnerparken auf ein angemesseneres Niveau anzuheben. Das Parken auf öffentlichen Straßen für bevorrechtigte Nutzer muss einen angemessenen Preis haben. Aber das muss man mit Augenmaß machen.

Hätten Sie beim Gratis-ÖPNV anders kommunizieren müssen? Die Vorlage kam in allerletzter Sekunde. Hätte man das nicht früher diskutieren können, um dann nicht überrascht zu werden?

Das kann ich so nicht stehen lassen, das stimmt nicht. Wir haben jetzt eine Vorlage eingebracht nur für den Gratisverkehr an den Adventswochenenden. Dieses Angebot war mit dem Haushalt bereits beschlossen. Es ging jetzt nur um eine notwendige Mittelerhöhung. Das wurde auch wenige Tage zuvor im Klimaausschuss besprochen. Da gab es keine große Diskussion. Deswegen war ich schon überrascht vom Agieren der Grünen. Über den Stufenplan zum kostenlosen ÖPNV beraten wir erst noch im Frühjahr.

Die Grünen begründen das auch mit der mangelnden Effizienz der Maßnahme.

Es geht um eine grundsätzliche Frage. Mehrere französische Großstädte haben das gemacht, etwa Montpellier. Warum? Weil es in Frankreich Proteste der Bevölkerung gab, als die Benzinpreise durch die Decke gegangen sind. Um das zu puffern, hat man gesagt: Dafür könnt ihr kostenlos Bus und Bahn fahren. Bei uns gibt es die gleiche Diskussion, nur nicht so heftig. Wir nehmen die Bevölkerung nicht mit, wenn wir sie ständig nur belasten. Mein Ansatz ist ein Sozialticket. Es hilft den Menschen, die sowieso schon den ÖPNV über Gebühr bezahlen. Die Tarifstrukturen sind viel zu hoch – gerade für Familien. Nur Ausbau reicht nicht. Ich höre von den Eltern immer wieder: 500 Euro im Jahr für ein Max-Ticket, das tut richtig weh. Wir müssen den Nahverkehr deutlich günstiger machen – und zumindest für manche Gruppen kostenlos.

Ohne Hilfe vom Bund ist ein kompletter Gratis-ÖPNV nicht möglich. Und im Koalitionsvertrag steht davon nichts.

Wir wollen in Stufen vorgehen: erst die Wochenenden, dann ein Angebot für unter 21- und über 60-Jährige. Ob wir das nachher für alle kostenlos machen können, hängt davon ab, was der Bund finanziert. Der hat sich ja in den letzten 20 Jahren massiv aus der ÖPNV-Förderung zurückgezogen. Damals habe ich von 300.000 Euro Kosten für einen Bus 280.000 Euro gefördert bekommen. Heute bekomme ich 20.000 Euro für den Hublift. Wenn der Bund aus der Grundfinanzierung rausgeht, sind die Städte überfordert. Das muss sich ändern. Dann sind wir auch in der Lage, solche Angebote auf den Weg zu bringen.

Nochmal zum großen Ganzen der Klimapolitik: Zwei Gutachten zeigen, dass der Aktionsplan nur einen Bruchteil der Emissionen Heidelbergs verhindern kann. Sie müssen also nachschärfen.

Das stimmt. Aber man muss die Systematik der Bilanz verstehen. Klimaschutzmaßnahmen werden nur da berücksichtigt, wo sie physisch erfolgen. Ich habe aber keine Nordsee vor der Haustür. Deswegen macht es Sinn, eine Kooperation mit Kollegen in Schleswig-Holstein einzugehen, wo dann unsere Stadtwerke einen Windpark bauen. Das ist effizient, wird aber in meiner Bilanz nicht berücksichtigt.

Aber das ist nicht der einzige Punkt, der die Bilanz drückt.

Ein Problem sind – das sage ich ganz offen – die Vorgaben für große Einrichtungen von Land und Bund in der Stadt, etwa die Uni oder Max-Planck-Institute. Die Verantwortlichen dort können, selbst wenn sie es gerne möchten, manche Sachen nicht umsetzen, die für uns seit Jahren normal sind – etwa die Einführung von Jobtickets oder den Passivhausstandard. Diese Standards gibt es noch gar nicht beim Land, obwohl es eine grüne Regierung hat.

Aber macht nicht auch die Stadt Fehler? Der Klimaforscher Mario Schmidt sagt, hier sei nur das "Klima-Marketing" spitze. "Fridays for Future" sieht den Aktionsplan als gescheitert an.

Natürlich gibt es Kritik, wir müssten schneller sein. Ich wäre auch gerne schneller. Das Problem sind vor allem die Genehmigungsverfahren. Wenn wir einen Radweg beschließen und der ist erst nach sieben Jahren fertig, ist das schwer nachvollziehbar. Wir haben in Deutschland verlernt, Prioritäten zu setzen. Wenn an jedem Standort der Rotmilan wichtiger ist als der Ausbau der Windenergie, müssen wir uns überlegen, ob das sinnvoll ist. Wenn ich mich mit "Fridays for Future" unterhalte, die in unserer Klimaschutzaktionsgruppe mitarbeiten, ist das etwas, das viele nicht verstehen. Wir müssen endlich den Mut haben, Prioritäten zu setzen.

Seit einem Jahr gibt es mit Raoul Schmidt-Lamontain erstmals einen Bürgermeister für Klimaschutz und Verkehr. Hat das noch einmal einen Schub gegeben?

Auf jeden Fall. Ich begleite den Bereich ja seit Jahrzehnten mit Leidenschaft. Wir hatten den Aufgabenbereich Umweltschutz bereits einem grünen Dezernenten gegeben, Wolfgang Erichson. Und das ist jetzt nochmal in einem eigenen Dezernat fokussiert worden. Raoul Schmidt-Lamontain macht das sehr engagiert.

Oft wirkt es, als wäre Klimaschutz allein Chefsache. Sie bringen Vorschläge ein, Sie geben Interviews. Braucht man da überhaupt einen eigenen Dezernenten?

Ich halte Klimaschutz für die aktuell wichtigste Querschnittsaufgabe. Es betrifft nicht nur das Umweltdezernat, das geht massiv in den Wirtschaftsbereich rein. Deswegen ist es auch wichtig, dass der OB sich persönlich kümmert. Wir sprechen uns sehr gut ab. Der Klima-Bürgermeister war gerade in London und hat unsere Maßnahmen dort vorgestellt. Es ist weiß Gott nicht so, dass ich alles mache. Zusammen bekommen wir einfach noch mehr umgesetzt.