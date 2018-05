Von Lukas Herrmann

Heidelberg. "Rio verhandelt - Heidelberg handelt". Damit begann 1992, nach der ersten Klimaschutzkonferenz in Rio de Janeiro, Heidelbergs Klimaschutzkampagne. Als eine der ersten Kommunen in Deutschland integrierte die Stadt eine nachhaltige und klimafreundliche Denkweise in jedes städtische Handeln und ist seitdem ein Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Das nächste Ziel ist schon gesteckt: Bis 2050 soll ganz Heidelberg mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Besonders viel Potenzial liegt auf Heidelbergs Dächern, denn durch eine hauseigene Fotovoltaik-Anlage kann jeder seinen Strom selbst erzeugen.

Ein Vortrag des ARD-Meteorologen und TV-Moderators Sven Plöger war jetzt der Startschuss für die städtische "Solarkampagne 2018". Plöger erklärte im neuen Luxor-Kino in der Bahnstadt das Klima in Deutschland der letzten Jahre - und zeigte, wie ernst man den Klimawandel nehmen muss. Vom schmelzenden Eis in der Arktis, das zu weiterer Erderwärmung führt, bis hin zu Prognosen für häufigere Unwetter, Hochwasserereignissen und Dürren führte der Wetterexperte vor Augen, wie dramatisch der Klimawandel sich auswirkt - und dass er menschengemacht ist: ob durch den erhöhten Ausstoß von Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre oder die Verbrennung wertvoller Bodenschätze.

"Derzeit nutzen wir die Ressourcen von 1,6 Erden - auf Dauer haben wir so ein großes Problem", sagte Sven Plöger. Mehr als 80 Prozent der heute erzeugten Energie auf unserem Planeten stamme aus fossilen Brennstoffen wie Braunkohle oder Erdöl. Diese Brennstoffe seien nicht erneuerbar und, sollte sich am menschlichen Verhalten nichts verändern, bald aufgebraucht. Eine umweltfreundliche Alternative biete hier die Sonne: "Mit einer Billiarde Watt liefert die Sonne mehr als 6000 Mal so viel Energie wie wir verbrauchen", weiß der Meteorologe. Derzeit nutzten die Menschen aber weniger als 0,5 Prozent dieses natürlichen Energiespenders.

Genau um diese Energie geht es der Stadt Heidelberg mit der "Solarkampagne 2018": "Unser Ziel ist es, Sonnenenergie auf so vielen Dächern wie möglich zu nutzen", erklärte Ralf Bermich, Leiter der Abteilung Energie und Klimaschutz der Stadt. Bereits vor einem Jahr wurde dafür ein Solardachkataster erstellt, um das theoretische Potenzial zur Energiegewinnung auf allen Dächern zu ermitteln. Demnach könnten im günstigsten Fall um die 350 Gigawattstunden im Jahr gewonnen werden - knapp die Hälfte des Gesamtstromverbrauchs der Stadt. Derzeit werden nur 2,4 Prozent des Verbrauchs durch die Sonnenenergie gedeckt.

Auch wenn die staatliche Unterstützung beim Bau einer Solaranlage in den letzten Jahren geringer wurde, lohnt sich die Installation weiterhin auch finanziell. Selbst mit der gesamten Investition inklusive Wartung über mehrere Jahre koste eine Kilowattstunde Solarstrom vom eigenen Dach nur halb so viel wie herkömmlicher Netzstrom, heißt es. Nicht selbst verbrauchter Strom kann ins öffentliche Netz eingespeist werden und wird vergütet.

Kern der neuen Kampagne ist die kostenfreie Beratung für alle, die sich für eine Solarstromanlage interessieren. Gemeinsam mit Partnern wie etwa den Stadtwerken und der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur bietet die Stadt eine Vor-Ort-Beratung an, bei der Experten individuell über Themen wie Wirtschaftlichkeit, Finanzierung oder Batteriespeicher informieren. Dazu können die ersten zehn Investoren, die sich zum Bau einer Fotovoltaik-Anlage entschließen, einen Zuschuss von 500 Euro erhalten. Mit der Kampagne will die Stadt möglichst viele Bürger zum Bau neuer Solaranlagen motivieren. Leiste jeder Einzelne seinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Welt und unterstütze die Energiegewinnung aus erneuerbaren Rohstoffen, trage er dazu bei, den Planeten für folgende Generationen zu erhalten.