Von Arndt Krödel

Heidelberg. Gibt es einen triftigeren Grund, gegen den Klimawandel zu arbeiten, als den Gedanken einer Mutter (oder eines Vaters) an die Zukunft der eigenen Kinder? Friederike Benjes hat drei Kinder und mag sich nicht vorstellen, wie die Welt für sie aussehen wird, wenn zum Beispiel die Permafrostgebiete in der Arktis durch die Erderwärmung auftauen und gewaltige Mengen Methan freisetzen – als Treibhausgas in der Wirkung 23 Mal stärker als CO2. Deshalb engagiert sich die Heidelberger Informatikerin seit Langem bei Klimaschutzaktionen, wie sie beim öffentlichen CDU-Stammtisch im "Güldenen Schaf" erzählte. Gastgeber Alexander Föhr, Kreisvorsitzender der CDU, hatte sie und ihren Kollegen, den Mathematiker Hans-Georg Beuter, eingeladen, um zum Thema "Muss Klimaschutz weh tun und falls ja, wem?" zu sprechen und zu diskutieren.

Vor der lebhaften und teilweise auch kontroversen Diskussion mit den etwa 15 erschienenen Gästen, unter denen auch die junge Generation gut vertreten war, machten die beiden Klimaaktivisten mit einigen Fakten noch mal klar, worum es beim Thema geht: "Der Klimawandel ist menschengemacht", da gebe es keine Zweifel, hielt Benjes fest. Laut Pariser Klimaabkommen von 2015 soll die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber vorindustriellen Werten begrenzt werden. "Weil man sonst den Klimawandel nicht mehr kontrollieren könnte", erklärte Benjes. Allerdings: "Die Ziele der Bundesregierung reichen nicht", monierte sie die nur "halbherzigen Maßnahmen" des Klimapakets.

Immerhin, so Beuter, gebe es Signale aus der Wirtschaftswelt, die in die richtige Richtung wiesen. So habe der US-Vermögensverwalter-Gigant "Blackrock" Wirtschaftsmanagern nahegelegt, angesichts der erheblichen Gefahren des Klimawandels die Unternehmensstrukturen umzubauen, um nachhaltig zu wirtschaften. Zeit zu warten, wie es in der Rede von Friedrich Merz beim letzten CDU-Bundesparteitag trotz positiver Positionierung in der Klimafrage anklang, gebe es jedoch nicht: "Wenn wir morgen nichts ändern, rutschen wir übermorgen in den Abgrund", warnte Beuter vor den so genannten Kipppunkten im Klimasystem.

Man müsse der Politik Zeit lassen und keine Schnellschüsse von ihr erwarten, entgegnete eine Diskussionsteilnehmerin, ein anderer sprach sogar von "20 bis 30 Jahren", die man für "wahre Klimaschutzprojekte" veranschlagen müsse. CDU-Mitglied Klaus Hekking erhielt viel Zustimmung mit seinem Ansatz, sich auf die wesentlichen Verursacher von CO2 zu konzentrieren – durch den Verkehr oder ökologische Ertüchtigung von Gebäuden könne man es nicht schaffen. Der Staat könne nicht alles regeln, sondern müsse Rahmenbedingungen für Wirtschaft und Bürger setzen. Was wirklich etwas bringe, sei eine marktwirtschaftliche Steuerung mit einer drastischen Erhöhung des CO2-Preises. Auch über eine weitere Nutzung von Atomkraft müsse man reden, so Klaus Hekking. "Der Ausstieg vom Ausstieg wäre vielleicht möglich", meinte auch ein anderer Diskussionsteilnehmer, ungeachtet des Umdenkens von Kanzlerin Merkel nach der Fukushima-Katastrophe.

Er habe keine "Flugscham", meinte ein junger Diskutant, der im Übrigen die Darstellung der Referenten in Teilen für falsch befand, schließlich zahle er ja für seinen CO2-Ausstoß bei jedem Flug. Ein weiterer Teilnehmer der Runde appellierte eindringlich, eine umfassende Perspektive einzunehmen, in der alle zusammenstünden, egal welcher Partei man nun angehöre: "Es geht doch um die Frage, ob das Leben überhaupt in Zukunft möglich ist." Wie wichtig gerade das Engagement unseres Landes als Vorbild ist, betonte Hans-Georg Beuter: "Klimaforscher sagen, die ganze Welt schaut auf Deutschland."