Von Anica Edinger

Heidelberg. Verzweifelte Eltern, komplexe Verordnungen, traurige Kinder: Das städtische Kinder- und Jugendamt kämpft seit Wochen an vielen Fronten, wenn es um die Betreuung von Kindern in Kitas geht. Nun kündigte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) an, bis Ende Juni restlos Kitas – und auch Schulen – wieder öffnen zu wollen. Ist Heidelberg dafür bereit? Und wie kann die neue Normalität in den städtischen Kindertagesstätten aussehen? Ein Gespräch mit Myriam Lasso, der Leiterin des Kinder- und Jugendamtes.

Frau Lasso, bis Ende Juni sollen alle Kitas wieder komplett öffnen. Sind Sie erleichtert über diese Nachricht?

Ich bin erst erleichtert, wenn ich weiß, was Frau Eisenmann tatsächlich aus diesem Versprechen macht. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten wurde im Betreuungsbereich in Stuttgart viel versprochen – aber nicht unbedingt alles auch eingehalten. Dennoch ist die Öffnung aus meiner Sicht genau das richtige Signal und auch das, was Eltern jetzt brauchen: eine Perspektive. Nun hoffen wir noch, dass die entsprechende Verordnung mit den Regeln zur Öffnung nicht erst wieder am Wochenende vor dem Ende der Pfingstferien kommt.

Beim letzten Mal war es ja genau so: Zum 18. Mai sollte die erweiterte Notbetreuung an den Kitas umgesetzt werden, die Verordnung dazu kam am 16. Mai. Hat sie das geärgert?

Es ist einfach wahnsinnig anstrengend für alle – auch für die Kita-Leitungen. Man weiß nie oder immer erst sehr kurzfristig, woran man ist, soll aber sofort reagieren. Das funktioniert nicht.

Die Ankündigung für die erweiterte Notbetreuung kam schon viel früher als die Verordnung dazu. Hätte die Stadt sich nicht besser vorbereiten können?

Wir haben natürlich Konzepte zur teilweisen Wiedereröffnung geschrieben, aber die nutzen uns auch nichts, wenn das Land dann ganz andere Vorgaben macht. Wir können ja keine Plätze vergeben oder Formulare für die Anmeldung verschicken, wenn wir keinen rechtlichen Rahmen haben. Ich habe mich diesbezüglich auch in anderen Kommunen umgehört – und alle haben es so gemacht wie wir: Am Wochenende die Verordnung durchgearbeitet und am Montag darauf mit den Trägern das Verfahren zur Platzvergabe abgestimmt und dann über die Kitas die Eltern informiert und Formulare rausgegeben. Außerdem haben wir Handreichungen formuliert für unsere und die freien Kita-Träger. Denn diese Verordnungen sind so komplex, dass man sie übersetzen muss. Das haben wir getan und allen zur Verfügung gestellt, um ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen.

Sind Sie denn jetzt bereit für die komplette Kita-Öffnung bis Ende Juni?

Wenn Frau Eisenmann ihr Wort hält, sind wir bereit. Aber auch hier müssen wir die genauen Regeln der Landesregierung erst kennen. Wir müssen wissen, unter welchen Bedingungen die Öffnung der Kindertagesstätten stattfinden kann und soll. Klar ist: Von jetzt auf nachher zum exakten Zustand wie vor Corona zu gehen, das wird nicht möglich sein. Auch wegen des Infektionsschutzes.

Sicherlich werden einige Erzieherinnen oder Erzieher zur Risikogruppe gehören. Können Sie in Hinblick auf die Personaldecke überhaupt alle Kinder wieder betreuen?

Das Thema Risikogruppen ist einer der begrenzenden Faktoren für die Wiederöffnung. Da wird es darauf ankommen, welche Erkenntnisse die Politik aus der Heidelberger Kinderstudie zieht. Daraus ist ja offenbar hervorgegangen, dass Kinder als Überträger des Coronavirus keine große Rolle spielen. Wenn sich das bewahrheitet, dann muss man sicherlich das Thema Risikogruppen neu bewerten.

Und wenn nicht?

Wir haben sicher einige Erzieher und Erzieherinnen, die zur Risikogruppe gehören. Wie viele, das müssen wir noch in Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten erheben. Aber wir werden dann sicher Lösungen finden. Wir haben jedenfalls gemeinsam mit den anderen Beteiligten im Städtetag einen Stufenplan für eine schrittweise Wiedereröffnung in den vergangenen Wochen geschrieben und können diesen jederzeit aktivieren.

Was wäre denn in diesem Stufenplan der nächste Schritt?

Wir würden uns wünschen, dass die prozentuale Beschränkung von maximal 50 Prozent der Plätze aufgehoben wird. Außerdem möchten wir die derzeitige Gruppengröße erhöhen, wie das auch an den Schulen der Fall ist. Es macht doch keinen Sinn, dass im Kindergarten etwa nur zehn Kinder in einer Gruppe sein dürfen, aber in der ersten Klasse der Grundschule schon 15. Dann können wir unser Fachpersonal auch besser einsetzen. Zudem muss erlaubt werden, dass wir alle Räume nutzen dürfen – vom Bewegungs- über den Intensiv- bis zum Essensraum. Und für Naturkindergärten sollte es gar keine Einschränkungen mehr geben, schließlich findet dort das Angebot ja hauptsächlich draußen statt.

Nach unseren Informationen haben sich viele Eltern auch geärgert, weil vonseiten der Stadt in Bezug auf Kitas nicht genügend mit ihnen kommuniziert wurde. Gab es da Probleme?

Meine Erfahrungen haben gezeigt, dass Eltern vor allem wütend waren, weil sie nie eine Perspektive bekommen haben oder ein Plan aufgezeigt wurde. Besonders, wenn man berufstätig ist, ist die Situation derzeit unhaltbar. Viele gehen auf dem Zahnfleisch. Tatsächlich haben wir an die Eltern in städtischen Einrichtungen nur einmal einen Hinweis herausgegeben, dass die Gebühren erlassen werden und die direkte Kommunikation mit den Eltern in die Hände der Kita-Leitungen gelegt. Es kann natürlich sein, dass ein Teil der Eltern in der Kommunikation da zu kurz gekommen ist. Das möchte ich nicht klein reden. Für uns ist die Krise auch ein großer Lernprozess und wir nehmen sicher vieles mit für die Zukunft. An der Kommunikation können wir noch arbeiten, etwa über die digitale Plattform "Mein Kind". Das werden wir angehen.

Gibt es denn aktuell noch freie Plätze in der Notbetreuung in den Kitas?

Bei 46 freien Trägern und 130 Einrichtungen kann ich das nicht für alle sagen. Ich weiß aber, dass manche ausgebucht sind und andere noch Plätze haben. Aktuell gab es eine große Anmeldewelle von Lehrerinnen und Lehrern, die Betreuungsbedarf haben, da sie ab dem 15. Juni wohl wieder in die Schule müssen.

Stehen Sie auch im Kontakt mit den freien Trägern – und können diese quasi selbstbestimmt arbeiten?

Wir stehen quasi im Dauerkontakt. Wir möchten ein einheitliches Vorgehen in Heidelberg, deshalb haben wir eine Lenkungsgruppe eingerichtet, die eng zusammenarbeitet und sich abstimmt.

Was hätte denn aus Ihrer Sicht während der Krise insgesamt besser laufen können im Kita-Bereich?

Wir haben von Beginn der Krise an einen Stufenplan erarbeitet, den wir gerade zusammen mit dem Städtetag fortgeschrieben haben. Es wäre hilfreich gewesen, wenn das Land ebenfalls mit einem Stufenplan den Eltern, den Kindern, den Kitas und nicht zuletzt auch uns von Anfang an Perspektiven aufgezeigt hätte. Aber alles in allem muss man auch sehen: Es ist eine absolut unvergleichliche Situation für alle und jetzt müssen wir nach vorne schauen. Wir freuen uns jedenfalls auf die Öffnung der Kitas und auf die Kinder, die wieder zu uns kommen dürfen.