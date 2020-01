Heidelberg. (RNZ) Amélie Sophie Messmer, sieben Jahre alt, war stolz auf ihr Haar: 100 Zentimeter war es lang, noch nie in ihrem jungen Leben geschnitten. Doch jetzt legte ihr Friseur "Alena" in Kirchheim die Schere an. 38 Zentimeter schnitt der Friseur ab – und das für den guten Zweck. Denn Amélie beteiligt sich an der Aktion "Kinder helfen Kindern" zum Internationalen Kinderkrebstag 2020.

Amélie ist die Tochter einer der bürgerschaftlichen Organisatoren der ganz besonderen Spendensammlung, der Familie Messmer. Amélies Haarschnitt war der Startschuss. Ab sofort schneiden Friseure in Heidelberg noch bis zum Kinderkrebstag am 15. Februar Mädchen, Frauen, Jungen und Männern ihr Haar kostenfrei – die abgeschnittenen Haare werden gespendet und an Hersteller von Echthaarperücken verkauft.

Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Organisationen: Sterntaler Kinderhospiz Mannheim, Kinder-Palliativteam Rhein-Neckar und an die Kinderkrebsstiftung Waldpiraten Heidelberg. Einzige Voraussetzung: Die Haare müssen gewaschen, unbehandelt und mindestens 25 Zentimeter lang sein. Zusätzlich fährt am Kinderkrebstag ein Aktionsbus durch die ganze Stadt und stoppt zum Haareschneiden. Außerdem sind am 15. Februar von 10 bis 16 Uhr im Alten Hallenbad, Poststraße 36/5, Friseure zum Haareschneiden vor Ort, es gibt eine Kinderschmink-Aktion und Luftballonmodelage.

Ist Ihr Friseur bei der Aktion dabei? Die RNZ veröffentlicht die Liste.

Frisurenatelier Ciccarelli, Friseur Barber Style, Der Barbier, Beauty Lounge, Viani’s Friseure, Friseursalon Il bello Uomo Donna, Ehmann Colour, Ad Hoc Frisör, Haar Scharf am Theater, Friseursalon Schnittpunkt, Nowa Style, Sema Birdim, Herbert Gscheidle, Haardesign, Stephanie Curth Hair and Beauty, Haarstudio Palast, Schöne Haare, Adbeauty, Friseursalon Headline, Friseur Hahn, Friseur Apropos Haare, Haar und Harmonie Naturfriseur, Haarlass, La Testa, Tommy’s Frisier-Domus, Hair and Beauty, Haarstudio Alena, Biosthetique Friseur Karin Bolz, Turkan, Meisterfriseur Jasmin Nuka, Friseur Mehmet, Friseursalon Nouveau, Jilan’s Haircut, Meisterfriseur Jasmin Nuka

Haltestellen des Aktionsbusses am 15. Februar: Altstadt, 9-10 Uhr Universitätsplatz; Bahnstadt, 10.30-11.30 Uhr Burger King, Speyerer Straße 10; Neuenheim, 12-13 Uhr Neckarwiese, Wasserspielplatz Uferstraße; Ziegelhausen, 13.30-14.30 Uhr Parkplatz zum Kuchenblech; Wieblingen, 15-16 Uhr Rewe, Grenzhöfer Weg 29; Kirchheim, 16.30-17 Uhr Messplatz; Emmertsgrund 17.30-18.30 Uhr Seniorenzentrum, Emmertsgrundpassage 1.