Heidelberg. (ste) Wenn am Mittwoch wegen des Streiks bei der RNV keine Busse und Bahnen fahren, dann hat das auch Auswirkungen auf die Heidelberger Schulen. Denn auch die Schulbusse sind betroffen - und wer es deswegen nicht zum Unterricht schafft oder erst später kommt, der ist entschuldigt.

So wird es etwa an der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) gehandhabt, die von vielen Schülern aus Nachbargemeinden besucht wird. Ansonsten könne man als Schule nicht viel tun, außer Schüler und Eltern zu informieren, sagt Leiter Werner Giese. "Wir gehen mit dem Streik um wie mit einem Naturereignis", berichtet Siegfried Zedler, der Leiter des Helmholtz-Gymnasiums. Denn ob ein Schulbus wegen eines Wintereinbruchs nicht fährt oder wegen eines Arbeitskampfes, mache keinen Unterschied. Jedoch glaubt Zedler nicht, dass seine Schule übermäßig vom Streik betroffen sein wird: "Wegen der großen Nachfrage aus Heidelberg haben wir in den unteren Klassen seit einiger Zeit kaum noch auswärtige Schüler." Er geht davon aus, dass viele das Fahrrad nehmen - und geht mit gutem Beispiel voran: Zedler wohnt in Dossenheim und fährt jeden Tag mit dem Rad zur Schule.

Auch die Waldparkschule auf dem Boxberg hat über den Streik informiert, und Leiter Thilo Engelhardt hofft wie andere seiner Kollegen darauf, dass die Eltern sich absprechen und Fahrgemeinschaften bilden, um ihre Kinder zur Schule zu bringen. Für Engelhardt ist der Streik auch "ein Stück gesellschaftliche Realität".

Der Streik hat auch Auswirkungen auf das Heidelberger Theater: Dort legt zwar niemand die Arbeit nieder, trotzdem fällt das erste Jugendkonzert der Spielzeit aus, das für heute für 11 Uhr geplant war. Der Grund: Viele angemeldete Schulklassen haben ihre Teilnahme abgesagt, weil keine Busse fahren. Das Konzert wird auf den 3. Juli verlegt.

