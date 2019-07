Die Seilbahnstationen im Neuenheimer Feld könnten in Neubauten integriert werden, glaubt Ferdinand Heide. Mit seinem Vorschlag fällt er am stärksten aus dem Rahmen. Repro: RNZ

Heidelberg. Weder die Fünfte Neckarquerung noch der Nordzubringer durch das Handschuhsheimer Feld spielen in den neuesten Entwürfen für den Masterplan Neuenheimer Feld die zentrale Rolle. Das war für viele die größte Überraschung, als die vier Planungsteams um die Büros ASTOC, Ferdinand Heide, Kerstin Höger und C.F. Møller am Dienstagabend im Hörsaalzentrum Chemie vor mehreren Hunderten Interessierten ihre konkretisierten Entwürfe für den Campus vorstellten.

Die Planungsteams haben in den letzten Wochen die Anregungen von den Projektträgern, also der Universität, dem Land und der Stadt, vor allem aber auch die Bedenken der Bürger in ihre Ideenskizzen eingearbeitet. Im Herbst wird der Gemeinderat entscheiden, welche dieser Entwürfe weiterverfolgt werden soll.

Was sind die Gemeinsamkeiten der Entwürfe? Alle Teams berücksichtigen jetzt mehr die Bestandsgebäude. Sebastian Herrmann von ASTOC brachte es auf den Punkt: "Wir müssen flexibel bleiben und realistisch." Städtebaulich ähneln sich die Entwürfe. Kerstin Höger spricht von "Clustern", ASTOC von "Quartieren". Doch sie alle meinen etwas Ähnliches: Die bestehenden Strukturen sollen erhalten und ausgebaut, Grünflächen und Plätze mit Aufenthaltsqualität als verbindendes Element integriert werden. Wie zum Beispiel im "Gesundheitspark" (Höger), in dem die Kliniken liegen.

Wo gibt es die größten Unterschiede? Einzig Ferdinand Heide fällt mit der Idee einer Seilbahn als wichtigstes Verkehrsmittel ins Neuenheimer Feld aus dem Rahmen. Vom S-Bahnhof Pfaffengrund/Wieblingen, wo sich Heide ein großes Parkhaus mit 5000 Stellplätzen vorstellen kann, verläuft die vorgesehene Trasse zunächst zum SRH-Campus und dann weiter über den Neckar. Über weitere Stationen geht es ins Zentrum des Neuenheimer Feldes. Alle paar Sekunden könnte man in die Seilbahn ein- und aussteigen. Die Kapazität liege bei 17.000 Passagieren am Tag. Laut den Berechnungen des aktuellen Verkehrsmodells würde die Bahn allerdings nur von 9000 Menschen genutzt. Ziel sei es, dies noch zu steigern, so Heide.

Uni: "Verkehrskonzepte noch nicht überzeugend" Bei der Frage, welcher der Masterplan-Entwürfe ihnen denn am besten gefalle, halten sich die Projektträger selbst am Dienstagabend noch bedeckt. "Die Verkehrskonzepte sind aber noch nicht ganz so überzeugend, wie sie sein sollten", kritisierte Holger Schroeter, Kanzler der Universität. Oberbürgermeister Eckart Würzner hätte sich persönlich eine Fünfte Neckarquerung als Straßenbahnbrücke vorstellen können, gibt er zu. "Das habe ich jetzt gar nicht mehr gesehen in den Entwürfen." Und er forderte auch, dass das Neuenheimer Feld nicht zu dicht bebaut werden sollte: "Überall sechs bis sieben Geschosse sind nicht in meinem Sinn." "Mit diesen Entwürfen hätte ich nicht gerechnet", sagt Grünen-Stadtrat Frank Wetzel, der im Handschuhsheimer Feld eine Baumschule hat. Er traut dem Frieden noch nicht, glaubt, dass die Brücke und der Nordzubringer spätestens in fünf bis sechs Jahren wieder Thema sein werden. Monika Meißner, SPD-Stadträtin aus Wieblingen, findet gut, dass alle Planungsteams auf die Forderungen aus der Bürgerschaft eingegangen sind. "Es ist aber zu früh, zu sagen, es ist alles prima." Die Kombination von Freiräumen und wissenschaftlicher Nutzung habe ihr am besten gefallen. Sören Michelsburg, frisch gewählter SPD-Stadtrat, freut sich, dass "seine Idee" der Seilbahn bei den Besuchern der Präsentation so gut ankam. Als die Zuhörer im Foyer ihre ersten Eindrücke loswerden durften, war der Informationsstand von Campusplaner Ferdinand Heide mit Abstand am besten besucht. (hob)

Wie wollen die Büros den Verkehr in den Griff bekommen? Heide kann sich neben der Seilbahn auch noch zusätzlich einen Straßenbahnast im Neuenheimer Feld vorstellen. ASTOC setzt auf die Campusflotte: E-Scooter, Leihfahrräder und autonom fahrende Minibusse, die bis 2035 im Campus auch als Shuttle eingesetzt werden können. Park-and-Ride-Plätze in Rohrbach-Süd, am S-Bahnhof-Pfaffengrund/Wieblingen, am Autobahnanschluss Dossenheim und in Neckargemünd sind in diesem Entwurf ebenso vorgesehen. Von dort kommen die Pendler mit einem auf fünf Minuten verdichteten Straßenbahntakt bis zur Berliner Straße. Als digitale Lösung wünscht sich ASTOC eine App, mit der jeder Nutzer sehen kann, welches Verkehrsmittel für ihn gerade das schnellste und preiswerteste ist. C.F. Møller schlägt eine Ringerschließung des Campus über Busse vor. Die dafür genutzten Straßen seien zwar auch für Autos offen, aber immer nur abschnittsweise. "Für sie ist das immer eine Sackgasse", betont Projektleiter Julian Weyer. Damit könne unerwünschter Durchgangsverkehr vermieden werden. Auch er will den Autoverkehr großräumig abfangen. Kerstin Höger schlägt eine Straßenbahn als Campusring vor.

Welche Zukunft hat der Autoverkehr? Ganz ohne wird es wegen der Kliniken im Neuenheimer Feld nicht gehen, da sind sich alle einig. Trotzdem soll er so weit wie möglich reduziert werden. Besonders Kerstin Höger möchte konsequent ein Parkhaus nach dem anderen abreißen und neu bebauen. Langfristig müsse der Campus autofrei werden. Es sei möglich, neue Arbeitsplätze im Neuenheimer Feld zu schaffen - ganz ohne zusätzliche Verkehrsbelastung.

Jetzt beteiligen Das Forum, in dem alle Interessengruppen im Neuenheimer Feld vertreten sind, tagt am Dienstag, 16. Juli, um 18 Uhr öffentlich in der Jugendherberge, Tiergartenstraße 5. Ab sofort können alle Bürger die Entwürfe online kommentieren: www.masterplan-neuenheimer-feld. de. Bis zum 28. Juli können dort Anregungen gegeben werden. Am Ende dieser Masterplan-Phase entscheidet der Gemeinderat, mit welchen Entwürfen weitergearbeitet werden soll.

Wird das Handschuhsheimer Feld verschont? Bleibt es bei den aktuellen Ideen, können die Gärtner aufatmen. Zwar sehen drei der Teams eine teilweise Bebauung des Gewanns Hühnerstein vor, für das die Universität heute schon Baurecht hat, allerdings deutlich reduzierter als in den ersten Entwürfen. ASTOC sieht an dieser Stelle Platz für ein Innovationsquartier, die bestehenden Sportflächen sollten erhalten werden, sogar Raum für eine landwirtschaftliche Nutzung und eine Vernetzung von Handschuhsheimer und Neuenheimer Feld sei möglich. Von dem von der Universität, den Kliniken und den wissenschaftlichen Einrichtungen angemeldeten Bedarf von 800.000 Quadratmetern Nutzfläche sieht ASTOC nur noch 150.000 auf dem Hühnerstein vor. Kerstin Höger kommt in ihrem Entwurf sogar ganz ohne den Hühnerstein aus. Sie setzt, wie auch in ihren ersten Ideenskizzen, auf eine konsequente Nachverdichtung. Daher heißt ihr Konzept auch "INF Kompakt". C.F. Møller will den Hühnerstein bis 2050 bebauen.

Wie visionär sind die Entwürfe? In einem Punkt sind sie wegweisend: Alle wollen einen klimaneutralen Campus und setzen auf modernste Technik. C.F. Møller möchte dies auch zur Schau stellen, beispielsweise in Energiepavillons.

Warum ist die Neckarbrücke vom Tisch? So ganz vom Tisch ist sie noch nicht. ASTOC sieht sie aber allenfalls als schlanke Verbindung von Wieblingen über den Neckar vor, reserviert für den Fuß- und Radverkehr, aber auch für den Rettungsdienst. Und auch Julian Weyer weiß: "Wir müssen erst einmal ohne Brücke auskommen." Denn bis sie über das Flora-Fauna-Habitat am Altneckar, also über ein Naturschutzgebiet europäischen Rangs, gebaut werden dürfe, dauere es mindestens 20 bis 25 Jahre. Daher sollte man besser darauf setzen, den Rad- und Fußverkehr zu verdoppeln.