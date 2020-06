Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es sind Spezialkräfte der Polizei und sie haben ein geschultes Auge: Wer am Freitag zwischen 13 und 20 Uhr in der Karlsruher Straße mit seinem Auto in Richtung Heidelberg unterwegs war, hatte zwangsläufig mit ihnen zu tun.

Groß war das Polizeiaufgebot an der Haltestelle Rohrbach-Süd, wo das Polizeipräsidium Mannheim unter der Federführung des Verkehrsdienstes Heidelberg Autos und deren Insassen überprüfte. Die Aktion führte zu kleineren Staus. Das Augenmerk der rund 50 Polizistinnen und Polizisten lag auf Drogenkriminalität im Straßenverkehr. "Ein Delikt, das zu den häufigsten Ursachen bei schweren Verkehrsunfällen gehört", erklärte Polizeieinsatzleiter Felix Matthes.

Auf dem Parkplatz hinter der Straßenbahnhaltestelle herrschte über Stunden rege Betriebsamkeit, 30 Beamte nahmen die Fahrzeuge ins Visier, die vorab von sogenannten Selektionsbeamten ausgesucht worden waren. Dieser ganz spezielle Trupp der Polizei entscheidet schon an der Straße, welche Fahrzeuge unfreiwillig einen Halt einlegen müssen – und winkt sie in die Abbiegespur zur Kontrollstelle. "Erfahrungswerte" spielten bei der Auswahl eine große Rolle, betonte Matthes. "Der Familienvater mit Kindern auf der Rückbank ist da weniger auffällig als junge Männer." Damit die Auswahl der zu kontrollierenden Autos reibungslos klappte, hatte man die Fahrspuren der Karlsruher Straße verengt und das Tempo gedrosselt. Sechs Motorradfahrer der Polizei leiteten den Verkehr – wenn Autofahrer sich vorbeischleichen wollten: Es gab kein Entkommen.

Mehrere Beamte, darunter Fahndungsgruppen für Rauschgift, nahmen Insassen, Fahrzeuge und Gepäck unter die Lupe. Pro Auto zwei Polizisten: Überprüft wurden Führerschein und Fahrzeugschein, auch der technische Zustand der Autos wie abgefahrene Reifen oder die TÜV-Plakette. Auch Fahren ohne Gurt oder Handy am Ohr wurden bemerkt – und bestraft. "Eine ganzheitliche Kontrolle", benannte ein Polizist die Maßnahme und ließ sich bei einer Begutachtung auch zeigen, ob der Hund auf der Rückbank ordnungsgemäß gesichert war.

Die erste Bilanz nach rund zwei Stunden fiel zunächst unspektakulär aus: Rund 40 Kontrollen, dabei wurden zwei Autofahrer nach einer ersten Urinprobe vor Ort wegen des Verdachts auf Drogenmissbrauch mit Amphetaminen und Cannabis zur Blutentnahme zu einem Arzt gebracht. Ein Autofahrer bekam Probleme wegen der Reifenprofile an seinem Auto und musste sich zum TÜV begeben.

Es gehe bei dieser Großkontrolle weniger um "große Drogendealer", betonte Polizeisprecher Dieter Klumpp. "Wir wollen ein Zeichen setzen für Verkehrssicherheit. Das hier ist Präventionsarbeit." Solche Aktionen würden in den kommenden Wochen mit unterschiedlichen Schwerpunkten vermehrt in der ganzen Region stattfinden.

Unterdessen nahm die Mehrheit der kontrollierten Autofahrer die Zwangspause gelassen. "Schon okay, sind ja nur ein paar Minuten", hieß es oft. Ein 19-Jähriger allerdings atmete auf, als er weiterfahren durfte. Das Auto hatte er gerade erst neu gekauft. "Und dann gleich sowas! Es war die erste Polizeikontrolle in meinem Leben – und schon ziemlich aufregend."