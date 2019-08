Heidelberg. (hö) Die gute Nachricht zuerst: Aggressionen gegen das Personal gibt es in den Heidelberger Freibädern so gut wie gar nicht. Und doch machen den Stadtwerken als Betreiber einige Entwicklungen Sorgen: "Uns wird gemeldet, dass die Erwartungshaltung der Gäste in den letzten zehn Jahren enorm gewachsen ist - was die Situation im Bad, die Sauberkeit und die Schnelligkeit, sich der Anliegen anzunehmen, angeht", so eine Stadtwerkesprecherin auf RNZ-Anfrage. "Außerdem macht uns die mangelnde Rücksicht aufeinander zu schaffen." So eskalierten oft die Konflikte unter den Besuchern, es folgen lange Schreiben an die Stadtwerke-Verwaltung - anstatt die Sache mit einem Gespräch vor Ort zu regeln.

Tatsächlich bestätigt die Sprecherin den Eindruck, dass es im Thermalbad (Bergheim) - mit in der Spitze rund 4000 Besuchern am Tag - besonders friedlich zugeht, aber auch vom Tiergartenbad (Neuenheimer Feld, 7000 Besucher am Tag) kann sie keine großen Ausbrüche an Aggressionen melden. Das mag auch daran liegen, dass das Personal - im Thermalbad gleichzeitig drei bis vier Personen (an Spitzentagen fünf), im Tiergartenbad sechs Personen (an Spitzentagen acht bis zehn) - von sich aus auf Leute zugeht, die sich auffällig verhalten. Und in der Regel sind die Bademeister dann auch zu zweit. "Das hat einen positiven Effekt, danach beruhigt sich alles schnell, wenn frühzeitig eingegriffen wird."

Die Bademeister werden deswegen auch speziell geschult - und zur Not bleibt ihnen auch noch ihre Trillerpfeife. Nur einmal musste in diesem Jahr die Polizei gerufen werden. Und die Beamten zeigten kurz Präsenz, ohne eingreifen zu müssen. "Ich glaube", so die Sprecherin, "dass wir zu einem guten Umgang gefunden haben, das scheint im Großen und Ganzen zu funktionieren." Übrigens gibt es durchaus auch Konflikte in den Heidelberger Hallenbädern; auch hier ist es meist die mangelnde Rücksichtnahme - Stichwort "Schnellschwimmerbahnen".