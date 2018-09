Figuren, Säulen, Statuen und Reliefs am Karlstor werden saniert. Jetzt holte die Firma Scholl per Kran zwei Löwen herunter, die durch neue Skulpturen ersetzt werden sollen. Foto: Scholl

Heidelberg. (bik) Die Löwen sind weg. Es dauerte genau drei Stunden, dann hatte das Karlstor, Eingangstor am östlichen Rand der Heidelberger Altstadt, die Skulpturen verloren, die Carl Theodor, der letzte Kurfürst der Pfalz, im 18. Jahrhundert auf das einem römischen Triumphbogen gleichende Gebäude setzen ließ.

In Kooperation der zwei Heidelberger Traditionsunternehmen Karl Scholl Autokrane und Spedition Fels wurden zwei jeweils acht Tonnen schwere liegende Löwen mithilfe des Autokrans und Nylonbändern ausgehoben und mit einem Lastwagen zum Steinmetzbetrieb Nikolaus Locher nach Fridingen an der Donau transportiert. Dort werden sie nicht etwa renoviert - ihre originalen Sandsteinoberflächen waren schon längst unter Mörtel verschwunden, auch chemische Konservierung in den 50er Jahren hatte ihnen nicht gutgetan -, sondern ganz neu nachgearbeitet. Nächstes Jahr im Herbst sollen die Skulpturen fertig sein und an ihre alte Stelle gesetzt werden. Die beiden sitzenden Löwen können dagegen wohl vor Ort saniert werden.

Das Karlstor bleibt also weiterhin verhüllt; Fußgänger werden durch einen Holztunnel geführt, solange die Renovierungsarbeiten dauern. Die Stadt investiert fast 900.000 Euro in das Gebäude, davon kommen 258.000 Euro aus dem Denkmalförderprogramm von Bund und Land, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz spendierte 80.000 Euro, die sie aus Mitteln der Lotterie "Glücksspirale" erhalten hatte.