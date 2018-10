Heidelberg. (hö) Einer der Männer hinter dem richtungsweisenden Human Brain Project ist tot: Der Experimentalphysiker Karlheinz Meier starb am Mittwoch im Alter von 63 Jahren. Sein früher Tod wurde auf der Internetseite des Kirchhoff-Instituts für Physik bestätigt. Der gebürtige Hamburger war 1992 nach Heidelberg gekommen, "war Ordinarius für Experimentalphysik am Kirchhoff-Institut für Physik, das auf seine Initiative hin 1999 gegründet und durch sein Wirken nachhaltig geprägt wurde", wie der Geschäftsführende Institutsdirektor Christian Enss schreibt.

Zunächst beschäftigte Meier sich mit der Erforschung der Elementarteilchen, doch seit 2005 widmete er sich dem "Nachbau" neuronaler Netze. Die Funktion von Nervenzellen in der Biologie wird dabei mithilfe elektronischer Schaltkreise nachgebildet. Ziel des sogenannten Neuromorphings ist die Simulation vor allem von menschlichen Sinnesorganen - wobei dem Gehirn Meiers besonderes Interesse galt.

"Es ist ein kühnes Unterfangen, vielleicht eines der kühnsten in der Wissenschaftsgeschichte", schrieb die RNZ 2014 über das Human Brain Project, bei dem die Funktion des menschlichen Gehirns nachgebildet werden sollte. Damals war das wegweisende und von der Europäischen Union geförderte Unternehmen, das bis 2023 laufen soll, bereits ein Jahr alt.

Hunderte Wissenschaftler, 116 Institutionen aus 24 Ländern arbeiten zusammen - und Meier stand einem von zwölf Teilprojekten, dem "Neuromorphic Computing", vor. Vor zwei Jahren stellte Meier ein neuromorphes Computersystem vor - mit vier Millionen Neuronen und einer Milliarde synaptischer Verbindungen. Im Mai 2017 konnte Meier mit seinen Forscherkollegen den ersten Spatenstich für das eigene Gebäude ("European Institute for Neuromorphic Computing") feiern - seine Fertigstellung erlebt der passionierte Wissenschaftler nicht mehr.

Der Ausnahmephysiker Meier war niemand für den Elfenbeinturm: Geduldig und zugleich begeistert erklärte er jedem Laien, woran er gerade forscht. Im Campus-TV erklärte er in 90 Sekunden knapp und anschaulich ein Problem der Physik, die Filme können auch über die Internetplattform "Youtube" aufgerufen werden. Das machte ihn auch und gerade bei seinen Studenten beliebt - auf ihn traf der Oskar Lafontaine zugeschriebene Spruch zu: "Wenn wir selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern!" Und so schrieb auch sein Kollege Christian Enss über ihn: "Seine Begeisterung für die Physik spiegelte sich auch in seinen mitreißenden Vorlesungen wider sowie in seiner außerordentlichen Fähigkeit, Wissenschaft anschaulich zu vermitteln."