Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wie wird der Corona-Winter? Diese Frage bereitet selbst Menschen mit Dach über dem Kopf Sorgen. Noch schwieriger ist die Situation für wohnungslose und bedürftige Menschen. Julia Schlembach, Referentin für Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie Baden, warnt: "Ich befürchte, dass in diesem Winter mehr Menschen erfrieren als in den vergangenen Jahren. Man braucht in diesem Winter mehr Angebote der Kältehilfe." Die RNZ hat nachgefragt , wie die Lage in Heidelberg ist.

> Die Stadt Heidelberg stellt für Obdachlose in Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste in Heidelberg (SKM) ab 16. November ein Winter-Quartier in Rohrbach zur Verfügung. Statt wie in den vergangenen Jahren sind nun nur acht statt über 20 Plätze vorgesehen. "Es musste coronabedingt reduziert werden", erklärt Angelika Haas-Scheuermann, Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren. In den letzten Jahren seien an einem Spitzentag allerdings auch höchstens acht Plätze belegt gewesen. "Sollten doch mehr Plätze benötigt werden, hat die Fachstelle für Wohnungsnotfälle Verfügungswohnungen eingerichtet."

Haas-Scheuermann weiß, dass die Einsamkeit für Betroffene schwierig sein kann: "Wir beobachten, dass sich unter den Obdachlosen Tandems bilden, die ihren Tag gemeinsam verbringen." Weihnachten sieht sie mit Sorge entgegen: "Einige Obdachlose haben keinen Kontakt zu ihrer Familie. Nun können sie sich untereinander auch nicht mehr treffen."

Hintergrund > Die Situation für Wohnungslose ist in diesem Winter besonders schwierig, da viele Angebote wegfallen. Im Vergleich zu anderen Städten Baden-Württembergs gibt es in Heidelberg normalerweise ein überdurchschnittlich großes Angebot an Plätzen im ambulant betreuten Wohnen sowie spezielle [+] Lesen Sie mehr > Die Situation für Wohnungslose ist in diesem Winter besonders schwierig, da viele Angebote wegfallen. Im Vergleich zu anderen Städten Baden-Württembergs gibt es in Heidelberg normalerweise ein überdurchschnittlich großes Angebot an Plätzen im ambulant betreuten Wohnen sowie spezielle Angebote für wohnungslose Frauen. Daneben finanziert die Stadt Heidelberg eine Streetwork-Stelle. Ein Sozialarbeiter und eine Sozialarbeiterin sind so direkte Ansprechpartner für Menschen auf der Straße. Außerdem gibt es die Fachstelle für Wohnungsnotfälle der Stadt Heidelberg, die Unterkünfte für wohnungslose Menschen bereitstellt, diese bei der Wohnungssuche unterstützt und hilft, bestehenden Wohnraum zu sichern, wenn ein Verlust droht. Die regulären Hilfsangebote im Überblick: > Mehr als 20 Übernachtungsplätze für Wohnungslose. Dieses Angebot eines Winter-Notquartiers ermöglichte die Stadt in Kooperation mit dem Katholischen Verein für soziale Dienste in Heidelberg (SKM) in den vergangenen Jahren im Stadtteil Rohrbach. In diesem Jahr stehen coronabedingt allerdings nur acht Plätze zur Verfügung. > Bis zu 80 Plätze bei Obdach e. V. im ganzen Stadtgebiet > Bis zu 70 Plätze im Wichernheim der Evangelischen Stadtmission in der Altstadt. > Vier Plätze für wohnungslose Frauen gibt es im Margot-Becke-Ring in Kirchheim – betreut durch die Evangelische Stadtmission. > Sechs Plätze zur Betreuung in eigenem Wohnraum und zur nachgehenden Betreuung im gesamten Stadtgebiet werden angeboten und betreut durch die Evangelische Stadtmission. > Es gibt acht Plätze zur Betreuung von jungen Volljährigen in verschiedenen Stadtteilen. Hier kümmert sich die Jugendagentur Heidelberg. > Eine Tagesstätte mit Fachberatung für wohnungslose Menschen wird im Karl-Klotz-Haus in der Weststadt betrieben durch den SKM Heidelberg. > Eine Tagesstätte mit Fachberatung bietet der SKM für wohnungslose Frauen im "FrauenRaum" im Margot-Becke-Ring17/2 in Kirchheim an. mio

> Der SKM Heidelberg berät Wohnungslose in allen Lebenslagen. Dabei dienen das Karl-Klotz-Haus und der "FrauenRaum" als Rückzugsmöglichkeit von der Straße. Seit dem ersten Lockdown durften sich bedürftige Menschen dort aber nicht aufhalten. Mit dem Ordnungs- und dem Gesundheitsamt wird jetzt geprüft, wie man es möglich machen kann, dass Betroffene sich in den Räumen aufwärmen können.

Von Sonntag bis Freitag gibt es im Karl-Klotz-Haus ein kostenloses Mittagessen, dafür dürfen die Plätze im Hof genutzt werden. Im "FrauenRaum" wird montags, mittwochs und freitags ein kostenloses Frühstück, dienstags und donnerstags ein kostenloses Mittagessen angeboten. Bei Bedarf werden Lebensmittel, Schlafsäcke, Isomatten, Zelt und Kleidung ausgegeben. "Das finanzieren wir über Spenden," sagt Sozialarbeiter Jürgen Hofherr.

Es gibt aber auch Probleme: So sind Wohnungslose etwa wegen Verletzung der Abstandsregeln angezeigt worden, es werden Bußgelder fällig. Zudem werden Minijobs gekündigt, das Sammeln von Pfandflaschen oder Betteln ist kaum möglich.

> Das Diakonische Werk Heidelberg und die Evangelische Kapellengemeinde berichten, dass bereits im Sommer bedürftige Menschen gefragt hätten, was wohl in diesem Jahr aus ihrer Weihnachtsfeier bei "Manna" wird. Das Projekt hat im Moment zwar keinen Treff, aber es werden zumindest Backwaren ausgegeben, die von Altstadt-Bäckereien gespendet werden. "Das ist eine Anlaufstelle – und neben Backwaren und Kaffee gibt es natürlich auch immer ein offenes Ohr", berichtet Hannah Hebbelmann. Wenige Meter weiter ist der Laden "Brot & Salz" geöffnet, man darf ihn allein und mit Maske betreten.

> Die Ökumenische Bahnhofsmission hat es ebenfalls schwer. Seit März ist der Raum im Bahnhof für Gäste geschlossen – damit fehlt eine weitere Möglichkeit zum Aufwärmen. "Das ist ein Problem für Gäste, die ausschließlich zur Bahnhofsmission Kontakt haben", sagt der stellvertretende Leiter, Daniel Knee. Zu ihnen gehörte auch eine 60-Jährige, die im Corona-Sommer verstorben ist und anonym beerdigt wurde. "Ein Schock für uns. Wenn wir von der Beerdigung gewusst hätten, wären wir hingegangen. Wir waren die einzigen, zu denen sie Vertrauen hatte", so Knee. Die Mitarbeiter sind nun oft im Bahnhof und auf dem Vorplatz unterwegs. Knee bedauert: "Hinter den Masken bleibt das Lachen verborgen." Es gibt aber auch Positives: "Wir erleben, dass Frauen in Not, die geschwiegen haben, nun reden." Viele Betroffene fürchten Weihnachten. "Das Problem ist die Einsamkeit, es fehlt an menschlicher Wärme."

> Obdach e.V. hat ein betreutes Wohnangebot für ehemalige Obdachlose, die sesshaft werden wollen. Geschäftsführerin Silke Ssymank sagt: "Die dunkle Jahreszeit ist für Menschen, die schon Obdachlosigkeit erlebt haben, schwierig. Es fehlen oft Familie und Freunde." Normalerweise gibt es für Betroffene dreimal pro Woche einen Treff mit Frühstück. Doch dieser fällt seit Beginn der Pandemie aus. Sozialarbeiter machen deutlich mehr Hausbesuche. "Ansprechpartner sind wichtig. Sonst ist die Einsamkeit zu groß und es besteht eher die Gefahr eines Rückfalls in Sucht oder depressive Verhaltensweisen."

> Das Wichernheim in der Plöck hält Einzelzimmer bereit. Die Bewohner sind wohnungslose Menschen, die auf der Straße gelebt haben und sich wieder gesellschaftlich integrieren wollen. Für Wohnungslose auf der Durchreise gibt es normalerweise Plätze in Doppelzimmern. Seit dem Lockdown im März stehen ihnen nun fünf Plätze in Einzelzimmern zur Verfügung, die Aufenthaltsdauer ist auf sieben Tage pro Quartal begrenzt. Einrichtungsleiter Gerhard Emig sagt: "Die Wohnungslosen richten sich danach. Allerdings ist noch nicht absehbar, ob das aus Corona-Gründen verringerte Angebot diesen Winter wirklich ausreichen wird."