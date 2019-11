Heidelberg. (RNZ) Das politische System entlarven, das Publikum zum Nachdenken bewegen: Dafür ist der Kabarettherbst "Denke.Schön" da. Das gemeinsame Festival von Kulturfenster und Karlstorbahnhof beginnt am 7. November mit einem Auftritt von Liza Kos im Kulturfenster. Insgesamt 16 Kabarettisten, Wortakrobaten und Komödianten sind in diesem Jahr mit von der Partie. Karten gibt es im Internet unter www.kulturfenster.de/kleinkunstbuehne und in der Geschäftsstelle der RNZ, Neugasse 4-6. Teile des Programms im Überblick:

> Word up! Urknall: Gemeinsam mit Word Up! präsentiert das Kulturfenster einen Abend mit vier Wortakrobaten, die sich zwischen Poesie und Kabarett bewegen. Am Freitag, 8. November, um 20 Uhr sind Andrea Limmer, Leticia Wahl, Mia Pittroff und Dagmar Schönleber im Kulturfenster zu Gast. Karten kosten im Vorverkauf 16, ermäßigt 12 Euro.

> "Sexuelle Belustigung": Die Musik-Comedy-Queens von "Suchtpotenzial" treten am Samstag, 9. November, 20 Uhr im Theater im Augustinum auf. Eintritt: 16 bis 20 Euro, ermäßigt 12 bis 16 Euro.

Simon Stäblein ist genervt vom Gejammer seiner Generation - und rät dieser nur eines: "Heul doch". Foto: privat

> "Heul doch": Gestern ist das Verdeck vom Cabrio gerissen, heute gab es nur harte Avocados im Supermarkt, und zu allem Überfluss passt morgen nach der Party die Magnum-Champagnerflasche wieder nicht in den Altglascontainer. Simon Stäblein ist genervt vom Gejammer seiner Generation, die sich über Dinge aufregt, über die viele andere nur herzhaft lachen würden. Am Samstag, 14. November, um 20 Uhr tritt er im Karlstorbahnhof auf. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 19, ermäßigt 15 Euro.

> "Die Bürde des weisen Mannes": Wer trägt eigentlich die Bürde des weisen Mannes? Darüber spricht René Sydow am Freitag, 15. November, 20 Uhr, im Kulturfenster. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 16 (ermäßigt: 12) Euro.

"Mensch bleiben" - für den Kabarettisten Christoph Sieber in diesen Zeiten oberstes Gebot. Foto: Gerold

> "Mensch bleiben": Christoph Sieber ist mit Tobias Mann Gastgeber der Sendung "Mann, Sieber!" im ZDF. Er ist Träger des Deutschen Kleinkunstpreises und in seiner Freizeit ist er gerne und ausgiebig Mensch. Am Samstag, 16. November, um 20 Uhr ist er zu Gast im Theater im Augustinum. Karten kosten im Vorverkauf 16 bis 20, ermäßigt 12 bis 16 Euro.

> "Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!": Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt Sarah Bosetti die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. Am Donnerstag, 5. Dezember, um 20 Uhr bringt sie ihre Pointen auf die Bühne des Kulturfensters. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 16 (ermäßigt: 12) Euro.