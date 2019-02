Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Ein gestohlenes Nilpferd, eine turbulente Verfolgungsjagd durch die Altstadt und ein Opa außer Rand und Band: Diese ungewöhnliche Zusammenstellung ist der Inhalt des Kurzfilms "1 Nilpferd, 18 Füße", der kürzlich seine interne Premiere feierte. Zwölf Nachwuchs-Filmemacher aus Heidelberg stellten bei der komödiantischen Vorführung ihr Können unter Beweis.

Entstanden ist der Kurzfilm während eines transkulturellen Videoworkshops, bei dem die Räume des Vereins "LuCa" schon im vergangenen Jahr kurzerhand zum Filmstudio umfunktioniert wurden. Dort bekamen zwölf Jugendliche, unter ihnen auch einige Flüchtlinge, zwischen elf und 18 Jahren die Möglichkeit, sich im Filmemachen zu versuchen. "Das Filmprojekt ist eine gute Möglichkeit, mit einer gemischten Gruppe zu arbeiten, weil es so viele verschiedene Ebenen gibt, etwa Bild und Ton, die für die Jugendlichen auch nonverbal zur Mitarbeit gut zugänglich sind", so die Theater- und Kunstpädagogik Anna Galliker, die gemeinsam mit Andreas Meves, Matthias Dahm und Dorothea Dentler die Teenager während des Workshops betreute. Gefördert wurde das Projekt unter anderem durch den Zukunftsplan Jugend des Landes Baden-Württemberg, sowie durch das Landesmedienzentrum im Rahmen seines Schüler-Medien-Mentoren-Programms.

Während des Workshops durften die Teenager in alle Bereiche des Filmemachens hinein schnuppern - und von der Ideenfindung, über das Schreiben eines Drehbuchs, der Regie bis hin zur Kameraführung und natürlich auch zum Schauspiel alles selbst ausprobieren. Dabei war besonders die Zusammenarbeit des ganzen Teams wichtig, wie Galliker betont: "Filmemachen funktioniert nur, wenn alle mitmachen, alle pünktlich da sind, alle ruhig sind, sobald der Film los geht, und wenn jeder seinen Beitrag leistet. Wir brauchen uns da alle gegenseitig, und das hat super gut funktioniert."

Gemeinsam schufen die Jugendlichen so einen zehnminütigen Kurzfilm, der bei der Premiere Familie und Freunde zum Lachen brachte. Verbrechen trifft Comedy - so könnte man die Handlung wohl am besten beschreiben: Alles beginnt mit dem Diebstahl des titelgebenden Plüschnilpferdes, der bald zu einer Verfolgungsjagd ausartet, in die immer mehr Menschen involviert werden. Neben dem Geschädigten schließt sich bald auch ein Opa, der auf der Jagd über den Haufen gerannt wurde, sowie eine Selfie-Queen, zwei Journalistinnen und sogar ein Kommissaren-Duo der turbulenten Verfolgung durch ganz Heidelberg an, Pinkelpause des Diebs inklusive. Wer sich das Spektakel nicht entgehen lassen möchte, kann sich den Film am 28. Februar um 19.30 Uhr im Karlstorkino anschauen, wo er im Rahmen des Kurzfilmfestivals "Zum goldenen Hirsch" gezeigt wird.

Die Jugendlichen hatten sichtlich Spaß bei den Dreharbeiten und sind auch jetzt noch ganz begeistert von dem Projekt. So meint etwa die zwölfjährige Janja: "Ich fand es richtig cool, man hat das zusammen als Familie gemacht, und es ist etwas Tolles dabei heraus gekommen." Und auch die 15-jährige Marlene, die die Jugendlichen als Mentorin unterstützte und auch selbst an den Dreharbeiten beteiligt war, ist begeistert: "Für uns war es genau so schön wie für die Teilnehmer. Ich würde auch noch ein zweites Mal mitmachen, am besten wieder mit der gleichen Truppe!"