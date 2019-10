Im Rahmen der Jungen Klimakonferenz Deutschland, der "Local Conference of Youth" (LCOY), diskutierten an der IGH (v.l.): Peter Jung, Jutta Kienzle, Christoph Then, Moderatorin Alexandra Struck, Karl von Koerber, Friedlinde Gurr-Hirsch und Ralph Neuner. Foto: Rothe

Von Daniela Biehl

Heidelberg. Als Ralph Neuner am Samstagabend in der Aula der Internationalen Gesamtschule endlich zum Mikrofon greift, muss der Heidelberger Rinderzüchter erst einmal tief durchatmen, die Gedanken ordnen. Denn zuvor hatten Jutta Kienzle (Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau) und Karl von Koerber (Dozent für Ernährungsökologie an der TU München) schon recht leidenschaftlich die Abkehr vom Fleischkonsum beschworen. Neuner, Kienzle und Koerber sitzen mit weiteren drei Teilnehmern auf Einladung der "Jungen Klimakonferenz Deutschland" (LCOY) auf einem Podium zum Thema "Ernährung der Zukunft."

Hintergrund In Ella Schwertzes Traumwelt gibt es keine Autos. Die Straßen in Deutschland sind von Grünflächen umgeben, hier und da zwitschert ein Vogel, auf den Wegen spielen Kinder. Und wer zur Arbeit muss oder Freunde trifft, nutzt den öffentlichen Nahverkehr. „Utopisch, nicht?“, sagt sie. Schwertze ist eine Klimaaktivistin. Und eine von 400 jungen Menschen aus der ganzen Republik, die am Wochenende für [+] Lesen Sie mehr In Ella Schwertzes Traumwelt gibt es keine Autos. Die Straßen in Deutschland sind von Grünflächen umgeben, hier und da zwitschert ein Vogel, auf den Wegen spielen Kinder. Und wer zur Arbeit muss oder Freunde trifft, nutzt den öffentlichen Nahverkehr. „Utopisch, nicht?“, sagt sie. Schwertze ist eine Klimaaktivistin. Und eine von 400 jungen Menschen aus der ganzen Republik, die am Wochenende für die erste „Junge Klimakonferenz Deutschland“ (LCOY) in der Internationalen Gesamtschule zusammenkamen, um dort gemeinsam Lösungsstrategien für die Zukunft zu entwickeln. Der Autoverkehr spielt dabei eine zentrale Rolle. In einem Workshop von Felix Schweickardt, Umweltbeauftragter der Landeskirche Baden-Württemberg, will Schwertze ihre Vision vom autofreien Deutschland weiterspinnen – und ist dabei auch gar nicht allein. Der Andrang ist groß. Tische und Schränke müssen weichen. Denn große Ideen brauchen Raum. Im Stuhlkreis sitzend spricht Schwertze davon, Verantwortung zu übernehmen für die zukünftigen Generationen. „Das Auto ist einfach ein zu großer Klimasünder.“ Doch geht es wirklich ohne? Ihre Altersgenossen haben Bedenken. Die ländliche Infrastruktur sei auf das Auto ausgerichtet, meint einer. Der Warenhandel in Europa ist ohne Lkws nicht zu denken, ein anderer. Auch E-Autos seien keine Alternative, sagt die Flensburgerin Karla Greve. Für die benötigten Lithium-Batterien werde das Ökosystem in Südamerika zerstört – und das Leben indigener Völker bedroht. Wie schwierig es da ist, konkrete Lösungen zu finden, merken die Jugendlichen recht schnell. Doch genau das sei der Punkt, sagt Schweickardt später. „Zu erkennen, dass es keine einfachen Lösungen gibt – und dass jede Vision ihre Probleme mit sich bringt.“ In einem Workshop zum Thema „Smart Cities“ skizziert Franziska Depke ein Konzept, das der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken soll. Das Problem: Als Konsument greife man im Supermarkt oft nach den Produkten aus der hinteren Reihe, wohlwissend, dass diese nicht so schnell ablaufen. Das führe jedoch dazu, dass die anderen Produkte am Ende weggeworfen werden müssten. „Eigentlich müssten unsere Lebensmittel in einem Automaten stecken“, meint Depke. Sie engagiert sich schon länger politisch, doch was das Klimathema angeht, hat die „Fridays for Future“-Bewegung sie angesteckt. „Das hat mir noch einmal bewusst gemacht, wie viel auf dem Spiel steht.“ Die Hannoveranerin will dass die junge Generation gehört wird. An die Politik hat sie daher klare Forderungen: Inlandsflüge sollten verboten, der öffentliche Nahverkehr ausgebaut und Nachhaltigkeits- sowie Klimathemen in den Lehrplan integriert werden, sagt sie. Von einer ganz besonderen Stimmung auf der Konferenz spricht Organisator Kilian Osberghaus, als er nach drei Tagen sein Fazit zieht: „Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Ideen hier geteilt werden.“ Diese will er bis nach Chile tragen – zu den Klimaverhandlungen der Vereinten Nationen.

Neuner hat einen schweren Stand. Im Publikum sitzen ausschließlich Veganer. Und auf dem Podium jene, die andere Ernährungswege einschlagen wollen. Gerade deswegen betont Neuner eindringlich: "Wir brauchen die Tierhaltung, um bestimmte Flächen offen zu halten."

Denn die Wiesen, auf denen seine Rinder weiden, seien für den Ackerbau unbrauchbar. Ohne die Tierhaltung, ist er sich sicher, würde das Land brach liegen. Es würde zugebaut werden oder verwildern und der Artenvielfalt schaden. Denn die Grünflächen und der Kot seiner Tiere seien für Insekten - und damit für das Ökosystem - essenziell.

Doch Neuner sagt an diesem Abend auch: "Der Verbraucher muss sich umstellen. Er sollte nicht mehr zum günstigen Fleisch aus dem Supermarkt greifen." Immerhin stammt ein Drittel aller Treibhausgase aus der Landwirtschaft. Etwas für das Klima zu tun, heiße auch, seine Ernährung umzustellen. Zumal die Welt in den nächsten Jahrzehnten auf eine Ernährungskrise zusteuere.

Wie also sieht die Ernährung der Zukunft aus? Auf dem Podium ist man sich schnell einig. Es müsse wieder regional eingekauft werden. "Wir brauchen kein Superfood, keine Chiasamen, keine Avocado aus dem Ausland", sagt Koerber. "Wir haben tolle Nahrungsmittel in Deutschland: rote Beete, Birnen, Haselnüsse, Sauerkraut im Winter." Man müsse die heimischen Produkte nur wieder entdecken. Zumal man diese auch im Frühjahr noch ohne Gewissensbisse verzehren könne. Die meisten Obstbauern hätten auf ihren Kühlhäusern inzwischen Solaranlagen angebracht - und sind damit "nahezu autark", so Kienzle.

Wie aber sehe es mit gentechnisch veränderter Nahrung aus, will Moderatorin Alexandra Struck wissen. Könnte das den Hunger in der Welt besiegen? Christoph Then, Experte für Bio- Gentechnologie, glaubt nicht daran. In den Medien sei zwar oft von solchen Projekten die Rede. "Doch da geht es großen Unternehmen nur um Profit", meint Then. Rentabel sei das nicht, und auf die Gefahren, die von solchen Lebensmitteln ausgehen, weise kaum jemand hin. Säe man in Afrika beispielsweise einen gentechnisch veränderten Reis aus, könne das die heimischen Pflanzen verdrängen, verändern, oder sogar zerstören. Dabei seien die an die Trockenheit angepasst - und damit im Kampf gegen den Hunger "von unschätzbarem Wert."

Am Ende des Abends fällt dann schließlich ein Satz, der das ganze Dilemma auf den Punkt bringt. "Wir sind es, die die Lebensmittel verschwenden, die uns umstellen müssen, nicht die Entwicklungsländer", sagt Koerber. Sei die Politik da nicht längst am Zug, fragt Moderatorin Struck daraufhin Friedlinde Gurr-Hirsch, die baden-württembergische Staatssekretärin des Ministeriums für ländlichen Raum. Gurr-Hirsch will die Freiheit des Einzelnen durch neue Gesetze nicht einschränken, plädiert aber für Gärten und Hochbeete in Schulen - aus gutem Grund: "Um schon die Kleinsten mit heimischen Nahrungsmitteln wieder vertraut zu machen."