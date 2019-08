Heidelberg. (pol/mare/dpa) Es liest sich fast wie ein TV-Krimi: Drogen, eine wilde Verfolgung, ein geliehenes Fahrrad, Flucht und Festnahmen. Das sind die Zutaten für die Geschichte, die sich nach Polizeiangaben am Mittwochabend an der Pestalozzischule in der Rohrbacher Straße zugetragen hat.

Aber der Reihe nach: Zwei Polizisten waren gegen 20.45 Uhr zu Fuß am Schulzentrum unterwegs. Dabei bewiesen die Beamten Näschen: Es roch nämlich stark nach Cannabis. Also suchten sie das Gelände ab.

Und fanden das: Auf dem Dach der Pestalozzischule waren drei Jugendliche. Einer des Trios - ein 15-jähriger Junge - stieg sodann freiwillig vom Dach und wurde widerstandslos festgenommen. Seine Begleiter aber flüchteten über das Dach.

Einer der Beiden - 14 Jahre alt - rannte in Richtung Weststadt. In der Häusserstraße entdeckte ihn eine mittlerweile informierte weitere Streife und schnappte ihn - aber erst nach einer teils wilden Verfolgungsjagd.

Der Jugendliche reagierte zunächst nicht, als die Polizisten ihn aufforderten, stehen zu bleiben. Also nahmen die Beamten die Verfolgung auf - zu Fuß.

Doch bald waren die Ordnungshüter schneller unterwegs. Denn ein Passant bot ihnen sein Fahrrad an, mit dem der 14-Jährige dann schnell in der Wilhelmstraße eingeholt und festgenommen wurde.

Der hilfsbereite Passant bekam sein Fahrrad zurück. Dass Augenzeugen der Polizei etwa bei einer Verfolgungsjagd helfen, sei gar nicht so selten, sagte ein Sprecher. "Manchmal fragen wir die Menschen auch, ob sie uns mal kurz ihr Fahrrad leihen können."

Der dritte Jugendliche entkam, als er in Richtung Franz-Marc-Straße flüchtete.

Bei dem 15-Jährigen fanden die Polizisten später Marihuana und zwei Joints in der Umhängetasche. Auf dem Schulgelände gab es an der benachbarten Julius-Springer-Schule Einbruchsspuren an einer Seitentür. Womöglich sind die Jugendlichen so auf das Dach gelangt - das muss aber noch ermittelt werden.

Die Personalien der beiden Delinquenten wurden aufgenommen und ein Drogentest gemacht, der positiv verlief. Dann durften die Jugendlichen wieder nach Hause gehen.

Update: Donnerstag, 22. August 2019, 16.13 Uhr