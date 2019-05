Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Jeder kann einfach anklopfen", sagte Rabbiner Janusz Pawelczyk-Kissin. Viele würden sich das aber nicht trauen und die Synagoge als "etwas Geschlossenes" sehen. Beim "Tag der offenen Tür" war am Sonntag nicht einmal das Anklopfen nötig. Neben einem Einblick in die Traditionen des jüdischen Gottesdienstes und die Geschichte der Synagogen in Heidelberg stellte sich auch das Jugendzentrum der jüdischen Kultusgemeinde vor.

Im Jubiläumsjahr der Synagoge habe die Gemeinde ein "Zeichen gegen Antisemitismus" setzen wollen, sagte Pawelczyk-Kissin. Zurzeit sei dieses Thema in Medien und Politik wieder sehr präsent. "Wir sind eine nach außen offene Gemeinde, die innen ihre Traditionen pflegt." Traditionen, die vielen unbekannt seien. Mit dem "Tag der offenen Tür" wollte die Gemeinde zeigen, "was in einer Synagoge eigentlich so passiert".

Das kam gut an. In den ersten Stunden nutzten um die hundert Besucher die Gelegenheit, um einen Blick in die Synagoge und das Leben der jüdischen Gemeinde zu werfen. Einige verweilten zum gemütlichen Plausch und Naschen israelischer Spezialitäten im zum Café umgebauten Computerraum, bestaunten die Arbeiten des Leder-Workshops oder ließen sich von Rabbiner Pawelczyk-Kissin und Vorstandsmitglied Halyna Dohayman durch das Gebäude führen. Im Gemeindesaal zeigten das Gesangsensemble "Aviv" und das Jugendzentrum, was die jüdische Gemeinde Heidelberg an Aktivitäten anbietet.

Sie seien oft an der Synagoge vorbeigeradelt, aber hätten sie noch nie von innen gesehen, sagten Jochen und Annegret Tröger. "Es ist ein wichtiger Kultur- und Religionsort und wir finden es toll, dass die Gemeinde so offen ist und Besucher einlädt." Auch Stefan Holder hat das Gebäude schon oft gesehen, aber "nie die Hürde genommen", sich als Besucher anzumelden. Aus "blanker Neugier" sei er zum "Tag der offenen Tür" gekommen. "Das Judentum ist für mich als eine der ältesten Religionen, die wohl Geheimnisvollste", sagte Holder. "Im Alltag habe ich damit sehr wenig Berührungspunkte und freue mich einfach, mal reinzuschnuppern."

Konrad Hofmeister wollte sehen, "wie Gott in einer anderen Religion verehrt wird", und war beeindruckt von dem Vertrauen, das die jüdische Gemeinde den Besuchern entgegenbrachte. "Man hat uns ohne irgendwelche Kontrollen reingelassen", sagte er. "Bisher wusste ich auch nicht, dass man als Nicht-Jude einfach an den Gottesdiensten teilnehmen kann." Eben diese Vorurteile gegenüber Synagogen wolle die jüdische Gemeinde zerstreuen, sagte Pawelczyk-Kissin. "Unsere Synagoge ist kein Hochsicherheitstrakt. Wir freuen uns immer über Interessierte, die einfach anklopfen oder klingeln."