Heidelberg. (pol/mare) Aufregende Samstagnacht für die Polizei in Heidelberg: Wie die Beamten mitteilen, hatten die Ordnungshüter mit nicht alltäglichen Fällen zu tun.

> Raub mit Messer am Hauptbahnhof: Zwischen 2.20 und 2.30 Uhr befand sich ein 19-jähriger Mann zu Fuß am Hauptbahnhof an der Straßenbahnhaltestelle im Baustellenbereich. Dort wurde der 19-Jährige von einem Mann aufgefordert, seine Jacke der Marke "Hollister" auszuziehen und ihm sein Bargeld auszuhändigen. Der Unbekannte drohte dem 19-Jährigen dabei mit einem Messer.

Der Täter soll sich die Jacke angezogen haben und mit den erbeuteten 70 Euro Bargeld ins Bahnhofsgebäude gegangen sein. Der 19-Jährige fuhr nach Mannheim und erstattet in einem Revier Anzeige.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, sehr schlank und sprach Deutsch mit gebrochenem, osteuropäischem Akzent. Er hatte sehr kurze dunkle Haare, eine kurze Jeanshose an und trug ein T-Shirt. Die Waffe war ein etwa 15 bis 20 Zentimeter langes Küchenmesser.

Die geraubte Jacke war unten grau, ansonsten oliv mit langen Ärmeln und hatte in der Mitte einen grauen Streifen mit der Aufschrift "Hollister".

> Exhibitionist in Bergheim: Um kurz nach 3 Uhr verließen drei Frauen einen Nachtclub und liefen zu ihrem geparkten Fahrzeug in der Bergheimer Straße 61. Als sie sich ins Auto gesetzt hatten, fiel Ihnen ein Mann auf, der etwa zwei Meter von ihrem Auto entfernt stand. Der Mann suchte den Blickkontakt zu den Frauen, hatte seine Hose geöffnet und spielte sich an seinem Penis rum.

Die Frauen im Alter von 23, 24 und 28 Jahren fuhren daraufhin ein paar Meter weiter, worauf der Mann ihnen zu Fuß folgte und weiter an sich herumspielte. Kurz darauf flüchtete der Mann in Richtung Bismarckplatz.

Und so sah der Mann aus: Er war etwa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, trug ein kariertes Hemd, helle Jeans und helle Sneaker.

Die verständigte Polizei suchte zwar nach dem Exhibitionisten, fand aber niemand, auf den die Beschreibung zutraf. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Auskünfte zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 zu melden.

Zeugen für beide Fällen melden sich per Telefon bei der Polizei. Und zwar unter der Rufnummer 0621/1744444.