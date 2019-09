Von Bärbel Schwertfeger

Unter den Besuchern herrscht Verwirrung. "Ihr seid hier falsch, ihr müsst zum Hafen runter und auf die andere Seite, damit ihr auf den Maronti-Strand seht", erklärt ein älterer Mann dem jungen Paar, das es sich auf einer kniehohen Mauer am Ortseingang von Sant’Angelo bequem gemacht hat. "Nein, die Prozession kommt doch von rechts", behauptet dagegen eine junge Frau. Und beide haben recht. Denn wenn die Statue des Heiligen Erzengels Michael am 29. September auf die Reise geht, kreuzt sie vor der Küste hin und her.

Hintergrund INFORMATIONEN Anreise: Der nächste Flughafen ist Neapel, der von mehreren Airlines angeflogen wird. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren und Schnellboote nach Ischia Porto und Casamicciola. Die meisten Hotels organisieren den Transfer. Bei Insula Transfer (Tel. in Deutschland: Tel. 04131/9271750, [+] Lesen Sie mehr INFORMATIONEN Anreise: Der nächste Flughafen ist Neapel, der von mehreren Airlines angeflogen wird. Ab Neapel oder Pozzuoli verkehren regelmäßig Fähren und Schnellboote nach Ischia Porto und Casamicciola. Die meisten Hotels organisieren den Transfer. Bei Insula Transfer (Tel. in Deutschland: Tel. 04131/9271750, www.insulatransfer.com) kostet die Fahrt vom Flughafen bis zum Hotel auf Ischia 84 Euro hin und zurück. Unterkunft: Im Drei-Sterne-Hotel Terme La Pergola & Villa Flavio mit mehreren Thermalbecken kosten sieben Tage im September ab 700 Euro im DZ für zwei Personen mit Frühstück, ohne Flug (Via Casamennella, 1 Casamicciola Terme, Tel. 0039/081/994902, www.lapergola-ischia.it). Bei FIT Reisen (Tel. 069/40588588, www.fit-reisen.de) liegt der Preis Ende September bei 1260 Euro im DZ für zwei Personen mit Frühstück und Flug. Berr Reisen (www.berr-reisen.de) hat eine zehntägige Busreise ab 1358 Euro im DZ mit Halbpension im Programm. Im Vier-Sterne-Hotel San Giorgio Terme (Spiaggia dei Maronti, 80070 Barano d’Ischia, Tel. 0039/081/ 990098, www.hotelsangiorgio.com) wohnt man am Maronti-Strand. Für sieben Tage im DZ mit Frühstück zahlen zwei Personen ab 1112 Euro (ohne Flug). Allgemeine Auskünfte: Italienische Zentrale für Tourismus ENIT, Tel. 069/237434, www.enit.de

[-] Weniger anzeigen

Dann wird der kleine Fischerort an der südlichen Spitze Ischias zur großen Freiluftbühne. Die weiß getünchten Häuser drängen sich malerisch an den Hang. Die Gassen sind so eng, dass Autos draußen bleiben müssen. Ein Bummel durch die Altstadt, ein Espresso auf der belebten Piazza - der "Ort des Engels" hat sich bis heute seinen ursprünglichen Charme erhalten. Von der Piazza führt ein schmaler Damm zu einem hundert Meter hohen Felsen, zu dessen Füßen der kleine Fischerhafen liegt. Oberhalb des Dorfs thront die Kirche, wo der Schutzpatron über das Wohl der Bewohner wacht.

Von dort wird die Statue in einer Prozession zum Hauptplatz getragen und dann auf ein Fischerboot gebracht. Das fährt, begleitet von einer Armada von Fischerbooten und Jachten, zunächst nach Westen zur Halbinsel Punta Chiarito, dann zurück um den Felsen herum nach Osten bis zum Ende des zwei Kilometer langen Maronti-Strands und kehrt schließlich am Ufer entlang zum Hafen zurück. Wo immer das Boot mit dem heiligen Passagier die Küste passiert, wird dieser mit ohrenbetäubenden Knallern, lodernden Fackeln und bunten Feuerwerken begrüßt. Besonders beeindruckend ist das Spektakel am Maronti-Strand, wo Hotels und Restaurants mit Kerzen und Fackeln beleuchtet sind und um das eindrucksvollste Feuerwerk wetteifern.

Und wenn das Boot am Ende seiner Tour wieder in den Hafen von Sant’Angelo einfährt, wird es von unzähligen Leuchtraketen und einem minutenlangen Sternenregen begrüßt. Männer laden die Statue vorsichtig ab und bringen sie, geschultert auf einer Sänfte, zurück in die Kirche. Dann geht die Feier erst richtig los. Auf dem Hauptplatz beginnt ein Konzert und zum Abschluss gibt es nach Mitternacht ein fulminantes Feuerwerk. Der mit roten Lichtern beleuchtete Felsen wirkt dann wie ein großes Feuer. Am Himmel zerfallen bunte Kugelblitze, gleißend weiße Lichtfontänen schießen aus dem Meer und Goldregen prasselt nieder.

Die Ischitaner feiern oft und gern. Jeder Ort hat seinen Schutzheiligen, der einmal im Jahr mit Prozessionen und Musik durch die mit Girlanden und bunten Lämpchen geschmückten Straßen getragen wird. Die Festa di San Michele in Sant’Angelo gilt dabei als eines der spektakulärsten Feste. Gleichzeitig läutet es das Ende der Hauptsaison ein. Die Sommergäste sind abgereist. Die große Hitze ist vorbei, das Meer noch angenehm warm und die Insel zeigt sich von ihrer ruhigeren Seite. In den weitläufigen Thermalgärten mit ihren unterschiedlich warmen Pools, Kneippbecken und Natursaunen im Felsen herrscht kein Gedränge mehr.

Der Herbst ist auch eine ideale Zeit, die Insel zu Fuß zu erkunden. Die Wanderungen führen durch erloschene Vulkane, zu heißen Quellen, alten Höhlenwohnungen und Schneelöchern im Kastanienwald der Falanga, wo die Ischitaner früher Schnee vom Gipfel des 790 Meter hohen Epomeo für die heißen Sommer horteten. Vom Bergort Piano Liguori im Südosten der Insel können Wanderer einen schönen Ausblick auf den Golf von Neapel und den markanten Felsen von Capri genießen.

Der Alaunweg, der im Kastanienhain oberhalb des Ortes Casamicciola beginnt, führt zu den Ursprüngen des Thermaltourismus. Die mit Trockenmauern aus grünem Tuffstein gesäumte Via dei Carri diente einst dem Transport des Alaunsteins von seinem Abbauort im Fumarolenfeld Monte Cito zum Hafen von Casamicciola. Das Kaliumaluminiumsulfat wurde früher in der Papierherstellung und der Gerberei verwendet.

Durch dichte Sträucher geht es steil bergauf und weiter durch Hohlwege über einen Teil der alten Via Crateca im Gebiet der Gemeinde Lacco Ameno. Dort wird noch heute der an Mineralstoffen reiche Fangoschlamm abgebaut und in blauen Plastikfässern gesammelt. Vorbei an dampfenden Fumerolen führt der von Wildrosen, Ginster und Heidekraut gesäumte Weg hoch über der Küste bis zum Agritourismus-Betrieb Crateca.

Dort hat die Familie Castagna, die das Drei-Sterne-Hotel Terme la Pergola in Casamicciola betreibt, vor einigen Jahren aus einem verwilderten, über 50.000 Quadratmeter großen Grundstück am Fuß des Epomeo einen Weinberg mit traumhaftem Rundblick über die Insel angelegt. In mühevoller Handarbeit wurden traditionelle Steinmauern neu gesetzt und in dem verfallenen Landhaus der traditionelle Tuffsteinkeller wieder restauriert. Im Garten gedeihen Zucchini, Auberginen, Paprika und Tomaten. Bis zu 70 Prozent des Gemüses in der Hotelküche kommen aus eigener Produktion.

2006 wurde der erste Wein produziert. 2016 gab es erstmals auch einen DOC-Wein aus der Biancolella-Traube, die fast nur noch auf Ischia wächst. Griechen aus Euböa brachten die Rebe im achten Jahrhundert vor Christus auf die Insel, als sie hier ihre erste Kolonie von Magna Grecia gründeten. Jahrhundertelang war Ischia berühmt für seinen Weißwein. Mit dem Aufkommen des Thermaltourismus in den 1960er Jahren geriet der Weinanbau in Vergessenheit.

In den letzten Jahren bauten Winzer die alten Rebsorten wieder verstärkt an, und heute können Touristen den goldgelben Wein aus der Biancolella-Traube, der sein blumiges und würziges Bukett dem an Mineralien reichen vulkanischen Boden verdankt, wieder genießen. Und wer will, kann im Hotel bis Anfang Oktober auch bei der Weinlese mithelfen.