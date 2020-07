Heidelberg. (RNZ) Das Interkulturelle Zentrum erinnert am Sonntag, 12. Juli, um 19 Uhr mit einer Filmaufführung an den Völkermord an muslimischen Bosniaken vor 25 Jahren in der Region um Srebrenica. Gezeigt wird "Srebrenica" des bosnischen Fotografen Tarik Samarah. Der Film wurde 2015 gedreht und zeigt, was in Srebrenica 1995 geschah und was daraus folgte, etwa die Prozesse am Kriegsverbrechertribunal in Den Haag.

Der Künstler selbst wird ein Grußwort sprechen. Er wurde 1965 in Zagreb geboren und beschäftigt sich vor allem als Fotograf mit dem Massaker. Sein Film wurde 2015 auch von den Vereinten Nationen vorgeführt. Das Livevideo wird auf den Social-Media-Kanälen des Interkulturellen Zentrums (Facebook, Twitter und Youtube) zu sehen und auch im Anschluss abrufbar sein. (Hier der Link zum Youtube-Kanal.)

Im Juli 1995 wurden mehr als 8000 muslimische Bosniaken von serbischen Paramilitärs ermordet. Das Massaker gilt als größter Völkermord in Europa nach dem Holocaust.