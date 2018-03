Heidelberg. (mamü) Das Interkulturelle Zentrum (IZ) ruft für die Stadt Heidelberg vom 12. bis 25. März wieder zu den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" auf. Rund 80 Akteure, darunter viele Vereine, stellen unter der Schirmherrschaft des IZ in dieser Zeit 40 Veranstaltungen auf die Beine. Einige Höhepunkte des Programms:

> "Songs of Gastarbeiter": Schon vor dem offiziellen Beginn wird am heutigen Freitag, 9. März, ein außergewöhnlicher musikalischer Abend im Café des IZ geboten. Ab 21 Uhr beginnt das "kommentierte Auflegen" mit dem Berliner Autor Imran Ayata und dem Münchner Künstler Bülent Kullukcu. Die beiden wollen Unbekanntes bekannt machen und die vielfältige Musikkultur der Gastarbeiter vor der Vergessenheit retten. Arbeiterlieder und Schmachtmelodien finden hier genauso Platz wie Rap-Songs aus Kreuzberg. Die Gäste erfahren viel über die Einwanderungsgeschichte Deutschlands und bekommen einen Einblick in deutsche "Musikgeschichte mit Migrationshintergrund". Ab 22.30 Uhr wird zum "Gastarbeiter-Rave" getanzt. Der Eintritt ist frei.

> Offizieller Auftakt der Aktionswochen: Unter dem Titel "Zusammenhalt fördern: Was können Kommunen tun?" wird es zum Start der Aktionswochen am Dienstag, 13. März, politisch. Ab 19.30 Uhr stellen Vertreter des Gemeinderats ihre Ideen im Bereich interkultureller Austausch und Förderung von Migranten als Teil der Zivilgesellschaft vor. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung per E-Mail an iz@heidelberg.de wird gebeten.

> Internationales Begegnungsfest: Das Internationale Begegnungsfest am 17. März im Welthaus am Hauptbahnhof (1. OG) ist nicht nur eine kulturelle Begegnung mit Musik, Tanz und kulinarischen Leckerbissen, sondern auch eine Plattform des guten Miteinanders zum Diskutieren und Vernetzen. Beginn ist um 18 Uhr mit einer Podiumsdiskussion zum Thema "Fluchtursachen im Fokus - das EU-Flüchtlingsabkommen mit Türkei und Libyen und seine Folgen", um 20 Uhr wird das Buffet eröffnet. Ab 21 beginnen die Konzerte mit Musik von Tché-Tché-Kulé und dem Trio Malibéde.

> Parolen Paroli bieten: Wer sich für Flüchtlinge einsetzt, muss sich häufig mit diskriminierenden Parolen auseinandersetzen. Wie man darauf angemessen reagieren kann, wird in einem Workshop im Kleinen Saal des IZ am Samstag, 24. März, von 17 bis 19.30 Uhr thematisiert. Um Anmeldung per E-Mail an iz@heidelberg.de wird gebeten.

Info: Das komplette Programm der "Wochen gegen Rassismus" gibt es online unter www.iz-heidelberg.de.