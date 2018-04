Von Herbert W. Rabl

Heidelberg. "Roberta, wasch meine Beine", "Roberta, schrubbe meinen Rücken", "Roberta, stop!": So lauten die Befehle, die Roberta willig entgegennimmt. Kein Wunder, denn Roberta ist die teuerste und intelligenteste Dusche der Welt. Ihr mechanischer Duscharm und die gesamte Elektronik im Hintergrund wurden in Heidelberg erprobt und mitentwickelt.

Gerade auch älteren Herrschaften, die Hilfe bei der Körperpflege brauchen, haben oft ganz konkrete Vorstellungen, wo der weiche Schwamm, aus dem warmes Wasser trieft, rubbeln oder einseifen soll. Die Entwicklung von Roberta ließ sich die Europäische Union etwas über 3,5 Millionen Euro kosten. So hoch ist die Gesamtförderung, mit der das sogenannte "I-Support"-Projekt auf den Weg gebracht wurde.

Davon flossen rund 300.000 Euro nach Heidelberg, denn die Forschungsabteilung am Agaplesion Bethanien Krankenhaus in der Südstadt bekam den Zuschlag für die Praxiserprobung. In Sachen Forschung und Erprobung von technischen Innovationen, insbesondere im Bereich der Altersmedizin und der Pflege, haben sich die Heidelberger einen hervorragenden Ruf erworben, gewinnen immer wieder Forschungsprojekte und sind gefragter klinischer Partner bei nationalen wie internationalen Forschungsvorhaben.

Roberta darf für sich in Anspruch nehmen, ganz und gar ein europäisches Geschöpf zu sein. Aus Valencia in Spanien und aus Pontedera in Italien kommt die Robotik, die technologische Adaption und Programmierung steuerten Athen, Paris und Karlsruhe bei - und ob alles auch funktioniert und wie die Praxiseinstellungen am besten arbeiten, haben Partner aus Rom, Frankfurt und Heidelberg mitdesignt, erprobt und überprüft. In Heidelberg hat dazu das Bethanien-Krankenhaus 25 ältere Herrschaften als Studienteilnehmer gewonnen, die sich für den Probebetrieb abduschen ließen.

"Eine der größeren Herausforderungen war, viele Badesachen in unterschiedlicher Größe parat zu haben", berichtet Christian Werner. "Die Verkäuferin im Kaufhaus hat ziemlich geschmunzelt, als ich 25 Stück Badehosen beziehungsweise Badeanzüge gekauft habe, die offensichtlich nicht für mich selbst bestimmt waren." Werner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsabteilung am Bethanien-Krankenhaus und betreute die Studie.

Die Studienleitung hatte Prof. Klaus Hauer, Leiter der Forschungsabteilung am Bethanien. Die Heidelberger hatten die Aufgabe, das Profil der potenziellen Nutzer zu beschreiben. Gleichzeitig mussten sie herausfinden, unter welchen Voraussetzungen eine solche Technologie gut akzeptiert wird, wie bedienungsfreundlich die Technik am Ende ist und ob Roberta auch genau versteht, was sie zu tun hat.

Hintergrund dieser Forschung ist die Analyse der sogenannten Human-Robot-Interaction. Dabei werden die spezifischen kognitiven und motorischen Anforderungen von Menschen analysiert und an Menschen mit und ohne kognitive Beschwerden ausprobiert. Alle Testpersonen haben gerne bei dieser Erprobung mitgemacht. Das Ziel war, die Technologie für die Zielgruppe passend zu machen und Überforderungssituationen bei der Nutzung zu erkennen. Die Forschung im Bethanien-Krankenhaus war damit so etwas wie der "wissenschaftlich-klinische Anwalt" der Menschen, die eine solche Technologie irgendwann brauchen.

Unterm Strich wurden drei hintereinander geschaltete Personalcomputer samt der dazu gehörigen Technik nach drei Jahren Entwicklung zu "Roberta". Diese Dame tut genau, was man ihr sagt. Die Bewegungen mit dem nassen Schwamm sind voller Zartheit, wie man das beim Duschen eben gerne hat. Roberta hört wahlweise auf: "Roberta, wasch meine/n Rücken/Beine, Roberta, schrubbe meine/n Rücken/Beine, Roberta, trockne meine/n Rücken/Beine, Roberta, noch einmal, Roberta, wärmer, Roberta, kälter, Roberta, stop und Roberta, halt."

Roberta reagiert zudem auf Gesten - und spricht bereits vier Sprachen. Das Komplexe an Roberta ist, dass die Sprachkommandos in künstliche Intelligenz und in "mechanisches Verhalten" umgemünzt werden müssen. Die Nutzer werden zudem in einem verstellbaren Sitz geduscht, der Stürze verhindert. Gerade im Risikosetting "Badezimmer" sind die hochbetagten und oft körperlich eingeschränkten Nutzer durch die komplexe Erkennungs-Sensorik und den sicheren Dusch-Sitz optimal geschützt.

Ein ingenieurwissenschaftlicher Clou ist der Duscharm, dessen Bewegungen intelligent gesteuert werden und der zugleich Wasser speien sowie rubbeln kann. "Der Prototyp ist jetzt entwickelt, und der Beweis ist angetreten, dass künstliche Intelligenz verbunden mit ausgeklügelter Mechanik in der Altenpflege sinnvoll einsetzbar ist", erläutert Prof. Klaus Hauer. "Das gesteckte Forschungsziel haben wir also erreicht", freut sich der Studienleiter.