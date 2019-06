Heidelberg. (van) Gleich drei Weltrekorde sind das Ziel. Die Heidelberger Fotografin Dana Rösiger hat sich einiges vorgenommen. Im französischen Lyon möchte die Initiatorin des Projekts "#kickitlikelira" das längste und heißeste Fußballspiel der Welt organisieren sowie das mit den am meisten teilnehmenden Nationen.

Bei dem Spiel, das am morgigen Freitag beginnt, nehmen vor allem junge Frauen teil, die gegeneinander antreten. Geplant ist eine Dauer von fünf Tagen. Damit soll der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit bekommen. "Fußball ist das Eingangstor zu den Herzen und verbindet Menschen. Das geht weit über den professionellen Sport hinaus. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass gerade Mannschaftssport das Selbstvertrauen stärkt und die persönlichen Grenzen erweitert", erklärt die Frauenfußball-Expertin das Ziel der Veranstaltung.

Auf Rösigers Konto gehen bereits zwei weitere Weltrekorde. So hat die Fotografin in Jordanien ein Projekt der Extreme begleitet, bei dem junge Fußballerinnen ihre Grenzen überwunden haben und mit Fußballspielen am höchsten und tiefsten Punkt der Erde – auf dem Kilimanjaro und am Toten Meer – Weltrekorde aufgestellt haben.

Ob die Heidelbergerin das erneut schafft und ob sie mit gleich drei Rekorden einen drauflegt, erfahren Sie in den Instagram-Stories der Rhein-Neckar-Zeitung. Dana Rösiger übernimmt für den kompletten Zeitraum des Weltrekordversuchs den Kanal der RNZ. Für einen exklusiven Blick hinter die Kulisse einfach @rnzonline auf Instagram folgen.