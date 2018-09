Heidelberg. (RNZ) RNZonline verlost drei exklusive Bücher-Pakete auf Instagram.

Paket 1: MODE-PÜPPI Der Spiegel Beststeller „Anziehungskraft – Stil kennt keine Größe“ und „Eine Bluse macht noch keinen Sommer – Geschichten aus dem Kleiderschrank“ von Guido Maria Kretschmer

Paket 2: THRILLER-FREAK Die Krimis „Hinter dem Vorhang“ und „…verliefen sich im Wald“ von Peter Abrahams sowie der Thriller „Die Petrusmünze“ von Daniel Holbe

Paket 3: DETOX-TANTE „Kaffeekunst – Einfach selber machen“ von Dhan Tamang, „Detox – Sanft entschlacken“ von Natalie J. Lauer und „Smoothies, Säfte & Co.“ vom Otus-Verlag

Ihr wollt eines unserer drei Bücher-Pakete gewinnen? Dann schaut bei @rnzonline auf Instagram vorbei! Unter dem letzten Post stehen die Teilnahmebedingungen.

Die Gewinner der drei Pakete werden am kommenden Freitag, 14. September, ermittelt. Weitere Bücher gibt es in unserer Geschäftsstelle in der Heidelberger Neugasse.