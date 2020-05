Heidelberg. (RNZ) Die Initiative Seebrücke hat am Donnerstag an gleich drei Orten in Heidelberg für die Aufnahme von Geflüchteten aus griechischen Lagern demonstriert. Die Kundgebungen waren für 30 Personen genehmigt, die Abstandsregeln wurden eingehalten.

Am Ebert-Platz in der Altstadt wichen die Demonstranten wegen des Wochenmarkts auf den Gehweg aus. "Die Menschen in den Lagern wären einem Ausbruch des Coronavirus schutzlos ausgeliefert", so ein Seebrücke-Sprecher.

Die Pfarrerin Sigrid Zweygart-Pérez meinte in ihrer Rede: "Wir verraten uns als Europa selbst, wenn wir denjenigen, die Schutz brauchen, diesen nicht mehr bieten." Danach ging es für die Demonstranten noch auf den Wilhelmsplatz in der Weststadt und zur Bahnstadt-Promenade.