Von Anica Edinger

Heidelberg. In den Heidelberger Schulen dürfen keine Weihnachtsbäume mehr aufgestellt werden. Seit die RNZ diese Regelung der Stadt für die öffentlichen Schulhäuser bekannt machte, regt sich Widerstand. So fordern jetzt etwa Bezirksbeiräte der CDU Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Brief persönlich auf, "diese Anordnung zu überprüfen und zu korrigieren". "Der Brandschutz ist aus unserer Sicht ein unbegründeter Vorwand. Die Brandgefahren sind bei elektrischen Kerzen gleich Null", heißt es in dem Schreiben.

Das städtische Amt für Schule und Bildung hatte als Schulträger alle öffentlichen Schulen aufgefordert, keine echten Bäume mehr im Schulgebäude aufzustellen. Sie stellten eine sogenannte Brandlast dar und versperrten zudem Flucht- und Rettungswege (siehe RNZ vom Montag). Diese Brandschutzauflagen-Anordnung zur Weihnachtszeit gilt seit 2014. Wieso also jetzt das rigorose Durchgreifen der Stadt?

Auf RNZ-Anfrage äußerte sich nun Stephan Brühl, der Leiter des Amtes für Schule und Bildung: "Wir mussten wie jedes Jahr die Schulen auf die Brandschutzverordnung der Stadt für städtische Gebäude hinweisen." Dazu sei er als zuständiger Amtsleiter auch verpflichtet. Dabei gehe es gar nicht so sehr um echte Kerzen als Beleuchtung für die Bäume, die ohnehin eher unüblich seien, sondern schlicht darum, dass die Nadeln ohne Wasserzufuhr schnell austrockneten – und deshalb ein erhöhtes Brandrisiko darstellten. Wieso also nicht einfach einen künstlichen Baum in den Schulflur stellen? Brühl: "Ich kann mir keinen Schulflur vorstellen, der nicht auch ein Fluchtweg ist." Und so heißt es in dem Schreiben an die Schulleiter mit dem Betreff "Weihnachtszeit – Brandverhütungszeit": "Wir können Sie deshalb nur dringend bitten, nach zulässigen und sinnvollen Alternativen zu suchen."

Am Bunsen-Gymnasium scheint man eine solche gefunden zu haben: Dort steht nun ein kleiner Weihnachtsbaum – im Flur – "aus schwer entflammbarem Material", wie Schulleiter Volker Nürk versichert. Die Nadeln sind aus PVC; geschmückt wurden diese – wie es am Bunsen gute Tradition ist – von den Schülern. Seines Wissens sei das auch am Helmholtz-Gymnasium so. Als geschäftsführender Schulleiter aller Heidelberger Gymnasien sagt Nürk: "Wir müssen uns an die Auflagen halten – so schade wir es auch finden."

Seines Wissens sei es das erste Mal, dass die Regelung in dieser Form kommuniziert wurde. Und es stelle sich schon die Frage, wie leicht entflammbar denn so ein Baum tatsächlich sei, zumal er nicht für einen längeren Zeitraum in der Schule stehe. Überhaupt könne er es sich schwer vorstellen, "wie so ein Baum im Laufe des Schultages in Flammen aufgehen soll".

Harald Olbert, der bei der Berufsfeuerwehr für den Brandschutz zuständig ist, kann sich das schon besser vorstellen – und bezeichnet die Anordnung der Stadt grundsätzlich als "sinnvoll". Schließlich stelle es natürlich ein Risiko dar, eine "Brandlast" in die Schule hineinzubringen. Olbert hätte aber eine Idee zur Befriedung: "Einfach einen Tannenbaum nehmen, der in einen Erdbottich gepflanzt ist und Wurzeln hat." Wenn dieser täglich gegossen werde, "gibt es auch im Schulgebäude wenig dagegen einzuwenden", sagt der Brandschutzexperte.