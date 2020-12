Heidelberg. (RNZ) Um eine möglichst hohe Anzahl an Menschen in kurzer Zeit gegen das Coronavirus impfen zu können, wird in Heidelberg zusätzlich zum Zentralen Impfzentrum ein Kreisimpfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund eingerichtet. Hierfür sucht die Stadt dringend Personal.

Im Kreisimpfzentrum soll ab Freitag, 15. Januar 2021, mit den Impfungen begonnen werden. Nach bisherigen Planungen ist der Betrieb bis Mittwoch, 30. Juni 2021, vorgesehen.

Melden können sich Ärzte, Pflegekräfte, Personen mit Medizinisch- oder Pharmazeutisch-Technischer Ausbildung (MTA und PTA), Apotheker, Rettungs- sowie Notfallsanitäter, Medizinstudierende ab dem siebten Semester oder im Praktischen Jahr, Personen für Verwaltungsaufgaben.

Die Arbeit im Impfzentrum von 6 bis 21.30 Uhr soll im Zweischichtbetrieb organisiert werden.

Info: Interessenten können sich über www.heidelberg.de/stellenausschreibungen oder per E-Mail an bewerbung@heidelberg.de melden. Rückfragen können telefonisch unter 06221 / 58-11340 gestellt werden.